ChatGPT-eier lanserer verktøy for å oppdage AI-tekst

OpenAI skal teste om det er mulig å avdekke om en tekst er skrevet av en robot.

SJEFEN: OpenAI-grunnlegger Sam Altman på vei til en konferanse i Sun Valley, Idaho i juli. Kamera Reuters

Selskapet står bak den kunstig intelligente chatroboten ChatGPT, som de siste månedene har gjort alt fra å hjelpe elever med innleveringer til å skrive programvare eller svare på enkle spørsmål.

Gratistjenesten har blitt svært populær siden lanseringen i november, noe som har ført til å OpenAI trolig vil komme med en betalversjon.

Nyvinningen har blant annet reist spørsmål om rettigheter til tekst og plagiering når det kommer til for eksempel skoleoppgaver.

OpenAI skriver i et blogginnlegg onsdag at de tar dette på alvor og har jobbet med en AI-klassifererer, som har blitt trent opp ved å sammenligne menneskeskrevet tekst og AI-tekst.

Det er flere utfordringer ved dette, skriver selskapet. Blant annet er det vanskelig å «avsløre» tekst under 1000 tegn, samt at AI-teksten kan redigeres for å lure klassifisereren.

– Vi vil gjøre den tilgjengelig for alle, så vi kan få feedback på om et slikt ufullstendig verktøy kan være nyttig, heter det fra OpenAI.

Chat GPT har imponert verden over med sin evne til å løse kompliserte oppgaver. Blant annet har den generert komplisert Pythonkode og skrevet artikler på høyskolenivå, med det resultat at flere har uttrykt bekymring for utviklingen.

De frykter nemlig at en slik type teknologi vil kunne erstatte mennesker i fremtiden – slik som journalister. Les mer her

