Sniktitt: LG GGC-H20L

Mastiff 12 Des 2007 13:20

Innledning

Jeg nevnte i min forrige artikkel at det var skjedd noe interessant på HD-fronten, og her er det interessante. LGs nyeste kombinasjonsdrev for Blu-ray og HD DVD, LG GGC-H20L (den/de siste bokstavene varierer etter hvilken DVD-sone de er solgt i, men det skal ikke være fysiske forskjeller).

Den har så langt vært umulig å oppdrive i Europa, og i USA har det vært til dels hysteriske tilstander. Folk jager fra nettbutikk til nettbutikk etter som noen får dem inn, og så blir de utsolgt igjen på noen få timer fordi en eller annen på AVS Forum oppgir hvor den er tilgjengelig.

Det skyldes hovedsakelig at den er billig. Noen steder koster den mindre enn 1500 norske kroner, altså en helt annen pris enn noe tidligere kombidrev. Det er faktisk ikke langt unna prisen på det som til nå har vært nødløsningen for de fleste, bare å kjøre HD DVD ved hjelp av et eksternt drev for Xbox 360 .

Ren flaks gjorde at jeg fikk tak i en via en kjenning i ”Unaiten” (thank you very much, Ron!), og ventetiden ble pinefull. Jeg er jo av den typen som, når jeg har bestemt meg for hva jeg vil ha, egentlig skulle hatt det i går!