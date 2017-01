Endelig: Alle de store TV-produsentene har gitt opp 3D

Det er en grunn til at vi ikke hører særlig mye om 3D-TV-teknologien lenger, og mange har nok allerede regnet med at teknologien er mer eller mindre gravlagt. Dødsleiet har imidlertid være ganske langvarig, og Samsung meldte så sent som i 2014 at de ennå hadde tro på 3D-teknologien.

Siden den gang har Samsung likevel droppet teknologien, og som nettstedet Cnet melder ser det nå ut til at den siste resten av støtte også er borte.

Droppes av Sony og LG

De to gjenværende aktørene Sony og LG har nemlig bekreftet at de ikke lenger vil tilby 3D-teknologien i sine TV-er fremover, heller ikke på de mer kostbare modellene med OLED-paneler.

3D-TV-er tok aldri helt av, og nå ser det ut til at det er helt slutt. Foto: COLOURBOX19987155

– 3D-funksjonalitet ble egentlig aldri universelt omfavnet av industrien til hjemmebruk, og det er simpelthen ikke en nøkkelfaktor når folk velger en ny TV, uttalte produktutviklingssjef hos LG, Tim Alessi, overfor Cnet.

Alessi sa at LG har valgt å droppe 3D i 2017 for å satse på blant annet HDR, som vitterlig er mer i vinden for tiden. En representant for Sony uttalte på sin side også at de også ville droppe 3D-støtte i inneværende år, basert på nåværende «markedstrender».

Brillefritt heller ingen suksess

Det var mange som spådde at 3D-TV-er var en «gimmick» som ikke ville slå an, og det kan dermed se ut til at disse fikk rett, trolig mye på grunn av de brysomme brillene man må benytte for å se 3D. Det er riktignok blitt eksperimentert med brillefri 3D, men som regel med hodepine som resultat.

Det er ikke dermed sagt at alle har gitt helt opp, og i 2015 kunne vi for eksempel melde om kinesiske forskere som jobber med en ny form for brillefri 3D som opererer med bred innsynsvinkel.

Det finnes for øvrig også nå mobiler med brillefri 3D-funksjonalitet. Forbrukere har nok imidlertid uansett sagt sitt når det gjelder 3D for denne gang.

