Acer lokker gamerne med 144 Hz i 4K

De siste årene har Acer virkelig fått draget på det å lage gode og store skjermer, som den heftige 38-tommeren vi testet for noen få dager siden.

Men selv den må gi tapt mot selskapets nye og toppspekkede 27-tommers gamingskjerm: Acer Predator X27.

For på papiret er det i det mye å like ved den nye X27: Oppløsning på 3840 x 2160 piksler, oppfriskningsrate på 144 Hz, Nvidia G-Sync-støtte, 4 ms responstid, lysstyrke på opptil 1000 nits og HDR-teknologi i form av Acer HDR Ultra.

Sistnevnte betyr 384 idivdielt kontrollerte soner som kan gis høyere eller lavere lysstyrke enn de andre områdene, noe som skal gjøre det mulig å få til større kontraster mellom lys og mørke enn det som er mulig på tradisjonelle skjermer.

Følger med på øynene

Men lista over teknologi Acer har klemt inn i X27 stopper ikke der. Skjermen har også Tobii øyesporing, der sensorer under skjermen følger med på øynene dine og kan hjelpe til i visse spill.

I tillegg er det støtte for Nvidias ULMB, en forkortelse for Ultra Low Motion Blur. Dette er etterkommeren til LightBoost, og poenget her er å fjerne mest mulig «motion blur» – den uskarpheten som skapes ved hurtige bevegelser i bildet. ULMB hjelper til ved å trikse litt med baklyset i skjermen.

Foruten dette kan Acer Predator X27 skryte av å ha kvanteprikkteknologi, også kjent som «quantum dots». Dette er bittesmå nanokrystaller som hjelper skjermen til å gjengi ulike farger, og i Acer Predator X27s tilfelle snakker vi om 99 prosent av fargerommet til Adobe RGB.

Kurvet og nesten rammeløs

Den heftige X27 kommer ikke alene. Acer slipper også en kurvet – med kurvatur på 1800R – 27-tommer i samme slengen, da med oppløsning på 2560 x 1440 piksler (WQHD). En design med ekstra tynn ramme skal gjøre denne velegnet i et flerskjermsoppsett, og responstiden kommer visstnok ned i kun 1 ms.

Denne modellen har fått betegnelsen Predator Z271UV og er i likhet med X27 utstyrt med kvanteprikkteknologi. Her sørger dette for for at skjermen dekker 125 prosent av sRGB-fargerommet.

Predator Z271UV kan også by på en solid oppdateringsfrekvens og kan ifølge Acer «overklokkes» opptil 165 Hz. Også her får du dessuten Tobii øyesporing samt Nvidia-teknologiene G-Sync og ULMB.

Begge de to nye skjermene har innsynsvinkler på 178 grader, både horisontalt og vertikalt. Ellers finner vi Acer VisionCare med Flickerless, BluelightShield og ComfyView på lista over skryteord forbundet med de to modellene.

Pris og tilgjengelighet er ikke kjent i skrivende stund, men spesifikasjonene forteller oss jo at de havner i den dyrere enden av prisskalaen.

Acer Predator X34 er i hvert fall ikke spesielt rimelig:

(Kilde: Pressemelding via TechPowerUp)