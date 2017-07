Sommerferien er i gang, og for mange av oss er det en tid vi er usedvanlig aktive fotografer. For noen av oss handler dette om en dyp interesse og lidenskap for fotografering som får et friskt pust av inspirasjon når vi skal ut på reise, for andre handler det kanskje først og fremst om å bevare minner og å dele øyeblikk med de der hjemme.

Men enten målet er at bildene skal brukes på veggen hjemme eller på veggen på Facebook, er det en fordel at de blir fine; både fordi du får flere «likes» (både hjemme og nettet) og ikke minst for din egen del. Mye er opp til deg selv, og du kan jo begynne med å unngå disse grunnleggende fotofeilene.

Men når det er sagt, så hjelper det å ha utstyret på plass også. Mobilkameraene er jo blitt gode, for all del, men de har fortsatt en lang vei å gå før de kan konkurrere med et dedikert kamera, både når det gjelder bildekvalitet og funksjonalitet.

Så hva slags kamera trenger du? Det kommer helt an på budsjett og hva du skal bruke det til, men la oss se om ikke vi kan hjelpe deg.

Hopp rett til kameratypene du vil se nærmere på:

Entusiastkompakt - Kompakte og bærbare, men fortsatt veldig god bildekvalitet

Actionkameraer og drone – Når du vil tett på, eller ha full oversikt

Lette systemkameraer – For maksimal kontroll over fotografiet

Superzoom – Når lengden teller

Tre tips før du kjøper kamera

På de neste sidene skal vi forsøke å gi deg noen tips om konkrete modeller som kan passe til ditt bruk og behov. Hvis du allerede er en sånn passelig aktiv fotograf vet du kanskje hva du trenger, men hvis du nå tenker at du skal ta spranget fra mobilkameraet, er det ikke sikkert det er like enkelt å finne frem til hva du vil få mest glede av. Her er tre tips fra oss.

1. Gå for bærbarhet

For noen år siden var speilrefleks synonymt med god bildekvalitet, og kompaktkameraene da var omtrent så gode som mobilkameraene er nå. Mange kjøpte seg derfor mellomstort speilreflekskamera, bare for å finne ut at kameraet var større enn interessen sånn omtrent én uke etter at de fikk sin første, gode kameratelefon.

Du vet aldri når et godt motiv dukker opp, så hvis kameraet er lett å bære med seg er er det mer sansynlig at du kommer til å ha det med deg også når du ikke planlegger å fotografere. Foto: Kristoffer Møllevik

Derfor anbefaler vi de aller fleste, deg inkludert, å kjøpe et kamera du faktisk kommer til å bruke, noe du kan ha med deg omtrent over alt, og som ikke blir liggende å støve ned i et skap.

Da vi for et par år siden tipset folk om å ikke pakke det største kameraet, gikk kommentarfeltet passelig varmt. Anbefaler vi liksom ikke det største kameraet, som jo oftest er det beste? Nei. Selv om det er mye sannhet i at et større kamera ofte har bedre tekniske spesifikasjoner enn et mindre, hjelper det lite hvis du ender opp med å ikke ta det med det på tur fordi det er for mye å bære på.

For enkelte med særskilte og/eller profesjonelle behov vil nok fortsatt et fullformats speilreflekskamera være det eneste riktige, men for oss andre - enten vi er glade amatører som bare vil ha noe litt bedre enn mobiltelefonen, eller dedikerte entusiaster som vil ta noen store «skrytebilder» - anbefaler vi nesten alltid å gå for noe som ikke tar for mye plass i reiseveska.

2. Kjøp et kamera som kan ta de bildene telefonen ikke kan

Og vær foreberedt på å bruke minst 4000 kroner. Etter at kompaktkameraene fikk stor konkurranse fra mobilkameraene, har produsentene måtte gjøre kompaktkameraene enda bedre for å ikke bli helt utkonkurrert. Som er bra for oss, som får flere, bedre kameraer å velge mellom. Men de er også blitt dyrere. Det billigste kameraet i vår samletest av de beste entusiastkompaktkameraene var Canon G9 X, som koster over 4000 kroner, og det er billig i sitt segment. Til gjengjeld får vi en bildekvalitet og brukermuligheter som telefonkameraet ikke er i nærheten av.

Kjøp et kamera som lar deg ta de bildene du ikke kan ta med mobiltelefonen. Foto: Kristoffer Møllevik

Hvis planen din er å bruke mindre enn det, ville vi sett på bruktmarkedet. Det finnes «vanlige» kompaktkameraer som koster mellom 1000 og 2000 kroner, men disse gir deg så lite igjen for pengene sammenlignet med en kameratelefon, at da hadde vi heller investert de pengene der neste gang mobilen skal byttes ut.

Hvis du likevel har et budsjett på under 4000 kroner, men også vil ha noe som gir deg et fortrinn ovenfor telefonkameraet, finnes det interessante alternativer blant de vanntette kameraene og superzoomene. Også kan du selvsagt sjekke bruktmarkedet.

3. Men ikke kjøp dyrere enn du trenger heller

Kommer du faktisk til å lære deg å bruke kameraet? Vær helt ærlig nå. Har du, eller har du nylig utviklet en genuin interesse for fotografering? Og hvis du ikke allerede kan det, kommer du til å lære deg å behandle RAW-bilder? Å stille inn riktig lukkertid og blender? Trenger du et kamera som også kan brukes i regnet, slik at du ikke trenger å gå glipp av potensielt fantastiske, stemningsfulle bilder?

Det kan være mye å hente på å lære seg å behandle RAW-bilder, men det tar litt tid, og hvis du vet sikkert at du stort sett skal bruke JPEG og Auto, er det ikke vits i å kjøpe de dyreste kameraene.

Vi gir flere anbefalinger i hver kategori, og hvis svaret på disse spørsmålene var ja, får du mest igjen for å gå for det dyreste alternativet. Hvis svaret er nei, kan du nesten alltid gå for det billigste. Ikke misforstå, de billige alternativene er fortsatt gode kameraer, som holder døren åpen til den dagen du har tenkt å ta steget ut av «Auto» og JPEG. Fotografering er en fantastisk morsom hobby, og hvis du blir bitt av basillen du også, er det fryktelig synd hvis utstyret holder deg for mye tilbake. Men hvis du ikke vet om eller når det kommer til å skje, er det også dumt å ha brukt 10 000 kroner hvis du kunne brukt 5000. For i noen tilfeller kan du det.

Ok, klar til å sjekke ut kategoriene?