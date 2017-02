AMD Ryzen i salg fra 2. mars

Det har vært stor interesse rundt AMDs nye Ryzen-prosessorer den siste tiden. Endelig brygger det opp til skikkelig konkurranse på markedet for entusiastprosessorer. I dag ble både priser og lanseringsdato spikret. Faktisk aller først på norske Experts hjemmesider, før en pressemelding kom deisende inn i innboksen noen timer senere.

De tre modellene som er bekreftet i Ryzen-serien har fått modellnavnene 1700, 1700X og 1800X, der sistnevnte er toppmodellen. Her legges det opp til konkurranse mot Intels Broadwell E-brikker, der krumtappen heter Core i7-6950X Extreme og koster drøyt 18 000 kroner. Fullt så ekstreme som Intels tikjerner er ikke Ryzen-brikkene, men AMD skryter av at Ryzen 1800X skal ha slått Intels Core i7-6900K i Cinebenks flertrådstest og i transkoding av video med Handbrake.

Betydelig snillere priset enn Intels

Hvis brikkene også holder AMDs løfter om sammenliknbar spillytelse snakker vi om et mulig røverkjøp av en brikke. Intels i7-6900k koster nemlig drøyt 11 000 kroner, mens prisene som dukket opp hos norske Expert i dag tidlig var på betydelig snillere 5400 kroner.

Product Line Model Base Clock (GHz) Boost Clock (GHz) TDP (Watts) Included Cooler Suggested Price, SEP (USD) Norsk pris Ryzen 7 1800X 3.6 4.0 95 N/A $499 Rundt 5400 kroner (?) Ryzen 7 1700X 3.4 3.8 95 N/A $399 Ryzen 7 1700 3.0 3.7 65 Wraith Spire $329

Toppsjef Lisa Su i AMD viser frem den nylanserte brikken. Foto: Gene Stoegbauer / AMD

Foreløpig venter vi på å få se ytterligere prissetting på de to svakere brikkene i serien, men om prissettingen for de øvrige matcher det som ser ut til å bli fasit for toppmodellen kan vi kanskje regne samme faktor (11x) på de andre rykteprisene, og ende opp med rundt 4400 kroner for 1700X og 3600 kroner for 1700-modellen.

Brikken er i forhåndssalg hos utvalgte butikker fra og med i dag, mens utsendingen starter torsdag 2. mars.

Dette er AMDs Ryzen

Komplett er oppgitt som norsk lanseringspartner for AMD. Foto: Skjermdump fra lansering

AMD Ryzen, tidligere kjent under kodenavn «Summit Ridge», er utstyrt med opptil 8 Zen-kjerner som tilsammen kan takle 16 tråder. Den er bygd på 14 nanometers prosess og er rettet mot entusiastmarkedet – et marked Intel, som ikke planlegger åtte-kjernede prosessorer utenfor ekstrem-serien deres før i 2018 – har hatt i sin hule hånd i flere år.

Av teknologi i Ryzen finner vi noe AMD kaller «SenseMI Technology», som igjen består av enkeltdeler med fokus på slikt som strømforsyning, klokkefrekvenser og teknikker for å forutse hva slags arbeidsbelastninger som kommer. Du kan lese mer om disse teknologiene i denne saken.

Foreløpig har vi hverken fått svar fra Expert om hvorfor brikken ble lagt ut før AMDs pressemelding dukket opp, eller om de rakk å forhåndsselge noen av brikkene. Vi vet heller ikke helt sikkert om prisen som ble oppgitt stemmer. Komplett skal være lanseringspartner for AMD i Norge, og vil i hvert fall ha brikkene i salg i løpet av dagen.

