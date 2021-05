Nvidias RTX-grafikkort støtter nå høyere ytelse i 50 spill

Nvidias DLSS-teknologi har fått fotfeste. Konkurrenten har ingen ting å svare med.

GeForce RTX 3090 FE. Nvidia.

Anders Brattensborg Smedsrud 22 Mai 2021 06:00

For alle som eier et grafikkort fra Nvidias RTX 20-, 20 Super- eller 30-serie kan den såkalte DLSS-funksjonen i kortet sikre deg en heftig, «gratis» ytelsesøkning i støttede spill. Ofte på mellom 20 og hele 60 prosent, som er den økningen vi selv har dokumentert ved testing.

Økningen i bildeflyt kommer som oftest uten å redusere bildekvaliteten i det hele tatt, og i flere tilfeller kan den også bli bedre.

Denne uken melder Nvidia at listen over spill som støtter DLSS-teknologien deres har nådd en milepæl: nemlig 50 i antall. DLSS støtter nå også for første gang utvalgte VR-opplevelser, der høy bildeflyt er ekstra viktig for innlevelsen.

Og det er ikke bare en haug med lavbudsjettproduksjoner som sikrer milepælen. Under har vi samlet et utvalg av de mest kjente spillene som nå har mulighet for vesentlig høyere ytelse på Nvidias RTX-kort.

Utvalgte titler med DLSS-støtte

Anthem F1 2020 Nioh 2 Battlefield V Final Fantasy XV No Man's Sky Call of Duty: Black Ops Cold War Fortnite Outriders Call of Duty: Modern Warfare Marvel's Avengers Shadow of the Tomb Raider Call of Duty: Warzone MechWarrior 5: Mercenaries System Shock Control Metro Exodus Watch Dogs: Legion Crysis Remastered Minecraft Wolfenstein: Youngblood Cyberpunk 2077 Monster Hunter: World null Death Stranding Mount & Blade II: Bannerlord null

Dette er DLSS Nvidias DLSS, eller Deep Learning Super Sampling, benytter avansert maskinlæring for å forstå hvordan elementer i spill ser ut i en høyere oppløsning enn de faktisk blir tegnet i. Dermed får man presentert høyoppløste teksturer og jevne kanter, uten ytelsestapet tradisjonelle oppskalering- eller kantutjevningsteknikker byr på. Etter å ha lansert den første versjonen av DLSS tilbake i 2018, kom Nvidia på banen med DLSS 2.0 i fjor vår. Her var barnesykdommer fra den første iterasjonen ryddet av veien, og la dessuten banen klar for langt enklere og raskere utrulling av DLSS-støtte i nye spill. Nå trengte plutselig ikke titler trening på egne superdatamaskiner for å støttes lenger, og bildekvaliteten med DLSS aktivert overgikk i enkelte tilfeller bildekvaliteten uten teknologien aktivert.

Sammenlign bildekvaliteten med og uten DLSS

I boksen under kan du sammenligne kvaliteten på grafikken i «Control» ved vanlig 1080p-rendering, med rendering med DLSS i 1440p-oppløsning.

I eksempelet er det greit å vite at bildeflyten forble omtrent den samme i våre målinger, til tross for den økte bildekvaliteten og reduserte støyen man ser med DLSS aktivert.

1080p

1440p DLSS

Det interessante med DLSS er ikke bare hvordan teknologien gjør det mulig å nyte støttede titler med høyere grafikkinnstillinger og på mer høyoppløste skjermer enn ellers.

DLSS er nemlig like interessant når det kombineres med strålesporing , en ekstremt tung prosess som øker realismen i spill voldsomt, men som også fører til langt lavere bildeflyt.

Listen over spill med strålesporing er nå oppe i omtrent 40. De fleste av disse titlene støtter også DLSS.

Ved å kombinere de to teknologiene kan man i flere tilfeller nulle ut den negative effekten strålesporing alene har på bildeflyten. Og sitte igjen med neste generasjon grafikk uten bakdeler over hodet.

Dette var et poeng vi tok opp i flere av grafikkorttestene våre forrige høst, men som nå har blitt enda mer relevant ettersom teknologiene har bredd om seg.

Eksempel på strålesporing i aksjon. Nvidia.

DLSS og strålesporing bør styre valget ditt av grafikkort

De teknologiene enkelte helt i starten lurte på om ville feste seg, har nå definitivt gjort det. Hverken DLSS eller strålesporing skal noe sted. De er her for å bli.

Men i realiteten er de her bare hos en produsent: Nvidia.

AMD har riktig nok strålesporing på sine siste kort, men implementeringen er langt fra like effektiv som den til konkurrenten.

Det mest problematiske er imidlertid at de enda ikke har kommet opp med en rivaliserende teknologi til DLSS.

Helt siden lanseringen av RX 6000-serien har de lovet oss dette, men tiden har fløyet uten at noe særlig mer konkret enn navnet Fidelity FX Super Resolution har kommet på blokka.

Denne uken dukket oppdaterte skisser rundt teknologien opp på nett, men noen implementering ligger i løse luften og vi er uansett langt unna at AMD kan ta igjen forspranget Nvidia har opparbeidet seg. Mens Nvidia har forfinet sin DLSS-teknologi siden 2018, må det også være lov å stille spørsmål ved hvor effektiv AMDs «Super Resolution» vil være ved lansering og de første årene på markedet.

Med økt nytteverdi er det verdt å ha i bakhodet når du velger grafikkort neste gang, at Nvidias alternativ i praksis gir deg strålesporing uten ytelsesreduksjon med DLSS, mens AMDs kort kan se nesten en halvering av ytelsen .

Uansett om du til nå stort sett har spilt uten strålesporing aktivert, eller ikke har fattet interesse for titler med noen av de nye teknologiene, er det dessuten bare et tidsspørsmål før ditt drømmespill slippes med DLSS og/eller strålesporingstøtte. Da vil det være vanskelig å ha valgt kort fra «feil» produsent, og hvilt seg på at ytelsen jo er relativt lik i spill som benytter mer tradisjonell rendering.

De spillene som det blir færre av de neste årene.

Velg riktig grafikkort og lås opp bedre ytelse

Du kan se vår oppdaterte toppliste over grafikkort her, og finne håp om å klare å skaffe et nytt grafikkort i løpet av året her , om du ikke allerede er så heldig å eie et.

Ser du etter tips for å øke ytelsen i spill uten å gå veien om DLSS, bør du for øvrig sjekke guiden vår for hvordan du aktiverer teknologien med det kryptiske navnet «ReBar». Vi så hele 20 prosent bedre ytelse etter 15 minutter arbeid!