Snart får Windows 10 en stor oppdatering – Her er de viktigste endringene

Det er ingen hemmelighet at Microsoft hele tiden har hatt store planer for sitt nyeste operativsystem, og på den offisielle Windows-bloggen drar selskapet nå sløret av et stort knippe nye oppdateringer som snart vil dukke opp.

Den nye «build»-versjonen av Windows 10 er nemlig blitt tilgjengelig for Windows Insider-brukere, og med det kommer også listen over endringer. Den listen er denne gangen skikkelig lang.

Edge-oppdateringer

Ikke uventet er nettleseren Edge blant de som nå får seg en aldri liten ansiktsløftning i Windows 10. Denne kommer i form av muligheten til å få opp store forhåndsvisninger av fanene i nettleseren, slik at det blir lettere å holde oversikt dersom man har mange faner gående samtidig.

Oppdateringen skal gjøre det mulig å åpne nye Edge-vinduer direkte fra verktøylinjen. Foto: Microsoft

Forhåndsvisningene kommer som relativt store bilder av de ulike sidene som rulles ned ved å trykke på en pil til høyre for fanene. Deretter kan man enkelt bla gjennom fanene. I tillegg til dette skal Edge også sette brukerne i stand til å åpne nye vinduer direkte fra Edge-ikonet på verktøylinjen, slik at man altså ikke trenger å åpne selve vinduet først.

Edge får også en egen funksjon som raskt flytter alle fanene du har åpne til en egen knapp øverst i venstre hjørne, noe som etterlater nettleseren frisk og ren uten at du må miste alle fanene du hadde åpne. Kjekt om du har skjermen full av nettleserfaner og bare skulle begynt litt på nytt.

Edge gjør nå også som blant annet Apples Safari og blokkerer Flash-innhold automatisk, med mindre du velger å gi tillatelse til å kjøre det.

Har du for mange faner åpne kan du nå gjemme dem bort med en knapp. Foto: Microsoft

Ny skjermdump-funksjon

OneNote 2016 hadde en skjermdump-funksjon som likner på den som er innebygget i Apples Mac OS, ved at du ved en tastekombinasjon kan kopiere ut en liten del av skjermbildet og lime inn hvor du vil.

Denne blir nå en del av Windows 10. Windows-tasten+Shift+S blir tastekombinasjonen.

Windows skal nå også håndtere skjermer med høy oppløsning bedre, og det gjelder også hvordan systemet håndterer skaleringen av ikoner på skrivebordet når du bytter mellom dockingstasjoner eller skjermer med ulik oppløsning.

Windows Defender blir oppdatert, og får blant annet en ny «Refresh Windows»-kommando som reinstallerer og oppdaterer Windows, fjerner en god del av programmene dine, men beholder filene og en del av Windows-innstillingene dine.

Du får også muligheten til å sette ethernet-tilkoblinger som «metered», for å begrense databruken fra applikasjoner som kjører i bakgrunnen i tilfelle du har en kablet tilkobling med begrensninger på databruken.

90000 kroner! Acers nye bærbare er rett og slett helt ekstrem

Batterieksperimenter

Microsoft melder også at de eksperimenterer med en kommende oppdatering som reduserer ressursene tilgjengelig for en del applikasjoner (såkalt «throttling») for å bedre batterilevetiden på maskiner som kjører Windows 10.

En del Windows Insider-brukere vil kunne se en skyvebryter som skal kunne justere styrken på throttlingen, men Microsoft sier eksperimentet ikke skal få noen påvirkning på brukeropplevelsen. De melder at flere oppdateringer om batterieksperimentet vil komme i løpet av februar.

Batterieksperimentet til Microsoft «throttler» ned en del applikasjoner for å spare batteri. Men Microsoft sier det ikke skal få noen innvirkning på brukeropplevelsen. Foto: Microsoft

Bedre Cortana-støtte

Ellers har stemmeassistenten Cortana også fått seg noen oppgraderinger. Blant annet har Microsoft gjort det enklere å oppdage stemmekommandoer som er laget spesifikt for ulike apper, ved at disse vises som forslag når man skriver inn app-navnet i Cortana-søkefeltet.

Cortana kan nå også brukes til å sette opp PC-en første gang du tar den i bruk, blant annet ved at du kan svare muntlig på spørsmål fra Windows i oppstartsprosessen.

En del endringer av mer estetisk og komfortmessig art har også blitt lagt til, for eksempel en funksjon som lar deg justere ned mengden blått lys fra skjermen for mindre øye-slitasje på kvelden.

Resten av den lange listen over endringer som kommer finner du på Windows-bloggen.

En egen spillmodus er også på vei til Windows 10 »