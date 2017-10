Amazons beste Kindle har blitt enda bedre

Amazons populære e-boklesere i Kindle-serien finnes allerede i en god del utgaver, hvorav de fleste har en og annen mangel, men nå har Amazon omsider sluppet en Kindle som skal gi brukere «full pakke». Deres mest avansert Kindle-modell Oasis har nemlig blitt oppgradert.

Det første som nok er verdt å nevne er at nye Kindle Oasis blir skikkelig vanntett, som den første i serien. E-bokleseren har en IPX8-sertifisering og kan ifølge produsenten tåle nedsenkning i opptil to meter med vann i én time.

Foto: Amazon

Større skjerm og Audible innebygget

Av andre nyheter har skjermen nå vokst til 7 tommer, samtidig som pikseltettheten på 300 piksler per tomme fra de forrige modellene er beholdt. Den har som før en ergonomisk utforming i form av en ekstra tykk ramme på siden som skal gjøre e-bokleseren mer komfortabel å holde i lengre perioder.

Foto: Amazon

Kindle Oasis har også fått en bakside i aluminium, og til tross for større skjerm ligger vekten på bare 194 gram, som er 11 gram lettere enn den populære 6-tommeren Kindle Paperwhite. Den nye modellen er også kun 3,4 millimeter tynn på det spinkleste.

Den kommer ellers med lydbokapplikasjonen Audible innebygget, slik at man kan veksle mellom lesing og avspilling av lydbøker via Bluetooth-høyttalere- eller hodetelefon. Når det gjelder lagring kan nye Oasis fåes med enten 8 GB eller 32 GB, som altså er nok til å holde et solid lass med e-bøker.

Nye Kindle Oasis er lagt ut for forhåndsbestilling nå til en amerikansk pris på 250 dollar for 8 GB-versjonen og 280 dollar for 32 GB-utgaven, og er dermed som får den klart dyreste i Kindle-serien. Norsk pris og tilgjengelighet er ennå ikke kjent. Mer informasjon finner du på produktsiden.

