Slik får du god taledekning i alle kriker og kroker hjemme

Mange har kjent på frustrasjonen av å måtte gå til et vindu for å ringe. Årsakene kan være mange: På landet er det langt mellom basestasjonene, samtidig som mange hus har svært tykke vegger. I storbyene kan signalene blokkeres av høye bygninger omkring, og særlig leiligheter på eller under bakkeplan vil kunne slite med å få skikkelig dekning.

Det er ikke moro når mobildekningen ikke rekker helt inn, enten det er i drømmehuset eller kontorlokalet. Det finnes imidlertid en løsning som gjør at du kan få topp dekning i alle kriker og kroker, og alt du trenger å gjøre er å slå på en funksjon i telefonen. Før nyttår lanserte nemlig Telenor tjenesten WiFi Tale, som gjør at du kan ringe og sende SMS på helt vanlig måte gjennom trådløse nettverk i Norge, selv der det ikke finnes mobildekning i det hele tatt.

– Med WiFi Tale blir du din egen dekningssjef, sier produktsjef Nils Petter Sjulstad i Telenor Mobil.

Du aktiverer tjenesten lett, helt uten ekstra kostnad:

Nye byggekrav stopper signalene

Årsaken til at man får «blindsoner» for dekningen er ofte byggteknisk. Mange nyere bygg er så tette at signalene sliter med å komme seg helt inn, og en del bedrifter som opplever problemer med innendørs dekning kan takke tekniske krav for næringsbygg. Felles for både bedrifter og privatpersoner er at WiFi Tale byr på gode nyheter. Sjulstad i Telenor har selv blindsoner hjemme, og er glad for at disse nå er eliminert av den trådløse ruteren.

– Vi vet om mange som sliter med mobildekningen hjemme, meg selv inkludert. Med WiFi Tale kan de med dårlig innendørsdekning ringe vanlige mobilsamtaler over sitt eget trådløse nett, og når de går ut av huset vil det skje en sømløs overgang mellom det trådløse nettet og 4G-mobilnettet, forteller han.

Enkelt forklart gjør WiFi Tale det mulig for mobilen å koble seg til ditt eksisterende trådløse nettverk dersom mobilsignalet er for dårlig. Du kan da ringe og motta samtaler til ditt vanlige telefonnummer som normalt. Opplevelsen er den samme som du får med fullt dekning på det vanlige mobilnettet, men i kulissene går signalet en snartur innom Internett.

Dette trenger du for å kunne bruke WiFi Tale:

Trådløst nett hjemme

Mobilabonnement fra Telenor

En telefon som støtter WiFi Tale

Slik slår du på WiFi Tale på iPhone

Støttede iPhone-modeller iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

Hvis du har en av de syv iPhone-modellene i listen til høyre er det en smal sak å komme i gang. Sørg for at mobilen har tilgang til Internett, og følg de enkle stegene nedenfor:

Først: Oppdatér telefonen

Du må ha de nyeste operatørinnstillingene fra Telenor og siste versjon av iOS-operativsystemet for at WiFi Tale skal fungere på iPhone. Begge disse går raskt og enkelt å oppdatere.

Gå aller først inn i Innstillinger > Generelt > Oppdatering og følg anvisningene for oppdateringen av iOS, for å være sikker på at du har versjon 10.2 eller nyere.

Operatørinnstillingene blir ofte oppdatert samtidig med iOS-oppdateringen, men noen ganger går det ikke helt gjennom. For å være på den sikre siden kan du derfor gå inn i Innstillinger > Generelt > Om og finne på Operatør i listen.

Du trenger Telenor-versjon 27.1 eller nyere, og hvis du har en eldre versjon er det bare å trykke på Operatør for å få i gang en rask oppdatering, slik du ser på bildet til høyre.

Slik aktiverer du WiFi Tale på iPhone

Når din iPhone er ferdig oppdatert, gjør du følgende for å aktivere WiFi Tale:

Åpne Innstillinger-appen Velg Telefon (med den grønne ringeknappen) Velg Wi-Fi-anrop Aktiver Wi-Fi-anrop på iPhone, ved å trykke på den vesle bryteren

Du kan også klikke på bildet til høyre for å se hvor du skal navigere gjennom menyen. Når du har gjort dette er du ferdig, og du trenger ikke gjøre noe mer. Din iPhone styrer selv når den vil bruke mobilnettet og når den vil bruke WiFi Tale, basert på hvor gode signaler mobilen plukker opp.

Slik slår du på WiFi Tale på Android:

Støttede Android-modeller Samsung S6

Samsung S6 Edge

Samsung S6 Edge Plus

Sony Z5 Premium

Sony Z5

Sony Z5 Compact

Sony Xperia X

Sony Xperia XZ

Sony Xperia X Compact

Sony Xperia X Performance

Det finnes en Android-telefon for enhver smak, og siden det er mange produsenter finnes det også mange forskjellige menysystemer. Samsung og Sony er to av de mest populære, og selv om du ikke har en av disse vil fremgangsmåten være nokså lik en av disse.

På Android kan du også veksle mellom «Wi-Fi foretrukket» og «Mobil foretrekkes». Her kan du prøve deg frem med hva som fungerer best for deg, men vi anbefaler «Mobil foretrekkes».

Aktivering av WiFi Tale på Samsung:

Åpne Innstillinger Velg Wi-Fi anrop Trykk på bryteren for å slå på funksjonen

Aktivering av WiFi Tale på Sony:

Åpne Innstillinger Velg Mer Velg Wi-Fi anrop Trykk på bryteren for å slå på funksjonen

Bildet til høyre viser hvordan du trykker deg gjennom en Android-meny for å slå på WiFi Tale, og hvordan du kan veksle mellom å foretrekke WiFi- eller mobilsignaler.

