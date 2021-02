Sjekk den ville prisøkningen på grafikkort

Enkelte har økt med over 30 prosent siden lansering.

AMDs RX 6900 XT og Nvidias RTX 3090 er ettertraktede kort som sammen med sine søsken har økt i pris etter lanseringen i 2020. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 19 Feb 2021 16:47

Da Nvidia lanserte sin RTX 30-serie i september i fjor var det til ellevill jubel fra gamere. De nye grafikkortene deres ble lovet å være både langt raskere og gi høyere ytelse for pengene enn generasjonen de erstattet.

Blant annet skulle mellomklassekortet RTX 3070 koste 5750 kroner, men yte like godt som det tidligere flaggskipet RTX 2080 Ti til dobbel pris. I tillegg så mange frem til RTX 3080, som med sin startpris på 8000 kroner skulle gi dobbelt så høy ytelse for pengene sammenlignet med sin forfølger, RTX 2080.

Det at AMD også ville komme på banen igjen med kraftige grafikkort skulle være det som garanterte spillere mer ytelse for pengene denne generasjonen.

Nå som det har gått flere måneder siden lanseringene av Nvidias RTX 30-serie og AMDs RX 6000-serie, vet vi at det ikke har gått slik mange ønsket og trodde for den nye generasjonen grafikkort.

Gamere og minere kriger om kort

For det første har pandemien gitt høye fraktpriser fra Asia hvor grafikkortene produseres, og det har dessuten oppstått en kraftig komponentmangel på grunn av den massive etterspørselen nå som gamere flest tilbringer et ekstremt antall timer innendørs og vil unne seg noe ekstra.

Som ikke det var nok våknet også kryptomining-markedet opp fra dvalen det har ligget i siden våren 2018 omtrent samtidig med lanseringen av de nye grafikkortene.

Og selvsagt viste de nye grafikkortene fra Nvidias RTX 30-serie seg å være ekstremt effektive til å utvinne den populære Ethereum-kryptovalutaen. En valuta som har økt med flere hundre prosent i verdi siden sensommeren og som sammen med økningen i Bitcoin-prisen nå sørger for at ett enkelt grafikkort kan hente inn over 100 kroner dagen ved mining.

Og gjett om både selskaper og enkeltpersoner har gått man av huse for å skaffe seg de nye grafikkortene for mining. Lagerhaller fulle av RTX 3080-grafikkort er ikke noe ukjent syn på nett, og ei heller mindre rigger med 5 eller 10 kort som putrer og går på et soverom eller i en råkjeller.

Så mye har prisene steget

Resultatet av at både spillere og minere kriger om den samme begrensede mengden grafikkort har uansett ført til en vill prisvekst der man under mer normale omstendigheter kunne forvente en jevn nedgang i pris etter lansering.

Vi har sjekket prisene på alle de nye grafikkortene i RTX 30-serien og i AMDs RX 6000-serie, og laget en oversikt som viser hvor mye kortene har steget i pris siden lansering til i dag.

Her har vi tatt utgangspunkt i prisene Nvidia og AMD reklamerte med under annonseringen, en pris knapt noen klarte å holde for noen av modellene sine i praksis. Vi har også kikket innom «bruktmarkedet» for å få en pekepinn på hva du må bla opp dersom du vil sikre deg et kort i dag. Ute i butikk er det nemlig totalt skrapet, og det beste du kan håpe på er å få lov til å stille deg i kø for et kort ingen vet om kommer på lager før bladene spretter eller de har falt fra trærne igjen.

Dessverre for spillere har prisveksten vært kraftigst for Nvidias «billigste» grafikkort i RTX 30-serien, som RTX 3060 Ti og RTX 3070 . Disse har siden lansering økt med henholdsvis minst 17 og 27 prosent i pris. I realiteten har de imidlertid lagt på seg enda mer, da svært få modeller er tilgjengelig til disse «laveste» prisene.

At forventningen om høy etterspørsel har vært der fra butikkene kan vi også se ved at prisen allerede ved lansering har vært høyere enn Nvidias annonserte priser. Eksempelvis gikk det billigste RTX 3070-kortet på lanseringsdagen over disk for 11 prosent høyere pris enn Nvidia reklamerte med under annonseringen noen uker tidligere.

For entusiastkortene RTX 3080 og RTX 3090 finner vi at prisene har økt med minst 16 prosent og 12 prosent siden lansering. Også her skal du imidlertid være heldig for å finne modellen du har lyst på uten å bla opp vesentlig flere hundre- eller tusenlapper. Majoriteten av kort i disse seriene koster nemlig omtrent en tusenlapp eller to mer enn de få kortene med aller lavest pris akkurat nå.

Her i Norge har vi også måtte klare oss omtrent helt uten de såkalte Founders Edition-kortene Nvidia skulle selge fra eget nettsted til annonsert pris. Det kan forklare noe av presset mot tredjepartsmodeller som står friere i pris.

Dersom du vil ha tak i et kort pronto må du til brukmarkedet å lete. Da finner du at du må ut med minst 3500 kroner over butikkpris og 5500 kroner over annonsert pris for et RTX 3090. Dette kommer dog an på om selgeren aksepterer budet ditt.

Tilsvarende tendenser, med priser som ligger skyhøyt over butikkpris, ser vi også for RTX 3080 og RTX 3060 Ti. Førstnevnte averteres på Finn.no for 6000 kroner over det Nvidia selv mente kortet kunne selges for ved lansering. At markedet er ute å kjøre bli også klar når RTX 3060 Ti har passert det kraftigere RTX 3070 i pris på bruktmarkedet.

Nvidias RTX 3090 FE. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Noen av de mest ekstreme prisøkningene ser vi hos AMD. Her finner vi blant annet at RX 6800 har økt med 36% i pris siden lansering, slik at det nå koster fra 9000 kroner.

Vi kan bare spekulere i at AMD sliter enda mer med produksjonen enn Nvidia, for dette kortet er ikke umiddelbart å foretrekke over Nvidias rivaliserende RTX 3070-kort på ytelse eller egenskaper. Kortet er imidlertid det mest effektive i RX 6000-serien når det kommer til mining, med en ytelse her som er identisk med de dyrere storebrødrene.

Blant kortene i AMDs RX 6000-serie er det uten tvil RX 6800 XT som gir best ytelse for pengene og som er mest attraktivt for spill målt opp mot noen av konkurrentens kort. Slik sett er det kanskje litt overraskende at ikke kortet har økt enda mer i pris.

Men, så opererer også vi bare med den aller billigste prisen, så noen leveranse for 10.000 kroner kan du måtte vente lenge på. Det taler også «brukt»-prisen om, ettersom knapt brukte RX 6800 XT ligger ute for nesten 13.000 kroner på Finn. Det er 5500 kroner, eller smått absurde 75 prosent høyere pris enn AMD lovet deg kortet for ved lansering.

Toppkortet til AMD, RX 6900 XT fikk vi aldri noen norsk pris på da vi spurte AMD etter lanseringen. Det forteller kanskje litt om hvor få eksemplarer som er produsert og som har funnet veien hitover. Da vi satte kortet opp mot Nvidias kvasseste fant vi at det ikke nødvendigvis var så lurt å velge RX 6900 XT, selv om det var rimeligere. Siden den gang har prisen økt noe, men nokså moderat i forhold til rivalen. Det sier kanskje sitt om interessen for det fra spillere, der det ikke leverer særlig mer ytelse enn RX 6800 XT. Det kan dog også være «skånet» fra prisvekst grunnet sin lave effektivitet ved mining.

Det er fristende å spørre på hvilken planet AMD befant seg da de satte anbefalt pris for RX 6800 og RX 6800 XT. Denne økte med henholdsvis 21 prosent og 31 prosent på noen dager frem til lansering. Men, det forklarer kanskje hvorfor selskapet ikke engang ga oss noen pris da toppkortet deres skulle «ut på markedet» uker senere.

AMDs RX 6900 XT. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Nvidia frir til spillere med «miningsperre»

De to selskapene som lager grafikkort, AMD og Nvidia, lider ingen umiddelbar nød av at flere spillere ikke får tak i grafikkortene deres, så lenge de blir solgt til noen. På kort sikt har de imidlertid et omdømmeproblem som må håndteres, og selskapene må også passe på at de ikke mister potensielle fremtidige PC-spillere til konsollmarkedet. Som heldigvis for dem heller ikke akkurat flommer over av tilbud for tiden.

At presset fra spillere begynner å merkes har vi likevel sett tendenser til denne uken. Fredag ble det blant annet kjent at Nvidia planlegger å legge inn «fartssperrer» i kommende grafikkort som skal redusere effektiviteten ved mining. I tillegg skal selskapet lansere dedikerte miningbrikker for å forsøke å avlaste markedet for spillkort.

Om du vil drømme deg bort i hvilket grafikkort du vil kjøpe finner du alle våre grafikkorttester her.