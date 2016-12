Vi oppsummerer et år med store lanseringer og nyheter

I tradisjon tro oppsummerer Tek.no teknologiåret vi straks skal legge bak oss med fyrverkeri og boblevann, og sannelig er det et innholdsrikt år vi snart kan se tilbake på.

Over to deler frisker vi opp hukommelsen din over hva vi mener er de aller viktigste hendelsene 2016 brakte med seg. Under kan du lese om del 1 av oppsummeringen, mens siste del kommer i morgen.

Nvidias Pascal og AMDs Polaris lanseres

Det er uten tvil lanseringen av den nye generasjonen grafikkort som var viktigst i dataåret 2016, lanseringer vi for øvrig måtte vente lenge på. Etter måneder med rykter og utsettelser, på selveste nasjonaldagen vår, kom imidlertid produktet vi hadde ventet på siden mars 2014. Nvidias GTX 10-serie, med grafikkort basert på den nye Pascal-arkitekturen, var endelig her. Og GTX 10-serien «eide»!

Vi gliste bredt av ytelsen til Pascal-baserte GTX 1080 fra Nvidia. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Med seg brakte Pascal-arkitekturen nemlig et enormt ytelsesløft, og i vår test fikk vi nesten hakeslepp da vi regnet ut at flaggskipet GTX 1080 presterte hele 76 prosent bedre enn GTX 980 fra forrige generasjon. Det er tall vi sjelden ser, selv i et generasjonsskifte. Mens ytelsen imponerte stort er det også på sin plass å minne om at egenskaper som støynivå, temperatur og kjøling tok et langt skritt i riktig retning denne generasjonen.

Senere fulgte Nvidia opp med Pascal-baserte kort i budsjett- og mellomklassen også, og spesielt GTX 1070 fikk nok mange lommebøker til å skjelve, men også PC-spillere til å glise der det kunne vise til bra ytelse for en god slump mindre penger enn toppmodellen.

Da GTX 10-serien ble tilgjengelig for bærbare i august så bærbare den samme ytelsesøkningen som stasjonære maskiner. Med GTX 10-serien er Nvidia nærmere målet om å tette gapet mellom ytelsen til stasjonære maskiner og bærbare enn noen gang tidligere. Alt vi hadde å utsette på Asus' ROG G752VS da vi testet den med GTX 1070-grafikk var prisen. Skal du ha stasjonær ytelse i bærbar størrelse må du nemlig fortsatt betale det hvite ut av øyet. Noe er og blir som før, altså.

AMD Radeon-toppsjef Raja Koduri løfter opp deres første Polaris-baserte grafikkort, RX 480, under avdukningen på Computex. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Det skal dog sies at mange ble skuffet over at Nvidia også skrudde opp prisen for sine GTX 10-serie grafikkort kraftig, noe som bringer oss videre til neste hendelse i dataåret 2016: avdukingen av AMDs Polaris-arkitektur og Radeon RX 400-serien.

RX 400-serien ble vist frem for første gang under den store Computex-messen i Taiwan i mai. Selv om AMD nok gikk litt for langt da de lovet at serien skulle «forstyrre PC-markedet», har deres RX 400-serie uten tvil gitt konkurrenten Nvidia skikkelig konkurranse i mellomklassen og budsjettklassen. Per dags dato anbefaler vi faktisk RX 480 4GB for deg som har omtrent 2000 kroner å bruke på grafikk.

Mens AMDs Polaris-brikke innfridde i mellomklassen har imidlertid selskapet syv måneder senere ennå ikke klart å gi Nvidia konkurranse i entusiastklassen. I oktober innrømmet også AMD at konkurrentens GTX 1070 og 1080 ville få fritt spillerom frem til «en gang på nyåret», da AMDs entusiastkort, basert på den nye «Vega»-arkitekturen, etter alle solemerker skal lanseres.

HTC Vive og Oculus Rift – En ny dimensjon åpnes

HTC Vive byr på solid innlevelse.

2016 ble året da den neste store revolusjonen, virtuell virkelighet, eller VR-briller, endelig kom på markedet etter mange år med forsinkelser. Mens alle trodde Oculus med sin mye omtalte Rift ville være tidligst ute, var det imidlertid HTCs Vive som nådde både oss i redaksjonen og folket først.