Android eller iPhone? Med denne slipper du å velge

Mobilverdenen er gjerne delt inn i de to hovedleirene Android og iOS, som ofte kan være befolket av relativt militante tilhengere av det ene eller andre. Nå har det dukket opp et nytt produkt som på sett og viss kombinerer de to operativsystemene, men ikke på den måten man kanskje skulle vente.

På Kickstarter finnes det nemlig nå et deksel til iPhone som forvandler telefonen til en slags to-i-ett-telefon. Produktet har fått navnet Eye.

Tilnærmet fullverdig Android-mobil

Det er altså ikke snakk om et deksel i vanlig forstand, men en enhet som inneholder blant annet egen skjerm, batteri, hodetelefoninngang, SD-kortleser, minne, lagringsplass, dual-SIM, eget brikkesett – og ikke minst Android.

Det er altså nærmest som en sekundær mobil å regne, med unntak av at enheten deler mikrofon og høyttalere med iPhone-telefonen. Dekselet festes til telefonen via Lightning-inngangen som lyden går gjennom, og via dekselets hodetelefoninngang kan man altså lytte til musikk på iPhone-telefonen med kablede hodetelefoner.

En annen funksjon som løsningen gjør mulig er at man kan bruke bakkameraet på iPhone-telefonen til å ta selfie-bilder med gjennom en åpning, ved at bildet fra kameraet speiles til skjermen på dekselet.

Trådløs lading og NFC

Når det gjelder øvrige tekniske spesifikasjoner har enheten en AMOLED-skjerm med en størrelse på 5 tommer og en oppløsning på 1920 x 1080 piksler, batteri på 2800 mAh og trådløs ladning via Qi-standarden. Den har ellers 3 GB minne, 16 GB intern lagringsplass og NFC, som utvikleren sier ikke forstyrrer iPhone-telefonens egen NFC.

Hvorvidt produktet gir mening er uvisst, med tanke på at en ekstra, vanlig Android-telefon på mange måter vil gjøre stort sett samme nytten. Eye er imidlertid moderat priset i forhold til mange «fullverdige» mobiler, med en endelig utsalgspris på 189 dollar. Prosjektet har i skrivende stund samlet inn 86 000 dollar av et mål på 95 000 dollar med 32 dager igjen, og ser dermed ut til å komme i mål.

