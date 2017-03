Oppdatering 23. mars 2017: Våren står for tur, og det betyr at TV-produsentene er i ferd med å lansere nye modeller i butikkhyllene. Med et slikt skifte kan du gjøre gode kjøp på 2016-modellene fra de samme produsentene.

Denne listen med anbefalinger er en liste som har levd en stund, altså er nettopp dette TV-er som du nå kan få kjøpt til en hyggelig pris.

På den andre siden vil det antagelig lønne seg for deg å vente på de nye modellene dersom du vil ha siste skrik innen TV-teknologi.

Samsung lanserer nå sin nye QLED-serie, hvor vi allerede har fått testet Q8-modellen. Her er vi litt avventende med å anbefale disse modellene til vi har fått teste alle tre seriene, og kan si noe mer om hva som gir deg mest for pengene.

Samtidig kommer det en rekke nye OLED-skjermer. Sony, Panasonic, LG og Philips kommer alle med rykende ferske modeller i ukene som kommer, og her vil vi oppdatere deg på hvilken av de nye modellene som gir deg mest for pengene så fort modellene har vært innom vår testlab for test.

På de neste sidene har vi samlet våre aller beste kjøpsanbefalinger, enten du er student eller har en velfylt lommebok. Legg merke til at vi ikke nødvendigvis har testet alle disse modellene, men stoler likevel såpass på produsenten at vi mener det er et godt kjøp.

PS: Husk at flere av modellene vi tipser deg om også kommer i flere størrelser. Så her kan du enten legge på noen kroner for å få noe større, eller spare penger på å vurdere en mindre variant. Det er også noen modeller som ikke har kommet riktig enda, men som er like rundt hjørnet.

5 tips før du handler:

Finn ut hvor stor TV du trenger. I snitt sitter vi rundt 2,5 meter unna TV-en. Skal du for det meste se på innhold i høy kvalitet, kan du trygt velge 55 tommer uten at det byr på noen som helst problemer med tanke på sitteavstanden din.



Finn ut om du skal henge TV opp eller sette den på et bord. Ofte har de ulike modellene det samme type veggfeste, men fotens utforming kan variere veldig. Noen trenger derfor et bredere bord enn andre. En rask oppmåling kan spare deg for noen overraskelser når du kommer hjem med ny TV under armen.



Bestem deg på forhånd for hvor dyr TV du har tenkt å kjøpe. Ta med deg en grense inn i butikken så slipper du å betale mer enn du hadde tenkt. Det er nemlig fort gjort å la seg rive med i kampens hete, og da blir for ferien litt kjipere enn nødvendig.



Finn ut om hva du skal bruke TV-en til. For det meste er det kun Smart-TV-er på markedet, men om du ikke har noe behov for apper, eller kanskje kjører dette på en ekstern kilde, så kan du spare noen kroner på å kjøpe en TV uten smart-funksjonen, eller som kanskje ikke har så kraftig maskinvare.



Finn ut hvor høy oppløsning du trenger. Stadig flere skjermer kommer nå med 4K-oppløsning, og en av fordelene disse drar med seg er at de oppskalerer vanlig innhold slik at bildet blir noe bedre. Dog er det ikke alltid like lurt å kjøpe de aller billigste modellene med denne oppløsningen, da de ofte kan være av eldre dato, og derfor ikke ha støtte for alle de nye funksjonene.

TV-en din kan bli bedre med enkle grep

Med en ny skjerm i hus så er det noen enkle grep som skal til for å få det beste ut av TV-en din. En kjapp tur inn i menyene kan gi deg en bildekvalitet som er langt bedre enn den du får rett ut av esken.

II lenken ovenfor finner du en rekke enkle grep du kan ta, rangert etter vanskelighetsgrad. Uansett vil du få et bedre resultat enn rett fra fabrikk. TV-ene er ofte stilt inn slik at de skal virke forlokkende i butikkhyllene, og gir ikke det beste resultatet hjemme i stuen din.