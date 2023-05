Artikkel

De artigste «TekTok-ene»

TikTok er en gullgruve for deg som er interessert i teknologi.

Kamera TikTok, Nintendo.players/ai.explored/nicsnite

Anders Brattensborg Smedsrud 17. mai 2023, 12:00 Lagre Lagre artikkel

Som mange andre har jeg blitt bitt av TikTok-basillen de siste årene. Skepsisen var stor i starten, men etter tips fra en kollega hoppet jeg i det og oppdaget raskt en haug av videoer var perfekte for en Tek – journalist.

På et par år tør jeg ikke tenke på hvor mange timer jeg har brukt i appen. Man glemmer tiden.

Men én ting har jeg husket: å lagre noen av de artigste klippene jeg har kommet over.

De som er morsomme påminnelser om hvor utviklet teknologien vår har blitt – eller hvor primitiv den fortsatt er på noen områder – og videoer som gjør at jeg gruer meg litt til fremtiden.

I tillegg til helt vanlige datatips jeg ikke var klar over selv og som fortjener å bli delt videre.

Her er ti av de beste «tek-tokene» for deg som har noen minutter å fylle før vi går inn i de tøffe maidagene med inneklemte dager og langfri.

Excel-kunstner siden 2000

La oss begynne med den inspirerende typen, som her hvor japanske Tatsuo Horiuchi viser hvordan verdens kanskje kjedeligste dataprogram kan brukes for å lage gull:

Inspirerende oppussingstips

Tenker du på å fornye stuen? Jeg fikk i alle fall lyst etter å ha sett videoen av dette ultimate gaming-oppsettet til Alexander Girbinger. Så får det bare være at noen konservative boomers kanskje er uenige i at dette kvalifiserer som oppussing.

Virkelighetstro VR (tidlig 90-tallet)

Over i «alt var bedre før»-seksjonen starter vi med klippet vi nesten håper viser verdens første VR-hodesett. Bare det kan nemlig forsvare beskrivelsen folkene bak brukte om opplevelsen:

– Kan nesten forveksles med virkeligheten!

Her må vi ydmykt få skyte inn at vi er uenige, men som en skriver i kommentarfeltet under videoen:

– Fortsatt bedre enn metaverset.

Fantastiske nye muligheter

At folk var optimistiske rundt teknologi på sent 80- og tidlig 90-tall kan ingen diskutere. Særlig etter å ha hørt den glødende entusiasmen til denne «forretningsmannen», som med en bærbar PC hadde alle muligheter mens han ventet på flyet sitt.

Før du flirer av en time batteritid og under 1 MB minne – husk at herligheten på videoen trolig kostet langt mer enn dagens bærbare også, selv med datidens lønnsnivå.

Telefon fra åtte til enogtyve

Mellom røyksignaler og mobiltelefonen hadde vi fasttelefoner, som ble delt av alle i husstanden. Og for å koble disse sammen hadde man telefonsentraler.

Der satt folk som fysisk knyttet deg opp til den du ville snakke med. Selvsagt etter at du hadde fortalt dem hvem du søkte, og så lenge sentralen var åpen.

Unødvendig å si kanskje, men damene på telefonsentralen visste nok litt av hvert om det som foregikk i bygda.

Klippet er fra landets siste telefonsentral, like før den ble automatisert 1981.

90-talles PC-er var...annerledes

Om du er «Gen Z» kan det kanskje være lett å tro at alle datamaskiner fra før du var født var gråbrune firkantede bokser.

Hils på «peak» 90-tallsdesign og denne PC-en som gikk over disk for 500 dollar.

Vi tipper den gjorde seg hjemme på ungdomsrommet ved siden av lavalampen.

Utviklingen var raskere før

Om du har tenkt at dingsene dine holder seg så godt at du ikke trenger å oppgradere dem er du ikke alene. Utviklingen har, på flere områder, senket farten. Som demonstrert her av Luke Miani.

Vi som husker 90- og tidlig 2000-tallet, og har blitt fortalt om 80-tallet, vet nemlig at teknologien vi kjøpte var utdatert i det vi forlot butikken.

Så før vi bare tenker at det er kjedelig med små oppgraderinger fra år til år, er det jo gode nyheter for både lommebok og miljø at den holder seg bedre enn for en generasjon siden.

Virkelighetstro spill, yeah right!

Teknologien har likevel ikke kommet like langt på alle områder. Vi som gamer vet at spillverdener kommer stadig nærmere fotorealisme. Men «NPC-ene» som kaller dem sitt hjem er fortsatt stein dumme og beveger seg så stakkato at innlevelsen kan forsvinne.

Jeg synes «NicSnite» tar det hele på kornet her:

Ny, mørkere æra med AI

Der teknologi har tatt de største sprangene den siste tiden er innen kunstig intelligens, eller AI. Selv om AI kan bringe med seg mye bra, er potensialet grusomt stort for misbruk.

Som vist i videoen under, der kinesiske skoleelever må ha på hodebånd som måler konsentrasjonen deres og plaprer til læreren så fort den glipper litt.

«Killer robots rising»?

Ikke enda! Men jeg vil være på samme side som kreasjonene til Boston Dynamics, tidligere eid av Google – nå av Hyundai – når vi kommer dit.

Inntil de lærer seg å sikte får vi prøve å nyte synet av topp ingeniørkunst og AI. Her sees den ganske ufarlige modellen «Atlas», men selskapet bygger også roboter som kan patruljere og fungere som «vakthund» (Spot), samt bære forsyninger for hæren (LS3).

Lettere justering av vinduer

Oi, jeg lovet PC-tips også. Da får det bli som en bonus her på slutten.

Jeg kan ikke være den eneste som irriterer meg over hvor vanskelig det er å treffe kanten på vinduer jeg vil endre størrelsen på.

Tenk at det er så vanskelig i et operativsystem som heter «vinduer»!

Hadde jeg bare sett tipset under tidligere kunne mye frustrasjon blitt unngått:

17. mai 2023, 12:00