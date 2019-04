5 smarte triks du bør vite om når du bruker Safari

Safari er den innebygde nettleseren i alle Apple-dingser, og er også det foretrukne hjelpemidlet for nesten alle med iPhone og iPad for å komme seg på Internett. Men selv om nettleseren har eksistert i mobilformat siden den første iPhonen kom i 2007, er det mange som ikke vet om alle de skjulte triksene nettleseren har å by på.

Derfor har vi samlet fem kjappe triks for deg som bruker Safari, så du kan bruke nettleseren din litt mer effektivt.

1. Dobbeltrykk for å gå kjapt til toppen av en nettside

Hvis du har skrollet langt ned på en nettside, for eksempel hvis du leser hele denne artikkelen på mobilen din, finnes det en kjempelett måte å komme tilbake til toppen.

Alt du trenger å gjøre er å dobbeltrykke helt på toppen av skjermen, omtrent på klokken.

Bildet vil sprette tilbake til toppen av nettsiden. Dette trikset fungerer forøvrig i de fleste iOS-apper, som Spotify eller Facebook. I alle andre apper unntatt Safari holder det imidlertid med bare ett trykk.

2. Sveip for å gå tilbake til forrige nettside

Visste du at du ikke trenger å bruke de små pilknappene nederst på menylinja for å gå fram og tilbake i netthistorikken din? Alt du trenger å gjøre er å sveipe med fingeren inn fra siden av skjermen.

Sveiper du fingeren fra venstre, går du tilbake i historikken. Sveiper du fra høyre, går du framover.

Trikset er kjempelett, og gjør surfing i mobilnettleseren enda litt bedre.

3. Klyp for å få opp fanene dine

Hvis du liker å bruke faner for å holde orden på alle nettsidene dine, kan dette trikset være noe for deg. Hvis du "klyper" på skjermen ved å bevege én finger fra hver side av skjermen inn mot midten, vil du zoome ut helt til du får opp fanene dine.

Trikset fungerer bare i landskapsmodus på iPhone-versjonen av Safari, men både i portrett og landskapsmodus på iPad. Hvis du allerede holder mobilen eller nettbrettet med to hender, er dette en kjemperask måte å komme til fanene dine på.

4. Hold inne pluss-tegnet for å angre fanesletting

Hvis du bruker faner ofte, vet du at du kan trykke på plusstegnet på bunnen av skjermen for å opprette en ny fane. Men hvis du at du kan bruke den sammen for å gjenopprette en fane du har lukket?

Trykk og hold på pluss-knappen, og du vil få opp en liste over faner du har lukket.

5. Søk på nettsiden

Det siste trikset har vært i Safari i lang tid, men er fortsatt blant de vanskeligste å finne. Du kan nemlig søke etter spesifikke ord på et nettsted, slik at du enkelt finner fram til området på nettstedet du er ute etter. Slik gjør du det:

Skriv i søkefeltet ordet du søker etter Under Google-søk og Bokmerker kan du se «På denne siden» Trykk på Finn-knappen Ved å trykke på pilene nederst på skjermen kan du bla igjennom treffene

Dette er bare noen få triks for å bruke Safari på en litt bedre måte. Har du flere gode tips? Kom gjerne med dem i kommentarfeltet nedenfor!

Trenger du litt hjelp med Snapchat også?

10 Snapchat-triks du neppe visste om »