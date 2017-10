Eksklusivt: 6000 har meldt interesse for El-Kona – her er den i Norge

Første elektriske Hyundai Kona ventes å være på norske veier i juni 2018, men allerede nå er bilen tilsynelatende til test i Norge.

VGs nå pensjonerte fotograf Roger Neumann tok nemlig bilder av det som må være en elektrisk Kona under hurtiglading ved en Cirkle K-stasjon på Grelland i Vestfold, ikke langt fra Holmestrand.

Bilen er relativt godt kamuflert, men felgene avslører at det er en Hyundai det dreier seg om, og registreringsnummeret GG er det stort sett kun Hyundai og Kia som bruker.

Som bildene viser blir dette en relativt kompakt mini-SUV, og kamuflasjen betyr sannsynligvis at el-versjonen får noen designelementer som fossilversjonene ikke får, slik lillebror Ioniq også har.

Vi har for øvrig vært i kontakt med Hyundai Norge, som sier de ikke ønsker å si noe om saken.

Kona blir en kompakt, men spretten SUV med 204 hestekrefter. Foto: Roger Neumann, VG

6000 interessenter

Det Hyundai imidlertid var veldig lystne på å snakke om onsdag, var det faktum at de har fått 6000 navn på interesselista for Kona. 3000 av disse hadde skrevet seg opp før selskapet hadde bekreftet noen spesifikasjoner for den elektriske versjonen, men siden Hyundai slapp informasjon om batteristørrelse og motorkraft torsdag, har ytterligere 3000 skrevet seg opp.

– Interessen er enorm. Jeg satt nesten kaffen i vrangstrupen da jeg åpnet interessentlisten mandag morgen. Mer enn 2.500 nye interessenter på tre skarve dager var ellevilt, sier markedsdirektør Christian Stenbo hos Hyundai Norge i en pressemelding.

Les også: Dette er elbilene som kan utfordre Tesla i Norge

6000 nordmenn har skrevet seg på interesselista for Hyundais elektriske Kona. Foto: Roger Neumann, VG

To batteristørrelser, samme motor

6000 er ellers et godt stykke over hva Nissan meldte om for nye Leaf nylig, men til forskjell fra Kona er det for Leaf snakk om signerte kontrakter, altså noe helt annet enn interesselista til Hyundai, som ikke er bindende eller krever noen form for depositum.

Du skriver deg rett og slett opp på en liste, og så får du et kønummer som gjelder når bilen faktisk blir mulig å reservere.

Slik ser Kona ut på de offisielle bildene. Foto: Hyundai

Kona kommer som kjent i to utgaver, med batteripakker på henholdsvis 39,2 og 64,2 kWh. Det skal gi rekkevidder etter den snille europeiske NEDC-standarden på rundt 300 og 500 kilometer, noe som sannsynligvis betyr noe over 200 og drøyt 350 kilometer reell rekkevidde under normale forhold. Begge får solide 204 hestekrefter.

Prisene er ikke klare, men Hyundai varsler at de skal konkurrere aggressivt på pris.

– Vår totalpakke vil bestå av det siste innen sikkerhet og teknologi, blant annet med head-up-display, premium lydanlegg fra Krell, full LED-lys og luksusutstyr som ventilerte skinnseter – til en attraktiv pris. Automatisk nødbrems og radarer i alle retninger er også en selvfølge, sier produktsjef Øyvind L. Knudsen i Hyundai i pressemeldingen.

Kona med bensinmotor lanseres i starten av november, med en 1,0-liters motor på 120 hestekrefter.