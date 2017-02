Anbefalingen er sist oppdatert 2. februar 2017

Slik ser grafikkmarkedet ut nå

Lanseringen av de første Pascal-baserte entusiastkortene til Nvidia, GTX 1070 og GTX 1080 tidlig i fjor sommer kan vanskelig betegnes som noe annet enn et sjumilssteg for bransjen og PC-spillere. Ifølge våre egne målinger økte ytelsen med omtrent 76 prosent over forrige generasjon, noe vi ikke har vært i nærheten av å se ved andre generasjonsskifter i nyere tid.

Litt senere kom Nvidia på banen med sitt første mellomklassekort, GTX 1060 6 GB. Dette utfordret dermed AMDs første Polaris-baserte kort i deres nye RX-serie, kalt RX 480 8 GB. Disse leverte sammen et skikkelig ytelseshopp i mellomklassen, og ikke minst kunne vi i testen av de alternative versjonene med halvparten så mye minne melde om svært god ytelse per krone.

Når det kommer til budsjettsegmentet stod AMD lenge noe sterkere enn Nvidia ettersom selskapet allerede i august lanserte to Polaris-baserte budsjettkort i form av RX 460 og RX 470. Snart fikk selskapet likevel konkurranse av Nvidia, som forsøkte å ta budsjettronen tilbake med sine GTX 1050 og 1050 Ti.

Og der har du det altså, markedet slik det ser ut i det denne anbefalingen oppdateres. Før vi kommer til selve anbefalingene skal vi også ta en rask titt inn i krystallkula.

Dette forventer vi fremover

AMD gikk tidligere i høst ut og fortalte at de ikke vil utfordre Nvidia i entusiastsegmentet før på nyåret når deres Vega-arkitektur er klar. Omtrent på samme tidspunkt som AMD lanserer sine entusiastkort venter mange at Nvidia vil trekke sløret av sitt GTX 1080 Ti.

Dette bør du tenke på før du kjøper

Ikke bli for gjerrig

Generelt sett anbefaler vi ikke å kjøpe et grafikkort til noe særlig mindre enn 2000 kroner om du ønsker å bruke det til spilling på jevnlig basis. Omtrent ved dette prisnivået oppnår du mellom 40- og 60 FPS i nyere spill ved Full HD-oppløsning, og som mange vet er nettopp muligheten til å kunne spille med mer enn 30 FPS en av PC-ens viktigste egenskaper.

Tenk på hvilken skjerm du skal spille på

Om du har en Full HD-skjerm trenger du ikke et like kraftig grafikkort som om du har en 1440p-skjerm, og kan dermed gjøres godt til lags med et grafikkort fra budsjettklassen vår. Om du er på budsjett og har en FreeSync-skjerm er det lurt å gå for et AMD-grafikkort for å få oppleve et bilde fritt for riving, noe Nvidia-eiere kan se langt etter i denne prisklassen takket være dyre G-Sync-skjermer.

Du som har en 1440p-skjerm bør minst bevege deg opp til mellomklassen vår, mens eiere av en 4K-skjerm selvsagt bør velge et grafikkort fra øverste hylle og se til entusiastklassen.

FPS-spill stiller andre krav en rollespill

Esport- og FPS-spill er eksempler på spill som ofte krever at grafikkortet klarer å tegne flere enn 60 FPS, gjerne 120 FPS. For turbaserte spill eller rollespill er gjerne ikke kravene så høye, og 60 FPS er tilstrekkelig. For sistnevnte spill kan imidlertid høyere oppløsning gjøre mye for opplevelsen, og det stiller harde krav til grafikkortet.

Sett dagens behov først

Det er ikke alltid slik at det er smart å legge ekstra penger i å kjøpe et såkalt fremtidssikkert kort. Ikke at det er noe galt med det, men grunnen til at du bør kjøpe et kort som yter godt basert på hva du skal bruke det til i dag, heller enn til neste år, er at du ikke vet hvordan utviklingen har vært innenfor grafikkmarkedet om et år eller to. Når den tiden har gått er det gjerne slik at grafikkutviklingen, og kravene spillene stiller, har tatt igjen ytelsen til det grafikkortet du opprinnelig kjøpte uansett.

Om du snart regner med å oppgradere til en skjerm med høyere oppdateringshastighet, eller høyere oppløsning, blir det selvsagt noe helt annet.

Slik har vi tenkt

Før vi presenterer anbefalingene våre er det greit å gjøre oppmerksom på at disse vil kunne forandre seg fremover, rett og slett fordi grafikkortmarkedet er i konstant forandring. Ta dem derfor for hva de er: gode tips for hvilke grafikkort du fint kan kjøpe i den prisklassen som passer deg, til bruken din og lommeboken din.

Vi har ikke vurdert grafikkort fra tidligere generasjoner som nå har fått en direkte oppfølger, eller kort som ikke lenger er i salg i norske nettbutikker.

Merk at vi for alle kort, enten vi har annotert kortene med navn som Founders Edition, Sapphire Tri-X, Asus Strix, MSI Gaming eller lignende, ikke nødvendigvis har tatt utgangspunkt i prisen for nøyaktig denne spesifiserte modellen, men heller den rimeligste fra serien. Dermed er ytelsesgrafene våre et generelt uttrykk for ytelsen som kan forventes, men den kan altså variere med et par FPS opp eller ned ut ifra hvilket kort fra en serie du velger. Ved å kikke på navnet kan du lett se hvilket kort vi har benyttet til å innhente ytelsestallene, samt om ytelsen er registrert med et tredjepartskort eller en referansedesign.

Grunnen til at vi har valgt å gjøre det på denne måten er at mens prisen på de ulike tredjepartskortene varierer veldig, oppleves ytelsen deres som relativt lik enten det er snakk om referanseutgaven eller overklokkede varianter fra tredjepartsprodusenter. Det er heller de eksterne egenskapene som støy og temperatur som gjerne gir tredjepartskort en stor fordel, og der vi har muligheten til det vil vi selvsagt legge vekt på dette i anbefalingene våre under.

Priser for grafikkort er sist hentet inn 1. desember 2016. Ytelsesdataene består av informasjon fra våre fem faste testspill – fra grafikkorttestbenken – som hver er målt på tre ulike oppløsninger.

Disse kortene anbefaler vi

Merk at vi har delt inn kortene i klasser basert på dagens pris, ikke basert på hvilken posisjon produsentene opprinnelig ga dem. Dermed kan det som i utgangspunktet var regnet som et mellomklassekort ved lansering for et år siden ha fått plass i budsjettsegmentet vårt om det har falt i pris.

Budsjettklassen (Opp til 2000 kroner)

I denne prisklassen har vi testet følgende grafikkort (Trykk for å vise) » ~ 1550 kroner: GTX 1050 Ti

I tillegg til grafikkortene vi har testet finnes også RX 460 2 GB til 1050 kroner, og GTX 1050 2 GB til 1200 kroner på markedet.

For Full HD-spilleren på budsjett Nvidia GeForce GTX 1050 Ti GTX 1050 Ti byr ikke akkurat på noen vanvittig ytelse. Selv på Full HD-oppløsning sliter grafikkortet med å levere en jevn bildeflyt på 60 FPS i våre tester, men så skal vi selvsagt nevne at vi tester med de fleste innstillinger skrudd i taket, noe ikke du nødvendigvis har behov for. Ved å moderere deg noe når det kommer til grafikkdetaljer og fancy effekter kan du fint oppnå en bildeflyt rundt den magiske 60 FPS-grensen. Bare ikke beveg deg over Full HD-oppløsningen. Selve hovedgrunnen til at vi anbefaler GTX 1050 Ti for deg med en begrenset mengde hundrelapper å bruke skyldes selvsagt at kortet gir svært mye for pengene. GTX 1050 Ti er et rimelig grafikkort og markerer seg svært positivt med 37,7 kroner per FPS i snitt. Av andre gode egenskaper må kortets ekstraordinært lave energiforbruk nevnes, og som en bonus verken støyer eller varmer kortet i særlig grad. GTX 1050 Ti tilbyr de nyeste tilkoblingsstandardene og er klargjort for HDR-spill og avspilling av høyoppløst eller høykomprimert HEVC-innhold. Les testen vår av GTX 1050 Ti her » Normalt ville vi trukket frem AMDs RX 470 også, takket være langt bedre ytelse og støtte for FreeSync. Dette kortet er imidlertid priset for nær storebroren, RX 480 4GB, som du finner vår varme anbefaling av rett over i mellomklassen.

Mellomklassen (2000 – 4000 kroner)

Desidert mest for pengene AMD Radeon RX 480 4GB Av de syv grafikkortene vi har testet i mellomklassen, eller faktisk noen av klassene, er det ingen som tilbyr mer ytelse per krone enn AMDs RX 480 4 GB. Ytelsen i Full HD-oppløsning er helt ypperlig, og selv om du skulle ha en 1440p-skjerm vil kortet kunne gi deg akseptable resultater også her ved å fire noe på detaljene. Det er ikke verst for et grafikkort til rett over 2000 kroner. RX 480 4GB gjør det dessuten spesielt godt i våre DirectX 12-testspill. Til tross for omtrent samme pris som GTX 1060 3GB, mener vi RX 480 4GB er det beste alternativet. Det er det to grunner til. Først og fremst er RX 480 4GB et bedre valg enn GTX 1060 3GB om du har, eller vurderer å kjøpe, en spillskjerm med støtte for FreeSync for rivefritt og jevnere bilde selv på lav bildeflyt. I tillegg har du alltids muligheten til å bygge på med mer ytelse i form av et ekstra RX 480 i CrossFireX-oppsett senere, en mulighet Nvidia ikke gir sine GTX 1060-eiere. RX 480 4GB utmerker seg også ved at det per i dag prises omtrent likt med sin lillebror, med vesentlig lavere ytelse, RX 470. I tillegg yter det identisk som den dyrere varianten med 8GB minne på Full HD- og 1440p-oppløsning. Kortet er selvsagt klart for både HDR-spill og avspilling av HEVC-innhold. Vi nevner at tredjepartsmodeller av samme kort langt på vei er å foretrekke over referanseutgaven fra AMD takket være deres bedre kjøling og lavere støynivå. Sapphires Nitro+-versjon imponerte blant annet med en poengsum på 9,5 av 10 da vi testet det: Les testen vår av Sapphire RX 480 4GB Nitro+ her »

Entusiastklassen (4000 – )

Det å kjøpe et nytt entusiastgrafikkort er faktisk ganske enkelt i disse dager. AMD kommer nemlig ikke med noen konkurrenter til Nvidias GTX 1070 og GTX 1080 på denne siden av nyttår, og vi kan dermed anta at prisene vil holde seg på omtrent dagens nivå fremover.

Det beste valget for 1440p-spilleren Nvidia GeForce GTX 1070 Nvidias Pascal-arkitektur har revolusjonert ytelsen til grafikkort. Det er GTX 1070 et levende bevis på. Mens det selvsagt er godt levert at kortet yter langt bedre enn selv GTX 980 Ti er det minst like imponerende å se på ytelsen per krone, som ligger godt over GTX 1080. For deg som er på utkikk etter en solid motor for 1440p-skjermen din kan du ikke finne en bedre kandidat. GTX 1070 leverer omtrent 100 FPS eller over på svært høye grafikkdetaljer i Full HD-oppløsning, noe som er en stor fordel i spill hvor bildeflyt er helt essensielt, som i FPS- eller esport-spill. Kortet gir mye for pengene og byr på en virkelig fornøyelig opplevelse i 1440p-oppløsning, eller høy utnyttelse av raske 120 Hz-skjermer i Full HD. Vi skal ikke anbefale én spesifikk versjon av GTX 1070, men under vår test av MSIs GTX 1070 Gaming X – som for tiden dessverre koster hele 1000 kroner mer enn den rimeligste GTX 1070-modellen – lot vi oss imponere av den gode og nesten uhørbare kjølingen. I tillegg til den generelle anbefalingen av GTX 1070 vil vi likevel også tipse om Gigabytes Gaming G1 med sin tilpassede kjøler og sitt triple vifteoppsett. Les testen vår av MSI GTX 1070 Gaming X her »

Kompromissløs ytelse i 4K-oppløsning Nvidia GeForce GTX 1080 Ytelseskongen i denne generasjonen er uten tvil GTX 1080. Bare Titan X leverer bedre ytelse, men så koster dette kortet også en ferietur mer – og da kan du like gjerne kaste inn et ekstra GTX 1080 i SLI og overgå ytelsen dets samtidig som du sparer penger. Om du har en 4K-skjerm er det bare GTX 1080 som er kraftig nok til å gi en god opplevelse med høye grafikkinnstillinger aktivert. Våre målinger viser at GTX 1080 i snitt klarer 57 FPS i denne skyhøye oppløsningen, noe som er intet mindre enn imponerende. Spesielt sett i lys av at vi tester spillene våre med nesten fulle innstillinger. GTX 1080 er svært energieffektivt, og mens vi ikke skal legge føringer for hvilken versjon du bør gå for ville vi nok sett til en tredjepartsversjon med en annen kjøler og vifteløsning enn referanseutgaven, eller Founders Edition. Tredjepartskort, som for eksempel vårt testede GTX 1080 Gaming X fra MSI viste nemlig merkbart bedre takter i vår støy- og temperaturmåling enn Founders Edition. Les testen vår av MSI GTX 1080 Gaming X her »

Lykke til med valget av grafikkort!

