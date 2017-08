Student-Mac-en

Spesifikasjoner: 13,3" 1440x900, i5-prosessor, 8 GB minne, 128 GB SSD, 1,35 kg

MacBook Air er en klassiker i studiesammenheng. Den er Apples rimeligste MacBook, liten og nett, har god batteridriftstid og kjører selvsagt MacOS, noe mange vet å sette pris på.

Vi har ikke testet maskinen siden 2014 (!), men med tanke på at MacBook Air ser kliss lik ut nå som den gjorde da er vi kanskje litt unnskyldt? Uansett fikk den en oppgradering i sommer, så både med tanke på hastighet og minne og lagring føler vi denne maskinen er en ok kandidat å anbefale selv for studenter på trangt budsjett.

Det eneste vi har å utsette på MacBook Air er skjermoppløsningen og panelet, som ikke holder like høy kvalitet som Apples øvrige MacBooker. Kan du leve med litt lavere oppløsning har du likevel mye å glede deg over her, for både tastatur og pris er godt innafor.

Dersom du lurer på hvorfor vi ikke trekker frem MacBook 12 skyldes dette maskinens tastatur, som vi mener gir dårlig skrivefølelse og mye støy. For å ikke snakke om den nesten komplette mangelen på porter.

Vår test fra 2014 gir deg ett inntrykk av hvordan MacBook Air er i bruk »