Artikkel

TikTok tester «misliker»-funksjon for kommentarer

Med den nye funksjonen kan brukerne merke kommentarer de synes er irrelevante eller upassende, uten at andre ser det.

NY FUNKSJON: En usynlig misliker-knapp kan markere kommentarer.

Ifølge The Verge kom nyheten i et TikTok-blogginnlegg onsdag.

De tester altså ut om brukerne selv skal kunne ha mer kontroll over andres kommentarer.

«Ved siden av arbeidet vårt med å være proaktive i fjerningen av trakasserende og hatefullt innhold som bryter våre retningslinjer, fortsetter vi også utforskningen av nye måter å hjelpe brukerne til å føle de har mer kontroll over kommentarene.» skriver TikTok.

TESTER: TikTok vil evaluere funksjonen de kommende ukene.

«Vi har begynt å teste en måte å la enkeltindivider markere kommentarer de mener er irrelevante eller upassende.»

De understreker at kun personen som har registrert en «misliker»-markering vil kunne se det, men TikToks moderatorer vil kunne varsle kontoer som får veldig mange varsler om at de bør gjennomgå kommentarene.

Om denne nye funksjonen fungerer som ønsket, skriver TikTok at de vil kunne ta den i bruk over alt i løpet av de neste ukene.

Verge skriver at denne funksjonen kommer i tillegg til muligheten til å mislike videoer og til å melde inn kommentarer for brudd på retningslinjene.

Mellom oktober og desember 2021, fjernet TikTok flere enn 85 millioner videoer for brudd på retningslinjene. Det tilsvarer rundt én prosent av alle videoer som ble lastet opp på appen.

TikTok selv fremhever at de stadig blir bedre på å fjerne innhold som bryter med retningslinjene før de får visninger.

I januar kom nyheten om at TikTok åpner for å ta betalt, og denne uken varslet Netflix at de vil åpne for å kunne gi to tomler opp til innholdet du virkelig elsker.

