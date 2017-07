AMD har lansert Ryzen Threadripper

Det er ikke mange dagene siden AMD først fristet oss med Ryzen Threadripper-prosessorens emballasje, og nå har de også dratt sløret av spesifikasjonene.

To av de tre lanserte modellene kjente vi en del til fra før. Overraskelsen kom med «minstemann» Ryzen Threadripper 1900X, en åttekjernet variant som kun er noen hundre kroner dyrere enn den ordinære Ryzen 7-toppmodellen 1800X.

Men det de mest entusiastiske har ventet på er selvfølgelig Ryzen Threadripper 1950X – 16-kjerneren hvis lanseringspris er satt til det samme som Intels nåværende Skylake-X-toppmodell Core i9-7900X med ti prosessorkjerner.

Midt mellom disse to får vi også den tolvkjernede Ryzen Threadripper 1920X. I likehet med sine brødre støtter den kjøring av to prosesstråder per kjerne og kan overklokkes. Flere detaljer finner du i tabellen under.

AMD Ryzen TR 1950X AMD Ryzen TR 1920X AMD Ryzen TR 1900X Arkitektur Zen Zen Zen Sokkel TR4 TR4 TR4 Kjerner / tråder 16 / 32 12 / 24 8 / 16 Grunnfrekvens 3,4 GHz 3,5 GHz 3,8 GHz Turbofrekvens 4,0 GHz 4,0 GHz 4,0 GHz XFR 200 MHz 200 MHz 200 MHz L3 Cache 32 MB 32 MB 16 MB Minnestøtte DDR4

2666 – 3200 MHz DDR4

2666 – 3200 MHz DDR4

2666 – 3200 MHz Grafikk Nei Nei Nei TDP 180 watt 180 watt 180 watt Tilgjengelighet 10. august 10. august 31. august Pris 999 dollar 799 dollar 549 dollar

Som vi ser, har prosessorene logisk nok en god del til felles. Men færre kjerner betyr også høyere grunnklokkefrekvens, selv om full turbo – som bare kan oppnås med et par av kjernene – stopper på samme nivå.

En annen ting som er felles for de tre modellene er støtten for 64 PCIe-baner, mens Intels Core i9-7900X på sin side stiller med 44 PCIe-baner.

Under lanseringen av Threadripper sparte heller ikke AMD på kruttet og delte ut litt tallmessig dask mot nettopp konkurrentens toppmodell. Ifølge AMD selv byr Threadripper på langt bedre ytelse til samme eller lavere pris.

Tilgjengelig for bestilling fra i dag

For de som har ventet mer eller mindre tålmodig på AMDs nye HEDT (high-end desktop)-plattform er det ikke mange dagene igjen. Faktisk skal 1950X og 1920X skal kunne forhåndsbestilles fra i dag, med slippdato 10. august.

Innstegsmodellen 1900X skal være i handelen 31. august.

Husk bare at de nye prosessorene benytter seg av den nye sokkelen TR4 og må pares med brikkesettet X399. Det betyr at du også må hanke inn et nytt hovedkort, så du må legge noen tusen kroner ekstra inn i beregningen dersom du plutselig fikk lyst på Ryzen Threadripper.

Ryzen kommer til bærbare også:

Asus' nye spillbærbare setter hele tre verdensrekorder >>>

(Kilde: TechPowerUp)