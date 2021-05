Derfor er Telenor fortsatt de eneste som tar betalt for BankID på mobil

– Frekkhetens nådegave, sier konkurrent.

Mats Arntzen 1 Mai 2021 14:00

Et spørsmål vi ofte får fra lesere er hvilken operatør de skal velge for å slippe å betale for BankID på mobil. Svaret på det er ganske enkelt: Det er kun Telenor som tar betalt for dette i dag, nærmere bestemt 49 øre per gang du bruker bankID på mobil.

BankID på mobil betyr i praksis at mobilen må sende et par SMS-er, noe som de fleste norske abonnement har fri bruk av. Unntaket kan være om du befinner deg i utlandet utenfor EU/EØS, hvor du gjerne blir fakturert for disse SMS-ene.

Ikke planlagt justeringer

Overfor Tek.no sier Telenor at de «sammen med norske banker har utviklet en tjeneste som forenkler folks hverdag». I en e-post skriver de at Telenor har investert «betydelige beløp i utvikling og drift», og i tillegg må sikre videre drift og utvikling av tjenesten.

– Derfor er tjenesten prissatt, og prisen går tydelig fram i vår info om tjenesten. Vi har ikke planlagt justeringer av dette i dag, svarer pressesjef Anders Krokan i Telenor Norge.

– Flere av konkurrentene reklamerer med «ingen skjulte kostnader». Kan ikke dette lett tolkes som nettopp dette?

– Det er absolutt ikke skjult kostnad, prisen går tydelig fram i vår info om tjenesten. Prisen er 49 øre, svarer Krokan.

– Naturlig at det er gratis

Hos hovedkonkurrenten Telia er BankID gratis for privatkundene både hos Telia og merkevarene OneCall og MyCall, mens de tar betalt 49 øre fra bedriftskundene (utenom Dobbel-abonnementene). Telenor-eide Talkmore tar heller ikke betalt.

– Vi tilbyr allerede fri bruk av SMS (...). Vi ser det derfor som naturlig at BankID på mobil også skal være gratis og ikke koste noe ekstra, skriver markedssjef i Chilimobil, Magnus Skaflestad.

Happybytes-sjef Thomas Sandaker mener Telenor utnytter sin posisjon i markedet. Happybytes

Daglig leder Thomas Sandaker i Happybytes tar heller ikke betalt for BankID på mobil fra sine kunder, og reagerer på Telenors løsning. Han mener at med deres resultatmargin blir for enkelt å skylde på kostnader.

– Er vel ikke annet enn å kalle et slikt svar «frekkhetens nådegave». (...) Folk må våkne opp og slutte å legge igjen milliarder av kroner hos selskaper som flår dem, sier Sandaker.

Han viser også til en E24-artikkel hvor digitaliseringminister Linda Hofstad Helleland (H) uttalte at norske mobilpriser er «uakseptabelt høye».

– Som flere peker på har vi et reelt konkurranseproblem og jeg mener Telenor utnytter sin posisjon som den dominerende aktøren de er på bekostning av norske mobilbrukere og konkurransen i markedet, skriver Sandaker i e-posten.

Telenor: - Se på totaliteten

Telenor svarer følgende på kritikken fra Sandaker i Happybytes:

– Når du skal velge mobilabonnement, er det viktig å se på totaliteten av hva du får. Telenor skal i Norge tilby det rikeste innholdet til kundene våre, og vi tilbyr tjenester som Nettslett, Min Sky, Se Hvem og Nettvern inkludert i abonnement. Og vi skal fortsette å fylle på med mer verdi for kundene, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre abonnementene våre.

– Det er også verdt å merke seg at Telenor investerer omkring fem milliarder kroner årlig i nettutbygging, noe som har gitt nett i verdensklasse, og vi driver også innovasjon på andre områder, som Mobil BankID er ett av mange eksempler på.

Han understreker at de må kjempe om kundene hver eneste dag og at konkurransen på pris og kvalitet på tjenester er høy.

– Skal en slik aktør kunne bidra til samfunnsøkonomiske gevinster, er det en forutsetning at de kan drive sin virksomhet minst like effektivt som nettoperatørene og kunne bidra til en kvalitets - og tjenesteutvikling som kundene etterspør.

Telenor er for øvrig også de soleklart dyreste på tjenesten tvilling-SIM. De tar 69 kroner i måneden for dette, en pris som ble økt fra 37,50 kroner i fjor. Her varierer prisen hos konkurrentene fra gratis til 39 kroner i måneden, selv om noen også tar betalt for etablering, noe Telenor ikke gjør.

– Utover det har vi ingen kostnader og selvfølgelig skal ikke kunden betale noe heller, sa Happybytes-sjef Sandaker til Tek.no i fjor .