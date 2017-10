Spiser du utfordringer som denne geita spiser blader?

Nå er vi i VG Partnerstudio på jakt etter en tryllekunstner av en fullstack-utvikler. Vi vokser raskt, og ser etter deg som vil vokse sammen med oss. På under to år har VG Partnerstudio gått fra å være tre personer til å telle 19 nå i august. Dette er et sted hvor det skjer mye om dagen og det vil vi ha deg med på. Som fullstack-utvikler hos oss har du muligheten til å bli en nøkkelperson i vårt utviklerteam.

Vi ser etter deg som snakker JavaScript, HTML, og CSS like flytende som ditt morsmål, og at du har designet for både desktop og mobil. Vi ønsker derfor at du har minimum tre års erfaring.

Som fullstack-utvikler i VG Partnerstudio vil du bygge en driftssikker og skalerbar arkitektur, og et grensesnitt som treffer hele Norges befolkning hver eneste dag. Vi jobber mest med en isomorfisk JavaScript-app som bruker React, men vi leverer også unike løsninger for kunder som ønsker seg noe helt nytt. I disse prosjektene står du i stor grad fritt til å bestemme teknologi selv. Likevel er det en fordel om du har erfaring med React og Node.js fra før, og kjennskap til REST og databaser.

I tillegg til å jobbe både frontend og backend med å utvikle løsninger som flytter grenser og skaper effekt for kundene våre, vil du som fullstack-utvikler også jobbe på tvers i Schibsted. Det innebærer å videreutvikle og være med å forme vår nye felles publiseringsplattform for nyheter. Med andre ord kan du bli en person som gjør at Schibsted fortsetter å ta opp kampen om annonseinntektene med Google og Facebook. Dette krever gode samarbeidsevner og at du er tilpasningsdyktig. Litt som en ninja.

Mer konkret vil dine arbeidsoppgaver innebære å bygge moduler, utvikle artikkelmaler, og implementere design-elementer i den nye publiseringsplattformen (CMS-et). Noe av dette arbeidet vil deles med Schibsted Products and Technology. Derfor er det viktig at du er god til å håndtere mange prosjekter samtidig, og at du er selvdreven.

Visste du at Schibsted Product and Technology er et av Nordens største teknologimiljøer? Totalt består det av om lag tusen utviklere. Her er det altså gode muligheter for å lære av andre flinke folk.

Hvem er VG Partnerstudio?

VG Partnerstudio er VG sin interne satsning på content marketing. "Content what?" - sier du kanskje. Content marketing er akkurat det du leser nå: innhold som er skrevet kommersielt for å fortelle en historie om en bedrift eller et produkt, med mål om å øke kjennskap til en merkevare eller øke salg. Dette publiseres på alle VGs plattformer, men helt uavhengig av VG sin redaksjon. Målet med denne artikkelen er for eksempel at vi skal få skikkelig flinke folk til å søke fullstack-utvikler hos oss.

Kvalitet er det aller viktigste i alt vi gjør, og vi er prinsipielt opptatt av at VGs lesere skal engasjeres og inspireres av alt vi produserer. I tillegg er vi en gjeng med godt samhold, og vi har det gøy på jobb sammen. Det behøver ikke bety at du må være enig med oss. Det siste vi ønsker er en situasjon som denne:

Videre har vi nok en høyere jenteandel enn i de fleste utviklermiljøer, så vær derfor forberedt på å enten oppleve eller delta i dette:

Du kan sjekke noen av prosjektene våre her og her og her og her.

Hvilke prosjekter er du stolt av? Legg gjerne ved en lenke til GitHuben din eller liknende i søknaden din!

Er det noe mer du lurer på, kan du kontakte Charlotte Wold på charlotte.wold@vg.no . Hvis ikke, kan du søke her innen 1. november.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

PS: Det spiller ingen rolle om du liker PC eller Mac best, og du kan installere Linux hvis du vil. Som en ekstra perk vil vi gi deg godtgjørelse for bredbånd hjemme. Så kan du kanskje sette opp mesh-nettverk - om du ikke har gjort det ennå. David viser hvordan her. Dette er et eksempel på innhold du kan være med å lage i VG Partnerstudio.