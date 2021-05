Slik unngår du spammeldinger i Facebook Messenger

Meldinger og lenker fra suspekte profiler er et vedvarende problem i innboksen.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Mats Arntzen 4 Mai 2021 18:42

– Det er et kjent problem og ikke første gangen vi ser det. Det går litt i bølger. Det blir litt spekulasjoner fra min side, men jeg innbiller meg at de finner nye metoder som lurer spamfilterne, sier seniorrådgiver Hans Marius Tessem i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).

Facebook og Google spesielt attraktive for svindlere fordi de målrettede algoritmene kan bidra til å rette spesifikt innhold mot brukerne, ifølge det britiske forbrukernettstedet Which. Det skriver The Hindu .

Slik kan du unngå meldingene 1. Åpne Messenger-appen 2. Trykk på profilbildet ditt øverst til venstre i «Chatter». 3. Trykk på «Personvern» i menyen Der kan du kontrollere personverninnstillingene og bestemme hvem som kan nå innboksen din. For eksempel kan du gjøre sånn at personer eller bedrifter du ikke har vært i kontakt med tidligere ikke kan sende deg meldingsforespørsler. Kilde: Facebook Messenger-hjelp

Mest menn

Mye tyder på at det spesielt er menn som plages med meldinger hvor man bes om å ta kontakt med ukjente kvinner via en lenke man helst ikke skal klikke på.

– De henvendelsene vi får er fra menn. Vi får noen henvendelser om at noen har trykket og hvor de lurer på hva de skal gjøre nå, sier Tessem.

Også Facebook er klar over problemet.

– Det er ikke et ukjent, eller nytt, fenomen at uærlige personer forsøker å svindle andre, og det finner fra tid til annen dessverre også frem til vår plattform i form av for eksempel falske profiler og bots, svarer kommunikasjonskonsulent Camilla Nordsted.

1,3 milliarder falske brukere

I et innlegg i Morning Consult bekreftet Facebook-visepresident Guy Rosen i mars at de slettet mer enn 1,3 milliarder falske brukere mellom oktober og desember.

I undersøkelsen til Which kommer det frem at kun to av fem brukere tar seg bryet med å rapportere svindelforsøkene.

Fenomenet er ikke nytt, men i mars svarte ni av ti personer «ja» på spørsmål i NRKs spørreundersøkels e på Instagram om folk hadde fått «flere henvendelser fra typiske boter i de siste».

I 2018 skrev The Sun om hvem som skjulte seg bak «vakre kvinner» som tar kontakt i innboksen. Ifølge avisen kunne svindelen ofte spores til bakmenn i Vest-Afrika eller sørøst i Asia.

På ulike chatteforumer og i sosiale medier er det flere som diskuterer problemet. TV 2-profilen Marius Skjelbæk var blant de som vitset om problematikken tidligere i vinter:

Nordsted understreker at de «bruker store ressurser» i kampen mot problemet.

– I løpet av de siste årene har vi blitt gode på fjerne det meste ved hjelp av kunstig intelligens. På Messenger filtrerer systemene våre potensielle spammeldinger og blokkerer potensielt skadelige lenker, skriver hun i e-posten.

På sin egen side Messenger News på Facebook har de lagt ut en egen guide om hvordan man kan unngå uønskete kontakter og svindelforsøk på Messenger.

– Vi har også introdusert sikkerhetsvarsler, som vi sender til brukerne for å hjelpe dem med å gjenkjenne svindlere og spam, og informere dem om hva de kan gjøre, sier Nordsted.

I meldingsinnstillingene kan du også begrense hvem som kan kontakte deg. Facebook forklarer hvordan her .

– Vi tilbyr i tillegg en rekke forskjellige verktøy, slik at man som bruker selv kan kontrollere hvem som kan kontakte deg. Vi vet at svindlerne er oppfinnsomme, og hele tiden forsøker å finne nye metoder for å omgå våre systemer. Derfor monitorerer vi jevnlig for nye tendenser og skadelig adferd, og vi vil fortsette å bygge sofistikerte systemer, så vi kan fjerne skadelig innhold som fort og effektivt som mulig.