AMD bekrefter lanseringsvinduer for Ryzen og Vega

AMD er i vinden for tiden, der både deres nye prosessorfamilie «Ryzen», og grafikkarkitektur «Vega», rykker stadig nærmere.

Ryzen i mars

Etter at AMD under CES-messen i Las Vegas forrige måned fortalte at deres Zen-baserte Ryzen-prosessorer var «i rute» har selskapet nå gjort det klart at Ryzen-slippet skjer i starten av mars.

Som om ikke det var nok har de også uttalt at det ikke skal mangle på enheter til lanseringen. Slik skulle både selvbyggere og de som liker å handle en ferdigbygget maskin ha greie sjanser til å sikre seg et Ryzen-basert bygg ved lansering.

Dermed ligger alt klart for at Intel straks får sårt tiltrengt konkurranse i entusiastsegmentet, hvor sistnevnte har vært overlegen de siste fem årene. Om AMDs egne påstander om at deres Ryzen-brikke slår Intels råeste er god fisk kan vi endelig komme til å se skikkelige utvikling for et marked Intel nærmest har neglisjert til fordel for det energieffektive bærbarmarkedet.

Vega i sommer

Et Vega-basert grafikkort demonstreres for første gang under AMDs Ryzen-annonsering på tampen av fjoråret. Foto: AMD

Videre fjerner selskapets siste regnskap alt håp om at vi får se grafikkort basert på Vega-arkitekturen før mot sommeren.

AMD fastholder nemlig at Vega er et «2. kvartalsprodukt.», noe som av erfaring betyr at kortene neppe vil rennne ned døra her med det første.

Det blir dermed spennende å se hva erkerivalen Nvidia vil finne på, eller snarere ikke finne på, ettersom deres 10 måneder gamle Pascal-baserte GTX 1080 fortsatt er den overlegne kongen på haugen. Uten konkurranse har de dermed ingen hast med å lansere sitt GTX 1080 Ti, som mange trodde ville bli annonsert under CES.

Fra tidligere vet vi at minst et av de Vega-baserte grafikkortene vil komme med 8GB HBM2-minne.

HBM2 skal ifølge produsenten SK Hynix være inntil dobbelt så raskt og by på inntil dobbelt så høy båndbredde som første generasjon HBM. Produsenten hevder videre at HBM2 skal trekke 8 prosent mindre energi enn HBM, som igjen krever hele 48 prosent mindre energi enn GDDR5.

Ettersom lanseringen trekker ut i tid spekulerer blant annet Videocardz i om ikke de Vega-baserte kortene vil bli en del av RX 500-serien til AMD, sammen med nye Polaris-baserte modeller. Det er også mulig AMD fortsetter sin Fury-serie, som legger seg over R9 300-serien i ytelse og per dags dato er den eneste som byr på grafikkort med HBM-minne.

