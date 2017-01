Vi oppsummerer et år med store lanseringer og nyheter

I tradisjon tro oppsummerer Tek.no teknologiåret vi har lagt bak oss med fyrverkeri og boblevann, og sannelig er det et innholdsrikt år vi kan se tilbake på. Ikke helt uventet raste utviklingen videre.

Over to deler frisker vi opp hukommelsen din over hva vi mener er de aller viktigste hendelsene 2016 brakte med seg. I går publiserte vi del 1 av denne artikkelen, og her kommer altså avslutningen.

En hodetelefonkontakt til besvær

Designen er omtrent lik, men iPhone 7 er en av utgavene som har hatt flest endringer gjennom hele serien. Vanntetthet og stereohøyttalere er på plass, det er derimot ikke hodetelefonkontakten. Det har skapt debatt. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En eldgammel kontakt har fått svinge seg uvanlig mye både i nyhetsbildet og i dingsediskusjoner i år. Hodetelefonkontakten, eller mini-jacken om du vil, er ikke lenger en selvfølgelighet i mobilprodusentenes toppmodeller. Av de aller største produsentene var Apple den første til å kutte ut kontakten i sine iPhone 7-modeller. Dermed ble de også fokuset for store deler av debatten.

Hva er egentlig galt med den gamle hodetelefonkontakten, og er trådløst godt nok?

Fysiske kontakter tar forholdsvis stor plass i en dings der hver kubikkmillimeter teller, og etter årevis med Bluetooth-lyd kan man argumentere for at det trådløse økosystemet er på plass. Men helt trygge på det trådløse var tilsynelatende ikke Apple. For brukere med eldre kablede hodetelefoner la produsenten ved en overgang fra Lightning til mini-jack. Det skulle også vise seg at selskapets egne trådløse øreplugger, EarPods, ble utsatt i rundt to måneder fra ventet salgsstart.

Selv om Apple har fått mest pepper for å ta vekk hodetelefonkotakten ser valget ut til å være en del av en større trend som Apple ikke selv startet. Le Eco og Motorola var begge tidligere ute, og HTC var heller ikke langt bak med en modell uten vanlig hodetelefontilkobling. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Apple var imidlertid slett ikke først med å sette strek for kontakten. Både LeEco og Motorola lanserte toppmodeller uten kontakten i forkant av iPhone 7. HTC 10 Evo, eller Bolt som den heter andre steder, ble lansert forholdsvis kort tid etter iPhone 7, og har heller ikke kontakten. Det tar tid å utvikle og produsere en ny telefonmodell, og dermed var nok avgjørelsen hos HTC tatt lenge før Apple bekreftet fraværet av kontakten i sine modeller.

Vil folk gå mann av huse for nye kablede løsninger, eller er skiftet til trådløst ustoppelig? Det som er sikkert er at konkurransen om påkostede trådløse hodetelefoner tok av i 2016. Her representert ved B&O Play H9, som vi nylig kåret til det beste av de trådløse og støydempende hodetelefonene vi har testet. Også Bose og Sony kan smile fornøyd etter å ha sluppet fulltreffere for ørene i år. Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Her har altså deler av mobilbransjen gått i flokk. Mens andre deler, deriblant LG, har gått motsatt vei. Deres V20-modell er et flaggskip for deg som virkelig, virkelig elsker de kablede hodetelefonene dine.

Det store spørsmålet som gjenstår er om mobilprodusentene vil lykkes i å selge kablede løsninger for USB- eller Lightning-tilkobling. Liknende varianter, som regel med ekstern forsterker og lydkort (DAC), har eksistert en stund, men i stor grad vært nisjeprodukter for dem som virkelig vil ha godlyd på farten.

Kanske vil folk akseptere enda nye kablede varianter, men de kommer med fallgruver. En Lightning-hodetelefon vil bare virke med Apple-produkter, mens USB-hodetelefoner for type-C-kontakten kun vil virke med telefoner som har det. Har du en litt eldre enhet med micro-USB må du frem med hodetelefonkontakten eller overganger dersom lyd over USB er støttet.

Selv om lyden over kabel kan være bedre, kan Bluetooth-hodetelefonene vinne dette oppgjøret rett og slett fordi de er eneste løsning som fortsatt kan kobles til så godt som alle enhetene vi bærer på.

Krigen mellom strømmetjenestene hardnet til

Det er et forholdsvis velfylt arkiv som er tilgjengelig i Prime Video, selv om tjenesten er helt nylansert her på berget og koster vesentlig mindre enn konkurrentene.

Strømming av lyd og bilde har blitt en folkesport i Norden. Blant motorene her er både raske og relativt stabile nettilknytninger, oppdaterte dingser og det svenske strømmekraftverket Spotify. Men vi har ikke alltid vært høyt prioritert av de store internasjonale navnene. De siste årene har vi hatt ett, til dels to, navn å regne med. Noen har hatt HBOs nordiske abonnement, mens langt de fleste har hatt Netflix.

Vi er strengt tatt ikke sulteforet på innhold. Vår region har sin egen bukett strømmetjenester i tillegg, slik som Viaplay, Sumo og en rekke andre. Men de virkelig store aktørene er det ikke mange av, og Netflix har vært «vår» tilbyder, uten så mye annet som realistiske valg.

Bare for noen dager siden endret dette seg. Da åpnet Amazon sin Prime Video-tjeneste for mesteparten av kloden, akkurat slik Netflix gjorde ved starten av året. Da hadde Norge alt vært en del av Netflix' nedslagsfelt siden slutten av 2012. Fire år etter følger altså en av verdens største nettbaserte markedsplasser opp med global lansering der Norge inngår.

Den nye originalserien The Grand Tour brukes som brekkstang når Amazon vil inn i stuene våre. Og nordmenn får også tilgang på en rekke av Amazons øvrige originalserier, og en del løst og fast innhold rundt. Per dags dato er utvalget magert sammenliknet med det du finner på Netflix. Men så er også tjenesten kliss ny utenfor de aller største markedene, og Amazon har allerede lovet oppdateringer med nytt innhold.

Før var det slik at det vi så på TV, og da gjerne spesielt på NRK, var blant de tryggeste samtaleemnene over lunsjbordet på jobb. De siste årene har Netflix' gjøren og laden hatt nesten samme posisjon, med serietitler som House of Cards, Orange is the New Black og Stranger Things. Gitt den økonomiske pondusen Amazon og sjef Jeff Bezos har å legge bak sin tjeneste er det ikke sikkert Netflix får beholde tronen særlig lenge.

På den annen side har nevnte Spotify klart seg overraskende bra etter at en pengebinge ved navn Apple tok opp konkurransen om musikkstrømmerne.

HDR kommer på banen for fullt

I flere tiår har TV-ene blitt forsynt med signaler som har bestått av det samme antallet farger, samtidig som 100 nits lysstyrke har vært standarden – selv om skjermene selv har kunnet blåse styrken opp mot rundt 300 – 400 nits på egenhånd.

2016 vil bli stående igjen som en slags milepæl hvor standardene for farger og lys ble endret på TV-ene. Dog skal det sies at de første TV-ene som kunne gjengi HDR (High Dynamic Range) kom på høsten 2015, under IFA-messen i Berlin. Likevel var det først i år at flere modeller, og ikke minst innhold i det nye formatet, kom på banen.

Plutselig kunne skjermene få servert signaler som var produsert i minst 1000 nits lysstyrke, og som samtidig hadde 10 bits fargerom. Steget opp til 4K kan for noen virke som et stort skritt, men økningen i lysstyrke og farger er etter vår mening et langt lengre steg i riktig retning – kanskje det største siden TV-en fikk farger.

Samsung KS7005 er helt rå til prisen du betaler.

Årets beste TV til prisen?

Om vi starter med TV-ene så er det fortsatt slik at du ikke får de billigste skjermene med HDR-støtte, men likevel kan du få glede av formatet uten at det koster deg skjorta av den grunn. En av de bedre TV-ene vi testet i år skulle nemlig vise seg å bli Samsungs 7-serie, en TV som kunne by på HDR og en bildekvalitet som kun toppmodellene hadde året før – til en pris som de fleste kunne leve med.

Flere ganger opp igjennom historien har vi sett at produsentene lanserer ny teknologi lenge før resten av verdikjeden er klar for å tilby deg noe å se på. Her må vi si at HDR har fått en slags pangstart, selv om det vel skal sies at det vil drøye lenge før vi får se Dagsrevyen i 4K og HDR.

Netflix og Blu-ray raskt ute

Samsung 4K-Blu-ray er en av måtene du kan se HDR på. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Er du en av de som har vært tidlig ute med å kjøpe deg en TV som kan takle HDR, har du dog greit med innhold å velge blant. Netflix var en av de første som kastet seg på den nye bølgen. Her bruker du appen via TV-en din for å få bedre farger og kraftigere lysstyrke. Selskapets første serie i det nye formatet ble Marco Polo. Rett før jul kom også Amazon som nevnt på banen, og lar deg strømme det nye The Grand Tour-programmet i 4K og HDR.

Er du på jakt etter mye HDR-innhold holder det ikke med bare Netflix og Amazon. For mesteparten av innholdet finner du på fysiske plater, hvor Blu-ray-teknologien tidlig i 2016 kom ut i år i ny og forbedret drakt. Denne gangen med 4K-oppløsning og ikke minst HDR-støtte – og ikke på langt nær så komprimert som hva strømmetjenestene serverer.

Allerede har flere titalls titler funnet veien til markedet, og samtidig har flere produsenter kommet med avspillere. Vi har testet noen av disse, blant annet Samsung sin variant, samt den beste modellen fra Panasonic. Begge kunne by på noe vi aldri har opplevd før: En gnistrende filmopplevelse som fengslet oss foran skjermen i time etter time. Per i dag får du ikke bedre bildekvalitet en via den nyeste Blu-ray-standarden.

Stadig flere satser på OLED

Inntoget av flere produsenter som har OLED-skjermer vil forhåpentligvis presse prisene ned for oss forbrukere. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Allerede tilbake i 2015 kom den første OLED-skjermen på det norske markedet som i tillegg taklet 4K-oppløsningen. Likevel vil 2016 stå igjen som året der OLED tok flere steg i riktig retning.

LG er fortsatt den eneste produsenten av store OLED-paneler, men har startet å tilby teknologien sin til andre produsenter. I år fikk vi flere merker som kastet seg på teknologibølgen under årets IFA-messe, hvor eksempler på dette er giganter som Philips og Loewe.

Fra før hadde allerede Panasonic tatt i bruk panelet i sin toppmodell, og rykter om at aktører som Sony vurderer de samme panelene er allerede i gang.

Selv om LG er alene om å produsere disse panelene i dag, ser det ut som de vil få kamp om beinet fra Kina. Med flere aktører som tar i bruk teknologien, vil dette forhåpentligvis gagne forbrukerne med tiden ved at prisene synker. Akkurat slik det er i dag så er fortsatt OLED en teknologi som koster deg en solid slump penger, selv om gode modeller allerede har sneket seg under 20 000 kroner.

Til slutt vil vi ønske alle våre lesere et godt nytt år!