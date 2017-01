– Twitter trenger en redigeringsfunksjon

Som alle andre Internettbaserte tjenester er også Twitter stadig i utvikling, og nå har sjefen for tjenesten henvendt seg til brukerne selv for tilbakemeldinger på hva Twitter kan gjøre bedre. Det melder blant andre Engadget.

I en Twitter-melding spurte Jack Dorsey hva brukerne kunne tenke seg å se av endringer i 2017, og i skrivende stund har over 6000 svar haglet inn.

Litt senere opplyste Dorsey i en annen Twitter-melding at en av de meste etterlyste funksjonene er muligheten til å redigere Twitter-meldinger etter at de er sendt. Mange brukere savner muligheten til å kjapt fikse på meldinger i stedet for å måtte slette dem og starte på nytt.

Following in the footsteps of Brian Chesky: what's the most important thing you want to see Twitter improve or create in 2017? #Twitter2017 — jack (@jack) December 29, 2016

Bør ha begrenset tidsvindu

Ifølge Dorsey er dette en funksjon de har fått forespørsler om i lang tid og noe han er enig i at tjenesten kunne trenge. Som både han og flere brukere peker på kan det imidlertid være problematisk å kunne redigere meldinger når som helst, da dette kan misbrukes og få uheldige utfall.

For eksempel vil svarene på en Twitter-melding kunne få en helt annen mening dersom senderen redigerer meldingene etter at andre brukere har svart på meldingen. Dorsey anser det som mer hensiktsmessig å tillate et begrenset tidsvindu for å foreta kjappe korreksjoner, for eksempel av skrivefeil.

Om Twitter skal tillate redigering av meldinger når som helst bør dette ifølge Dorsey akkompagneres av en endringslogg slik at folk kan se hvilke endringer som er gjort på meldingene. Hvorvidt en redigeringsfunksjon faktisk vil komme på plass er ennå høyst uvisst.

Om du vil lese hvilke andre forslag Twitter-brukerne sendte inn, og om du vil sende inn noen av dine egne, kan du sjekke ut Jack Dorseys Twitterside.

Twitter har hatt sviktende resultater den siste tiden: Google skal visstnok snuse på selskapet »