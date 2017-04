Herfra styrer de alt som trengs for at 7000 deltagere skal ha det bra på The Gathering

Tek.no/Hamar: Det er ikke bare-bare å arrangere dataparty for nesten 7000 deltagere. Frivillige av alle slag må på plass – ikke minst for å sikre at nettverket fungerer som det skal.

Fredrik Vaaheim (27) fra Oslo er generalsekretær i KANDU, eller Kreativ Norsk Dataungdom, som arrangerer The Gathering. Han har vært med på TG siden 2009, og har i alle år bidratt som frivillig. Nå er han med på å koordinere omkring 360 frivillige på The Gathering.

– Vi gjør absolutt alt selv, så det er et ganske komplekst apparat å koordinere. Det er frivillige som gjør alt, blant annet fikse nett, sceneproduksjon, være vakter og lage mat til crewet. Vi har også frivillig pressekorps, frivillig regnskapsføring og til og med frivillige leger som var nerder før de ble leger, og syns det er stas å tilbringe påsken på TG.

Helårsarbeid

Hvis du trodde TG var planlagt i en fei på et par måneder, må du tro om igjen:

– De første frivillige i ledergruppa begynte å planlegge og jobbe med TG 2017 straks fjorårets TG var over, sier Fredrik.

Fredrik Vaaheim kan man trygt si at er over gjennomsnittet entusiastisk nar det kommer til datakultur. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Ellers i løpet av året har de forskjellige grupper som jobber med hvert sitt ansvarsområde: helårig infrastruktur som sponsorkontakt, logistikk, lagerløsning og utvikling av IT-systemer.

Man har også egne grupper som jobber på gulvet på TG stedet, som å trekke nett, ha vakter, være medic, og ikke minst innholdsgruppa. Sistnevnte ordner all moroa på TG, som konkurranser og scenedesign, som de begynte å planlegge allerede i oktober i fjor.

Fredrik mener erfaringene man gjør seg som frivillig på TG er noe å vokse på:

– Det er helt fantastisk å se hvordan frivillige får tillit og tar på seg ansvar for for å få veldig komplekse ting til å gå rundt, og at det faktisk går så bra. Det er få som får den erfaring i så ung alder, særlig skiftledere og ledelseserfaringene de får. Det er utrolig motiverende, intenst og lærerikt. Du får så masse selvtillit, og på slutten tenker du: "Herregud, vi fikk til dette!"

Nettverk tilsvarende et middels stort norsk sykehus

Allerede i oktober møttes TGs nettverksfrivillige til workshop, hvor de oppdaterte alle 200 switchene som skulle brukes på TG.

– Vi har vært i Vikingskipet siden 1996, og har et veldig godt forhold til Hamar Olympiske anlegg. Det er blant annet en fiberring her som de kjøpte og installerte. Dette betyr at når våre frivillige nettverksfolk kommer noen dager før oppstart, er det bare for dem å feste switchene til fiberringen og bruke oppsettet man har gjort klar på forhånd. Så har man kjernenettet klart allerede da.

Det var litt hardere kår før:

– I gamle dager kom nettverksfolka over en uke før fordi det var veldig mye å strekke ut, men nå har vi altså en fastmontert infrastruktur, sier Fredrik.

Og det er ikke et lite stykke arbeid de skal utføre, heller, understreker han:

Aarto Hyvärinen har vært nettverksfrivillig for TG siden 2010. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

– Det er nesten umulig å forstå hvor enormt stort TG er uten å ha vært her. Tech-gruppa har pleid å sammenligne nettverket vi setter opp her med det som finnes på et middels stort norsk sykehus. Dette setter de altså opp på fire dager, helt frivillig, til et veldig komplisert arrangement, og mange har det ikke som yrke. De er helt sykt flinke. Alle de frivillige er veldig flinke!

Teoretisk hastighet på 1000 mbit/s til deltagerne

Tre ethernet-kabler er koblet til hver sin 1GB-port. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Fra distroene går det fiberkabler opp til taket. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Én av disse 360 frivillige er Aarto Hyvärinen (28) fra Trondheim, som daglig studerer IT-fag ved NTNU. Aarto har vært på TG hvert år siden 2010. Hvert år har han vært i samme crew, altså tech-support. Han begynte som "member" i tech-crewet før han etter hvert ble skiftleder, og dette er hans tredje år som skiftleder.

– Hovedarbeidet mitt er at switchene, kabling og aksesspunker er oppe og går. Vi kommer noen dager i forveien og setter opp alt. Vi har et ark med en oversikt over hvor mange og lange kabler som skal være på hver rad, og til hvilken switch de skal gå. Vi har to switcher per rad bortover, fire totalt om du tar med hele raden, sier Aarto.

Han forteller videre at de legger ut kablene med skjøter, og kabler fra hver switch. Hver switch får tre kabler fra det TG-crewet kaller for en "distro" (kjerneswitch). Distroen er er et skap som består av 3 switcher som er noe kraftigere enn de på bordene, og som altså gir 3 Gbit/s. Den fjerde kabelen går til aksesspunkt som er enten på switch eller stolpe. Det varierer på hver annen rad for å gi optimal dekning. Kablene trekkes langs bordene og opp til stolpene, og deretter langs tauene som henger mellom stolpene til distroene.

– Det er ni skap bortover radene med distroer, som er hovedswitchene som tar imot trafikken. Alle de ni som står i midtgangen kjøres opp til taket med fiber og videre til telerommet og ut av skipet. Hver switch og AP skal i en bestemt port i hver distro, sier Aarto.

Kablehastigheten per kabel til en switch er 1 gigabit. Det er tre kabler, altså går det 3 gigabit inn i hver switch. Den teoretiske hastigheten er på 1000 Mbit/s. I praksis får deltakerne alt fra 100-800 Mbit/s. Farten avhenger nødvendigvis av nettverkskortet og belastningen på switchen de er koblet til.

– Flaskehalsen er på 1 Gb. Switchen klarer fin opp til 3 Gb hvis noens kal tyne den, men det er ikke mange PC-er som takler det!

TG har selvsagt sine egne servere som brukes til å streame innhold fra scenen også videre ut til nettet. De står blant annet ved «glassburet», som man kaller området i tribunen der de teknisk ansvarlige sitter og følger nøye med på alt. For det er ikke så rent lite å følge med på når det gjelder både kablet og trådløst nett.

140 aksesspunkter

Lars Eidstein (28) fra Eidsvoll jobber daglig som SE manager, og er blant de frivillige som har ansvar for det trådløse nettverket på TG.

Lars Eidsten har oversikten over det trådløse nettverket på TG. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

– Kort fortalt: For å få trådløs dekning bruker såkalt "channel layering ". Vi har 140 aksesspunkter på gulvet, fordelt i 9 store virtuelle aksessspunkter som prøver å dekke hele området med mest mulig kapasitet til hver enkelt. I stedet for å sette opp ett og ett aksesspunkt kjører vi altså mange virtuelle aksesspunkt og legger dem oppå hverandre, forteller Lars.

Denne metoden skiller seg fra for eksempel mesh-nettverk slik: Hvert enkelt aksesspunkt har en link i seg i mesh-netverk, men hvis du hadde satt opp fire aksesspunkt og dekket samme område, hadde du fått fire lag med kapasitet i det område. TG gjør akkurat det, men de bruker flere fysiske aksesspunkt så du får samme dekningen på mange forskjellige steder.

– Vi optimaliserer og bruker virtuelle aksesspunkter for å kunne styre hvor klienter er tilkoblet, slik at vi kan sørge for at de alltid er tilkoblet aksesspunktet som gir dem best mulig dekning. Testing over de siste årene har vist at det er nøkkelen for å få WiFi til å fungere på TG, forteller Lars.

– Vi er veldig fornøyd med hvordan det fungerer i år, og har levert 40-60 megabit per sekund til alle rundt her. Det ser ut ut til å funke bra!

Hvis du tviholder på en enhet som ikke støtter 5 GHz-bånd, har du uflaks om du tenker deg til TG neste år:

Slik ser GUI-en ut i oversiktsprogrammet TG-frivillige bruker for å følg med på det trådløse nettet. Ettersom Lars jobber i Fortinet, er det ikke så overraskende at sofwaren er nettopp derfra. Du kan se oversikt over blant annet hva slags OS og nettverk de forskjellige enhetene på trådløst nett er koblet til. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Slik var signalet fra klientene på TG i år. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

– Vi kjører trådløst kun på 5 GHz-bånd. På grunn av all støyen fra bluetooth, mobilenheter, mikrobølgeovner og lignende har vi slutta å engang forsøke på 2.4 GHz-båndet, sier Lars.

TG bruker 9 stk 40 Mhz-kanaler i 5 GHz båndet, hver med en kapasitet rundt 250 megabits, avhengig av hva klient-enheten støtter.

– Det begynner å være så mange enheter som støtter 5 GHz. Det er 90 prosent mobilenheter på det trådløse nettet, og omtrent alle eksisterende mobilenheter støtter 5 GHz-bånd. De resterende 10 % på trådløst nett er litt konsoller, litt laptoper som folk har med seg, litt Chromecast, den type ting.

På fredag kveld registrerte WiFi-systemet på TG hele 3762 unike WiFi-enheter. 1593 av dem var tilkoblet, fordelt over 151 aksesspunkter.

Slik var fordelingen mellom kanaler og frekvensbånd på TG på fredag kveld. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Gondul

Hvordan holder man så oversikten over at all trafikken går som den skal? Svaret er: Gondul.



Kristian Lyngstøl (33) fra Oslo jobber til vanlig som IT-konsulent, men han har et hjertebarn ved siden av jobben. Programmet han jobber med på fritiden heter Gondul, og kort fortalt er dette programmet som overvåker nettverkets helse på TG.

Dette programmet brukes av teknikerne som sitter i glassburet med utsikt til hele vikingskipet. På en stor monitor kan de hele tiden følge med på nettverkets status.

Gondul har mange forskjellige funksjonaliteter.

– Nytt i år er at blant annet at Gondul en operasjonslogg. Dette bedrer samarbeidet oss teknikere i mellom, slik at vi kan se hvem som har gjort hva for å løse hvilke problemer, forteller Kristian.

I Gondul kan man få opp detaljert informasjon om switchene. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

I glassburet, der de nettverks-frivillige sitter og følger med, er Gondul konstant oppe og går på en stor monitor på veggen. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

– Tidligere hadde vi mange forskjellige kart, og det ble et problem fordi vi rett og slett ikke fikk fulgt med på alle. Det har hjulpet å forenkle systemet litt, og vi har nå kun ett kart over nettverkets helse som vi følger med på, sier Kristian.

Datakulturens høymesse – der internett blir fysisk

På spørsmål om hvorfor KANDU arrangerer TG, svarer Fredrik følgende:

Aksesspunktene på TG Akesspunkt som benyttes er nyeste standard innen WIFI (802.11AC wave2). Aksesspunkter:

FAP-U421EV

2 stk Radio.

2.4 ghz 802.11N, 4x4.

5ghz 802.11AC Wave2. 4x4

5ghz 802.11AC Wave2. 4x4 Kapasitet for 512 devices per AP. Trådløskontroller: FortiWLC-3000D Kapasitet for 32 Gigabits med samtidig data

3000 Akesspunkter

30 000 brukere.

– Det er to grunner: Den ene er at det er vanskelig, og det er gøy å gjøre vanskelige ting, hehe. Å være frivillig og å ha muligheten til å være her er helt utrolig kult, blant annet fordi du opplever så mye med folk og får veldig gode venner her!

– For det andre er vi bare helt sinnssykt tullete glad i denne kulturen. Det å skape denne feiringen, denne datafestivalen, hvor man viser fram alle delene av datakulturen er utrolig givende, gliser Fredrik.

Om du ikke har gjettet det allerede: Fredrik er veldig, veldig glad i TG og datakultur. Lovordene sitter løst – og med rette, får vi vel driste oss til å påstå. Fredrik deler entusiastisk flere tanker om hvorfor TG er så bra:

– TG er er et sted hvor internett får fysisk form noen dager i løpet av påsken. Man har kanskje små vennegjenger på hjemstedet med samme interesser og deltar ellers i forumer og spill med andre som bor andre steder. Og plutselig kommer man til et sted der denne kulturen i stedet for å være en annenrangskultur blir satt i høysetet! TG blir en katedral som ferier datakulturen. For å holde oss til påskemetaforene: Det blir en høymesse for datakultur. Og det er utrolig fint.

