Windows 10 får egen spillmodus

Microsoft har som kjent store ambisjoner for sin nye Windows 10-plattform, og dette er noe som ikke minst også gjelder for spill i form av egne spillfunksjoner. Nå melder blant andre Windows Central at Microsoft også jobber med en egen spillmodus til Windows 10.

Den nye funksjonen ble oppdaget i en nylig lekket Windows-build av blant andre en Twitter-bruker ved navn WalkingCat.

Konsentrerer ressurser

Ifølge kilder som Windows Central har vært i kontakt med fungerer den nye funksjonen litt på samme måte som den man finner på Xbox-konsollen. Denne fungerer ved at ressurser automatisk allokeres til spillet idet det startes opp, for på den måten å sørge for at spillet kjører best mulig.

Årets store Creators Update-oppdatering av Windows 10 vil by på mye nytt, blant annet VR-funksjoner og visstnok en ny spillmodus. Foto: Microsoft

Det er ennå uvisst om den nye spillmodusen i Windows 10 skal by på flere funksjoner enn spilloptimaliseringen, og hvorvidt den blir kompatibel med alle spill.

Den nye funksjonen skal visstnok komme som en del av den store Creators Update-oppdateringen, som kommer litt senere i år, og som blant annet også skal by på VR-funksjonalitet.

Microsoft har allerede økt sin spillsatsing med Windows 10 gjennom blant annet tett integrasjon mot Xbox-plattformen og en programvare kalt «Game DVR», som setter spillere i stand til å enkelt og raskt ta opp spilløkter, for deretter å redigere og dele dem via den integrerte Xbox-appen.

