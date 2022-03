Artikkel

Chloe Kim til Fortnite

Både snowboarderen (21) og Fortnite melder at hun er deres nyeste stjernetilskudd.

GULL: Amerikanske Chloe Kim med OL-gullet i halfpipe i Beijing 10. februar.

Onsdag ettermiddag deler både OL-gullvinner Chloe Kim og Fortnite på sine respektive Instagram-kontoer at hun er klar for spillet.

Ifølge The Verge skal spillerne fra 26. mars kunne velge «skins» basert på Kim. Det skal blant annet være et valg i sort og gull, et der hun er dekket av is og et mulig tilvalg av en isdrage.

Kim kommer i godt selskap i Fortnite, som tidligere har samarbeidet med blant andre tennis-ess Naomi Osaka og NBA-stjerne LeBron James.

Chloe Kim har to olympiske gullmedaljer, og utmerket seg allerede da hun var 13 og for ung til å delta i OL i Sotsji.

– Jeg er så spent på dette! Jeg er på Fortnite. Dette var en helt fantastisk opplevelse å få ta del i, håper dere elsker det, skriver Kim på sin Instagram.

Fortnite har nylig startet sesongen «Resistance» med nye figurer som Doctor Strange, samtidig som de fjernet muligheten til bygging i battle royale-spillet. I to uker ga Epic Games overskuddet fra spillet til nødhjelp knyttet til Ukraina. På bare én dag skal de ha samlet inn 36 millioner dollar.

