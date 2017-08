Amerikansk by gjør det forbudt å krysse veien med mobiltelefon

Mobiltelefoner er nå mer eller mindre allstedsværende, og som kjent finnes det omstendigheter hvor mobilbruk ikke er spesielt trygt. Nå har en større amerikansk by satt seg på kartet når det gjelder tiltak mot utrygg mobilbruk, melder nyhetsbyrået Reuters.

Honolulu, hovedstaden og den største byen i den amerikanske delstaten Hawaii, har nemlig nå vedtatte en lov som gjør det ulovlig å krysse fotgjengerfelt mens man bruker en mobiltelefon.

Loven trer i kraft i oktober i år. Fra og med det tidspunktet vil man bli ilagt en bot dersom man tas på fersken mens man har oppmerksomheten rettet mot mobilskjermen.

Mange ulykker

Honolulu, her avbildet, innfører strenge mobillover for fotgjengere.. Foto: Wikipedia

Bøtene skal visstnok ligge på mellom 15 og 99 dollar, avhengig av hvor mange lovovertredelser man har begått tidligere. Man er imidlertid unntatt fra den nye loven om man bruker mobilen til å ringe nødtjenester.

Ifølge borgermesteren i Honolulu, Kirk Caldwell, er byen i en særstilling når det gjelder antall uoppmerksomme mennesker som påkjøres av biler i trafikken, uten at det foreligger offentliggjort statistikk på dette. Det ble imidlertid registrert 11 000 uhell og ulykker relatert til mobilbruk blant fotgjengere på landsbasis i perioden 2000-2011.

Som Reuters peker på har også byer i Europa begynt å ta grep mot mobilrelaterte ulykker i trafikken. I den tyske byen Augsburg har man for eksempel montert trafikksignaler i bakken rundt trikkeoverganger slik at signalene er synlige for folk som kikker nedover, og i London har man begynt å eksperimentere med polstring av lyktestolper for å redusere skadene ved sammenstøt med mobilbrukere.

Som blant andre CNN tidligere har rapportert har man i Kina dessuten begynt å eksperimentere med egne felt for mobilbrukere på fortauene. Hvorvidt vi vil se tilsvarende tiltak i Norge, hvor det også er mange mobilbrukere, gjenstår å se.

