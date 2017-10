Android-skaperens heftige mobil ble plutselig mye billigere

Da Android-skaperen Andy Rubin endelig avduket sin egen mobil Essential Phone kom det ikke som en overraskelse av prisen lå i øvre sjikt med tanke på spesifikasjonene. Hittil har mobilen hatt en amerikansk pris på 699 dollar i produsentens nettbutikk, men nå har prisen blitt kuttet kraftig.

På produsentens offisielle blogg opplyses det nemlig nå at Essential Phone har blitt 200 dollar billigere, som betyr at den har en ny pris på 499 dollar i produsentens egen nettbutikk.

Essential Phone. Foto: Essential

Telefonen har riktignok ennå ikke fått en norsk pris, så det er derfor også uvisst hvor mye priskuttet vil utgjøre her på berget. 499 dollar skulle tilsvare cirka 5000 kroner om man legger på norsk moms, og dermed er telefonen mye mer konkurransedyktig mot for eksempel Galaxy S8, som nå starter på rett under 6000 kroner i norske butikker.

Vil gjøre den mer tilgjengelig

Priskuttet er ganske kraftig med tanke på at det bare er to måneder siden de første utsendelsene av telefonen startet, som kan tyde på at interessen for telefonen har vært noe lavere enn ventet og at konkurransen fra øvrige toppmodeller på markedet er truende.

Ifølge produsenten selv kommer priskuttet som en slags erstatning for en kostbar markedsføringskampanje.

– Vi kunne ha lagd en massiv TV-kampanje for å fange oppmerksomheten deres, men vi tror at det å gjøre det lettere for folk å få tak i våre første produkter er en bedre måte å bli kjent med oss på, skriver Essential på bloggen sin.

Norsk pris og lansering er som sagt ennå ikke kjent, men kilder har tidligere uttalt at telefonen vil komme til Europa, trolig med Storbritannia som første land ut. Essential Phone har solid utrustning og byr på Snapdragon 835-prosessor, 5,71-tommers skjerm med en utradisjonell oppløsning på 2560 x 1312 piksler, 4 GB minne og lagringsplass på 128 GB.

