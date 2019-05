Amerikanske myndigheter vurderer å forby lootbokser

I flere år har såkalte «lootbokser» vært et hett tema både i utlandet og her hjemme. På den andre siden av Atlanterhavet har nå en republiansk senator ved navn Josh Hawley fremmet et lovforslag kalt «Protecting Children from Abusive Games Act».

Dette forslaget tar sikte på å forby «manipulerende designelementer» i dataspill beregnet på barn og ungdom under 18 år.

Ett slik element er kjent som lootbokser, altså virtuelle kister med tilfeldige belønninger, som ofte koster penger. Dersom loven blir vedtatt, vil den også kunne ramme spill med «pay to win»-betalingsmodell der spillere må betale ekstra for å få tilgang til utstyr og innhold som gir fordeler i spillet.

Dette er for øvrig elementer som sikrer at «gratisspill» drar inn brorparten av alle digitale spillinntekter. I fjor var det snakk om nesten 90 milliarder dollar.

Granskes i Norge

Lootbokser har fått mye kritikk, og bruken av dem begynte å avta i fjor. I tillegg har i hvert fall Nederland og Belgia klart å stemple noen lootbokser som ulovlige – og mange andre myndigheter er bekymret, spesielt overfor virkningen på barn.

Lootbokser finnes eksempelvis i FIFA 18, der man kan kjøpe forskjellige pakker med spillere til sitt lag på FIFA Ultimate Team. Skjermdump: EA

Her i Norge har Lotteri- og stiftelsestilsynet etablert en tverrfaglig gruppe som går under navnet «Forum for spilltrender». De har allerede levert en rapport om slike lootbokser til Kulturdepartementet, som arbeider med en ny lotterilov.

Hvorvidt lootbokser og andre elementer i «gråsonen» skal reguleres gjennom den kommende lotteriloven er enn så lenge ikke bestemt.

Men i sin rapport konkluderer Forum for spilltrender at Norge bør ta grep:

– Norske myndigheter bør innta en mer aktiv rolle i arbeidet med loot boxes i tiden fremover, for å utnytte potensialet i gjeldende og fremtidige regelverk, både på pengespillområdet og forbrukerområdet, skriver de i rapporten.

Samtidig peker forumet på at Norge er et lite land, og å håndheve regler overfor store, internasjonale selskaper kan være problematisk.

– Andre land jobber også med disse problemstillingene, og i håndhevingsarbeidet overfor internasjonale aktører kan det foretrukne sporet være å samarbeide med andre myndigheter på nordisk, europeisk eller internasjonalt nivå, selv om det er usikkert hva som faktisk kan oppnås med et slikt arbeid.

– Burde ikke ha lov til å tjene penger på avhengighet

Dersom også amerikanerne kommer på banen, øker det presset mot lootbokser. Ikke bare blir det et større press totalt sett – det vil nok også hjelpe en del at mange av spillselskapene hører hjemme i USA.

I likhet med flere andre organisasjoner og myndigheter som ønsker å sidestille lootbokser og gambling, trekker senator Josh Hawley frem at hensynet til barn og unge må gå foran kommersielle og økonomiske interesser.

– Når et spill er lagd for barn, burde ikke spillutviklere ha lov til å tjene penger på avhengighet. Og når barn spiller spill designet for voksne, burde de skjermes fra tvangsmessige mikrotransaksjoner. Spillutviklere som bevisst utnytter barn bør møtes med rettslige skritt, sier Hawley.

Gambling eller ikke?

«Sannsynligvis ikke», mener franske myndigheter >>>

(Kilder: The Verge)