Ampera-e-salget er stanset. Her er alternativene med levering før 2019

Fredag ble det kjent at Opel anbefaler sine norske forhandlere å ikke skrive flere kontrakter på elbilen Ampera-e, men heller sette nye kunder på venteliste. De begrunner det med at leveringssituasjonen er usikker, og at de uansett ikke kan levere nye biler før tidligst i 2019.

Det gjør dermed at utvalget av elbiler med ordentlig god reell rekkevidde synker betraktelig, og det er også minimalt med Ampera-e tilgjengelig på bruktmarkedet, skal vi tro et søk på Finn.no.

Alene i sin klasse

Ampera-e har så langt vært den eneste elbilen med en pris rundt 300 000 kroner og med det som i praksis er ordentlig god rekkevidde. Den har nemlig en reell rekkevidde på rundt 380 kilometer.

– Om du ser på alternativene med liknende rekkevidde er det jo veldig få som er tilgjengelige nå, og ingen av dem har foreløpig levert én eneste bil. Sånn sett leder vi jo betraktelig på de andre, sier Opels informasjonssjef Stein Pettersen til Tek.no.

– Samtidig bidrar jo det til å gjøre denne situasjonen enda litt heitere. De som har opplevd rekkevidden til Ampera-e får selvfølgelig et sug etter en slik type bil, sier han.

Renault Zoe. Foto: Lynau, Jan Petter

Pettersen har selvfølgelig et poeng. Av bilene som er tilgjengelige i dag er det i praksis ingen med unntak av Tesla-modellene som leverer over 250 kilometer reell rekkevidde, og de fleste ligger et sted mellom 130 og 200 kilometer.

Tesla-bilene er dessuten i en helt annen prisklasse, så vi holder oss her til biler som ligger omtrent i Ampera-e-segmentet på rundt 300 000 kroner.

Les også: Dette er elbilene som kan utfordre Tesla i Norge

Renault Zoe – Går langt, men mangler hurtiglading

Elbilen som faktisk leveres i dag og har best rekkevidde er nok Renault Zoe, med en batteripakke på 41 kWh og en reell rekkevidde på sommerstid på over 300 kilometer.

Denne støtter imidlertid ikke hurtiglading, men heller normallading på opptil 22 kW om du har riktig ladeboks. Det kan være et problem om du skal på ordentlig langtur.

BMW i3s. Foto: BMW

Zoe har dog et annet lite ess i ermet, og det er at det er den eneste elbilen som leveres med hjemmelader inkludert i prisen.

Den ligger nå på rundt 255 000 kroner.

BMW i3 – Sprek, men har bare fire seter

En annen elbil som kan fås relativt kjapt er BMWs populære i3, som har et batteri på 33 kWh brutto. Det gir en reell rekkevidde på rundt 200 kilometer sommerstid i Norge, godt hjulpet av at denne faktisk er bygget som en elbil fra starten av og bruker godt med karbonfiber for å holde vekten nede.

i3 koster fra cirka 280.000 kroner, mens den nye i3s-utgaven med litt ekstra sprek motor koster rundt 25 000 kroner ekstra.

Hyundai Ioniq. Foto: Hattrem, Hanne

Et aber med i3 kan imidlertid være at den kun har fire seter.

Hyundai Ioniq – Også her må du vente

Hyundai Ioniq er sannsynligvis den mest effektive elbilen i sin klasse, men den har ikke større batteri enn 28 kWh netto, og det gir en sommerrekkevidde på rundt 240 kilometer.

Her er imidlertid ventetiden på opptil ett år, avhengig av modell og konfigurasjon, opplyser Hyundai. Den starter på rundt 240 000 kroner, men for å få varmepumpe må du for eksempel ut med 25 000 kroner ekstra for teknikkpakken.

Hyundai Kona, her sett i kamuflasje i Norge nylig. Foto: Roger Neumann, VG

En mer spennende Hyundai om rekkevidde er viktig for deg er kanskje Kona, som skal bli tilgjengelig i el-versjon i første halvår neste år. Denne er en bil i omtrent samme størrelsessegment som Ampera-e.

Hyundai har ikke sluppet enorme mengder detaljer enda, men vi vet at bilen skal komme med to ulike batteristørrelser på henholdsvis 39,2 og 64,2 kWh. Sistnevnte bør gi en rekkevidde i Ampera-e-klassen på mellom 350 og 380 kilometer.

Hyundai skal nå ha 8600 navn på reservasjonslista for Kona, men dette dreier seg kun om uforpliktende registreringer som heller ikke krever noe depositum eller liknende.

Les også: Volvo skal snart gjøre alle bilene sine elektriske

Nissan Leaf – Hvor mange klarer de å levere?

Nye Nissan Leaf. Foto: Hanne Hattrem, VG

Nissan lanserte nylig sin nye generasjon Leaf, men den første modellen kommer «bare» med 40 kWh batteri, noe som bør gi en reell rekkevidde på mellom 230 og 260 kilometer.

Neste høst/vinter skal imidlertid en versjon med 60 kWh batteri være klar.

Nissan meldte at de hadde signert 1600 kontrakter på tre uker etter lanseringen, og de første bilene skal være på norske veier i februar-mars 2018. Versjonen som selges i Norge er en spesialversjon med relativt høyt utstyrsnivå som starter på 283 900 kroner inkludert levering.

Vil du se nye Leaf i aksjon er Nissan på norgesturne med bilen frem til nyttår. Turnéen startet i Oslo 12. oktober og avsluttes i Tromsø ved nyttår.

Kia Soul Electric. Foto: Jan Petter Lynau, VG

Kia Soul – Drar på årene tross oppdatering

Kia Soul Electric har vært populær i Norge etter at Kia fikk fart på leveringsraten, men den begynner unektelig å sakke akterut rekkeviddemessig. Det til tross for at Kia oppdaterte 2017-modellen med et marginalt større batteri enn tidligere - opp fra 27 til 30 kWh netto.

Det gir i praksis en rekkevidde på mellom 150 og 220 kilometer om sommeren. Tallet spriker såpass fordi Soul er en særdeles lite aerodynamisk bil, og dermed bruker store mengder energi i høy hastighet.

Den er imidlertid godt utstyrt til prisen, og støtter dessuten raskere hurtiglading enn de fleste øvrige, med opptil 100 kWh via Chademo-standarden. Det er imidlertid veldig få stasjoner i Norge som tilbyr denne ladehastigheten foreløpig. Classic-modellen starter på cirka 225 000 kroner, mens utstyrsnivå Active kommer med varmepumpe og starter på 245 000 kroner.

VW e-Golf. Foto: Hanne Hattrem, VG

Kia kommer imidlertid sannsynligvis med to nye elbiler til neste år - Niro og Stonic. Sistnevnte er i praksis søstermodellen til Hyundai Kona.

VW E-Golf – Still going strong

Volkswagen oppdaterte sin meget populære e-Golf våren 2017 med en betraktelig økning i batterikapasitet. Den nye modellen kom med 35,8 kWh tilgjengelig, og dessuten litt ekstra motoreffekt.

Rekkevidden bør være på godt over 200 kilometer i sommerhalvåret. E-Golf kommer godt utstyrt med blant annet varmepumpe som standard, men prisen er også relativt stiv sammenliknet med en del av modellene over: Fra 311 000 kroner.

Vi kunne selvfølgelig også nevnt Tesla Model 3, som har flere hundre tusen i kø på verdensbasis. Om du bestiller en slik nå får du den sannsynligvis heller ikke før tidligst i 2019.