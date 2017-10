Airbus' flyvende taxier skal i lufta allerede neste år

Den kjente flyprodusenten Airbus har allerede for en stund siden avslørt at de sitter med vidløftige planer om å bringe taxitjenester opp i luften innen rimelig kort tid, og nå ser det ut til at det hele snart blir en realitet.

I en pressemelding opplyser Airbus at de har gjennomført en vellykket fullskala-systemtest av sitt såkalte CityAirbus-konsept, og at de flyvende taxiene er i rute for en jomfrutur allerede neste år.

Innretningen som bestod den vellykkede testen er et såkalt VTOL-fartøy (Vertical Take-off and Landing), et slags elektrisk drevet helikopter som er fullstendig selvkjørende og som altså letter og lander vertikalt.

Foto: Airbus

120 kilometer i timen

Fartøyet er designet for å frakte opptil fire personer i tettbebygde, urbane områder langs forhåndsdefinete ruter og skal ha en marsjfart på 120 kilometer i timen. Fremdriften kommer fra til sammen åtte propeller og åtte elektriske motorer som hver har en effekt på 100 kW.

Ifølge Airbus er planen at den første ekte testflyvningen skal finne sted mot slutten av 2018. I begynnelsen skal fartøyet fjernstyres fra bakken, og i den neste fasen skal en pilot ta over styringen for å gjøre godkjennelsesprosessen enklere.

På sikt er det meningen at konseptet skal være helt selvstyrt.

Målet er å sette CityAirbus i kommersiell drift innen år 2023 som en del av det urbane transportsystemet. Hvorvidt selskapet faktisk når målet sitt er uvisst, og det gjenstår også å se akkurat hvor vi får se konseptet i aksjon først.

Airbus jobber for øvrig også med andre varianter av de flyvende taxiene. I sommer skrev vi om Vahana-prosjektet, som benytter propelldrevne fartøy med plass til kun én passasjer og som tilkalles ved hjelp av en mobilapp. Hvordan dette konseptet ligger an er uvisst.

