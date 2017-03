AMD tar Ryzen i forsvar

I etterkant av AMDs store slipp av Ryzen 7-prosessorer tidligere denne måneden, har det vært snakk og spekulasjoner rundt noe som kunne betydd trøbbel for de nye prosessorere.

Blant potensielle problemer har det vært snakk om temperatur, prosesstrådskedulering (planlegging av fleroppgavekjøring) og SMT (Simultaneous Multi-threading) som har gitt dårligere ytelse.

Nå har AMD tatt opp dette i et blogginnlegg på selskapets hjemmesider.

(Nesten) ingen problemer

I kortversjon forteller blogginnlegget at AMD har undersøkt påstandene og ikke funnet noe galt. I hvert fall ikke med selve prosessoren. Men de er klare på at det er godt med rom for forbedringer og fikser av både Windows, spill og andre applikasjoner.

Eksempelvis programmer som overvåker prosessortemperaturen og melder om 20 grader for mye for Ryzen 7 1700X og 1800X – en «feil» AMD skal ha lagt inn med vilje for å gi alle Ryzen-prosessorer en konsistent viftekurve.

Sånn sett kan vi regne med at nyere versjoner av disse programmene vil ta høyde for dette på disse to CPU-ene.

For prosesstrådskedulering, som det også har vært noen bekymringer om, mener AMD at dette har vært blåst opp på grunn av feilrapportering fra en eldre versjon av Coreinfo.

– Basert på våre funn mener AMD at prosesstrådskeduleringen i Windows 10 virker som den skal for «Zen», og vi tror for tiden ikke det er problemer der planleggeren bruker den logiske og fysiske arkitekturen på en dårlig måte, skrives det på bloggen.

Strømstyringsplanfiks i april

AMD har også anbefalt å bruke strømstyringsplanen «Høy ytelse» i stedet for «Balansert» i Windows 10. Dette skal få alle prosessorene til å reagere raskere og forandre frekvens fortere. Ulempen ligger naturlig nok i at den vil bruke mer strøm med denne innstillingen skrudd på.

Ifølge blogginnlegget skal en fiks komme første uka i april, slik at den «Balanserte» strømstyringsplanen i større grad optimaliseres mot Ryzen 7-prosessorene.

Når det gjelder SMT (Simultaneous Multi-threading) har ikke AMD merket noen reell forskjell mellom å ha dette slått av eller på under spilling.

Dette stemmer overens med erfaringene vi i Tek.no gjorde oss da vi testet Ryzen 7 1800X, med forskjeller som var innenfor det vi vil betrakte som naturlig variasjon.

