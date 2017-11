Amazons strømmepinne har kommet til Norge

I dag dukket det opp en overraskende nyhet fra Amazon: Den amerikanske giganten slipper en billigversjon av strømmepinnen sin, Fire TV Stick, i Norge og 99 andre land.

Det kommer nesten et år etter at de lanserte Amazon Video i Norge.

Kommer med fjernkontroll

Pinnen kommer med egen fjernkontroll. Foto: Amazon

Pinnen kan bestilles direkte fra Amazons produktside, hvor du vil se at navnet påpeker at dette er en Basic Edition. Den største forskjellen fra den vanlige versjonen amerikanerne kan bestille er at fjernkontrollen ikke har stemmeassistenten Alexa innebygd. I stedet fungerer den bare som en vanlig fjernkontroll.

Strømmepinnen har i skrivende stund en pris som tilsvarer 425 norske kroner pluss frakt. Litt mer enn Googles vanlige Chromecast-pinne, og betydelig mindre enn Apples strømmeboks – Apple TV.

Kraftigere enn Chromecast

Fire TV Basic Edition puttes i likhet med andre strømmepinner inn i en ledig HDMI-port på TV-en og kan brukes til å kjøre strømmeapper som Netflix og ikke minst Amazons egen tjeneste Amazon Video. Den har en separat strømkabel som plugges inn i pinnen via en mikro-USB-port.

Produktet har en firekjerners prosessor fra MediaTek på 1,3 GHz, 1 GB minne og 8 GB med flashlagring. Maskinvaremessig er den altså en del bedre utstyrt enn for eksempel Chromecast, men også litt dyrere. Fire TV har også appene installert på selve enheten, i motsetning til Chromecast, som strømmer fra andre enheter som nettbrett og mobiler.

