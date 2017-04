Adobe har laget en skikkelig stilig måte å manipulere bilder på

Kunstig intelligens kan brukes til så mangt, og også innen bildebehandling fører teknologien til spennende resultater. Som blant andre The Next Web melder har Adobe nå presentert en fiffig ny teknologi som gjør det mulig å «kopiere» farger og lys fra ett fotografi til et annet – på en fullstendig realistisk måte.

Løsningen er utviklet i samarbeid med forskere ved Cornell University og har fått navnet «Deep Photo Style Transfer».

Fotorealistisk overføring

Teknologien handler altså ikke om kunstige filtre som legges over bildet for å oppnå ulike effekter, slik vi allerede har mange utgaver av. Derimot dreier det seg om en avansert algoritme som fanger opp elementer som lyssetting og farger fra et referansebilde, for deretter å overføre dette til et helt annet bilde.

Det oppsiktsvekkende er at det ferdige resultatet skal være 100 prosent fotorealistisk, som om bildet er tatt under de samme forholdene som referansebildet.

Det dette betyr i praksis er at om man for eksempel tar et bilde i dagslys kan man bruke teknologien til å få bildet til å se ut som det er tatt på natten ved å bruke et referansebilde som er tatt på den tiden av døgnet. Tilsvarende kan man endre faktorer som årstid og vær. Linjer og mønstre i det ferdige bildet vil ikke bli endret av manipuleringen.

Foto: Cornell University

Lokale endringer

Enda mer imponerende er det at teknologien ifølge forskerne attpåtil kan benyttes til svært lokale endringer, som for eksempel å «skru på» lyset i individuelle vinduer i en bygning dersom disse var mørke i utgangspunktet.

Teknologien baserer seg på kunstig intelligens i form av det som kalles «dyp læring», men de tekniske detaljene er naturlig nok kompliserte og kan studeres inngående i selve forskningsdokumentet.

Foreløpig eksisterer løsningen som en eksperimentell mobilapplikasjon, og det er ennå uvisst om eller når den blir tilgjengelig for vanlige brukere. Antakelig vil vi nok få se teknologien bygget inn i Adobes produkter i fremtiden.

