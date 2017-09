iPhone X' ansiktsgjenkjenning får kritikk av amerikanske myndigheter

Etter en solid bunke rykte og spekulasjoner ble iPhone X endelig formelt avduket av Apple nylig, og en av de fremtredende egenskapene ved mobilen er at den bruker en avansert type ansiktsgjenkjenning til å låse opp mobilen. Amerikanske myndigheter har allerede merket seg teknologien, og viser seg å være svært skeptiske.

Som blant andre 9to5google rapporterer har nemlig en amerikansk senator sendt et brev til Apple-sjefen Tim Cook hvor han uttrykker bekymring for personvernaspektene og sikkerheten rundt Face ID-løsningen.

Vil ha mer informasjon

I brevet forespørres det blant annet mer informasjon fra Apple om hvordan den biometriske informasjonen til Face ID-løsningen sikres. Senatoren peker på at ansiktsinformasjon, i motsetning til et passord, er et permanent og unikt identifikasjonsverktøy, noe som kan gi langvarige, alvorlige konsekvenser derom informasjonen havner i gale hender.

Apple bedyrer at Face ID er trygt, men amerikanske myndigheter er skeptiske. Bildet er hentet fra reklamefilmen til iPhone X. Foto: Apple

Til tross for at Apple har sagt at informasjonen kun lagres lokalt på mobilen ønsker senatoren blant annet å vite om det finnes noen måte for enten Apple selv eller tredjeparter å få tilgang til ansiktsdataene – og hvorvidt det finnes noen grunn til at Apple vil kunne finne på å lagre dataene andre steder eller selge dem til andre.

Senatoren ønsker også større innsyn i informasjonen som Apple legger til grunn når de påstår at systemet vanskelig lar seg narre av for eksempel fotografier eller masker, og mer informasjon om variasjonen i ansikter som ble brukt å trene opp systemet. Han peker på at det tidligere har blitt rapportert at ansiktsgjenkjenning ofte har en høyere feilrate når det gjelder gjenkjenning av for eksempel fargede personer.

Avansert teknologi

Apple bedyret selv at de har lagt stor vekt på å hindre narring av systemet under presentasjonen av iPhone X. Teknologien benytter 30 000 usynlige IR-prikker som sendes ut fra Face ID-sensoren for å analysere ansiktet ditt i stor detalj, og takket være avansert maskinlæring skal Face ID fungere selv ved ulike endringer av ansiktet.

Selskapet sa også at de har jobbet sammen med Hollywood med å lage masker for å se om de klarte å lure Face ID, angivelig uten hell. Apple oppgir at sjansen for at en tilfeldig bruker får åpnet telefonen din med Face ID aktivert er én til 1 million.

