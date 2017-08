63 000 har kansellert Model 3-reservasjonen sin

De fleste har fått med seg at Tesla har fått inn et enormt antall forhåndsreservasjoner på sin Model 3, men det er lenge siden selskapet har kommet med noe offisielt antall.

I etterkant av at Teslas regnskapstall for andre kvartal ble lagt frem i går, gjennomførte Elon Musk en konferansesamtale med investorer og analytikere.

Her avslørte han at de har vært oppe i 518 000 reservasjoner, men at 63 000 har kansellert sine, og at de på nåværende tidspunkt har 455 000 reservasjoner, melder Recode.

1800 reservasjoner om dagen

Dashbordet er blant de mest spesielle tingene med Model 3. Helt enkelt, kun med en 15 tommer stor skjerm i midten. Foto: Tesla

– Disse kanselleringene skjedde i løpet av mer enn et år. Jeg tror tallene er uten betydning. Med litt innsats kunne vi enkelt drevet reservasjonsantallet til et mye høyere nivå, men det er ikke noe poeng i det. Det er som å drive en restaurant som serverer hamburgere, og så er det ventetid på en og en halv time. Vil du virkelig oppmuntre folk til å bestille flere hamburgere, sa Musk i samtalen.

Likevel renner det inn med reservasjoner for Tesla - i et brev til aksjonærer fortalte selskapet at de hadde fått inn 1800 nye reservasjoner i snitt per dag siden overleveringsarrangementet lørdag. Det er også netto - altså fratrukket eventuelle kanselleringer i samme periode.

«Vi har åpnet Model 3-konfiguratoren til de tusener av ansatte med reservasjoner, slik at de kan begynne å bestille bilene sine. Snart vil ikke-ansatte få invitasjoner til å bestille bilene sine i små grupper basert på når de gjorde reservasjonen sin, med førsteprioritet til eksisterende Tesla-eiere. Leveranser til ikke-ansatte vil begynne i fjerde kvartal», heter det i brevet.



Der forteller selskapet at alle de første bilene vil være utgaven med lang rekkevidde til 44 000 dollar. Basisutgaven til 35 000 dollar vil være tilgjengelig fra november. De norske prisene er fortsatt ikke kjent - foreløpig heter det «Lokal prising vil bli annonsert i 2017» på Teslas nettsider.

Standard Long Range Startpris 35.000 dollar 44.000 dollar Rekkevidde (EPA) 354 kilometer 498 kilometer Supercharger 210 kilometer/30 min 273 km/30 min 0-60 mph 5,6 sekunder 5,1 sekunder Toppfart 209 km/t 225 km/t

– Kjøpte billetten til helvete

Musk mener fortsatt Tesla er i rute til å nå målet om å produsere 5000 biler i uka ved utgangen av 2017. Han understreket likevel at det er svært utfordrende tider i vente.

– Da jeg sa "produksjonshelvete", så mente jeg det. Vi var klare over dette da vi satte i gang. Jeg skylder ikke på helvete fordi vi kjøpte billetten dit. For å være ærlig: Dette er kanskje det beste jeg noen gang har følt om Tesla, sa Musk i konferansesamtalen.

Endrer Model Y-planen - igjen

Tesla-sjefen snakket også om den kommende mini-SUV-en Model Y. Denne skulle opprinnelig bli bygget på Model 3-plattformen, men tidligere i år annonserte Musk at de hadde endret plan og ville bygge Model Y på en helt ny produksjonsplattform, klar for produksjon en gang sent i 2019 eller 2020.

Nå har de gått tilbake til den opprinnelige planen, noe som sannsynligvis betyr at bilen vil nå markedet tidligere, ettersom produksjonen vil bli enklere.

Musk sa at ledergruppen hadde snakket ham bort fra idéen om en ny plattform, og at det ville være smart å bringe bilen til markedet raskere siden SUV er det raskest voksende bilsegmentet for tiden. Lite er ellers kjent om Model Y. Musk har sagt at bilen vil ha de samme falkevingedørene som Model X.

Tesla slapp også et teaser-bilde tidligere i år.