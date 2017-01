Tre lynraske spillskjermer fra Acer

Allerede under datasirkuset Computex i fjor sommer fikk vi en sniktitt på lynraske skjermer som gjorde de med 144Hz-paneler til skamme.

Acer, som blant annet har markert seg med flere raske skjermer, er tydelig bestemte på å fortsette satsningen. Under årets CES-messe dro de nemlig sløret av tre nye modeller som kommer med enda raskere paneler enn tidligere. Vi snakker faktisk 200Hz og høyere.

Skjermene det er snakk om har fått navnene Predator Z301CT, Predator XB252Q og Predator XB272, hvor de to sistnevnte fra XB-serien deler samtlige egenskaper bortsett fra panelstørrelse. Alle tre skjermer har støtte for Nvidias G-Sync-tekologi (Åpen Tek Ekstra-sak).

Predator Z301CT med øyescanning og et VA-panel på 200Hz. Foto: Acer

Z301CT: 200Hz, 21:9-panel og øyesporing

Baksiden av Predator Z301CT. Foto: Acerz

Den mest spennende skjermen er nok den 30 tommer store Predator Z301CT.

Dette er nemlig ikke bare den første buede 21:9-skjermen med Tobii øyesporing – som for eksempel lar deg sikte på et mål eller dukke bak objekter ved å se på dem – men skjermen kommer også med et raskt 200Hz-panel.

Panelet, som er av typen VA, har en responstid på 4 millisekunder og en oppløsning på anstendige 2560x1080 punkter.

Videre oppgis lysstyrken å ligge på 300 nits.

Ved siden av øyesporing kommer skjermen med teknologi som reduserer flimring og blått lys.

Skjermen kan høydejusteres, dreies og vinkles. Av tilkoblinger finner du DisplayPort 1.2a, HDMI 1.4, en USB 3.0-hub med tre utganger og en utgang for lyd. To 3-watts høyttalere er for øvrig innebygget.

Acer oppgir en salgspris på 900 dollar med salgsstart i februar.

Predator XB272 er helt lik sin tre tommer mindre lillebror, XB252Q. Begge har et 240Hz TN-panel. Foto: Acer

XB-serien: 240Hz og Full HD

Om ikke et 200Hz-panel ordner biffen får du alltids mulighet til å høyne til 240Hz-paneler med responstid på kun ett millisekund med Acers to nye medlemmer i XB-serien.

Disse to er henholdsvis 24,5- og 27 tommer og har en langt mer tradisjonell formfaktor. Her er panelet flatt, av typen TN og i 16:9-format.

Dessverre har det lynraske panelet sin pris, der oppløsningen kun er Full HD – noe som gjerne kan bli i knappeste laget, spesielt for 27-tommeren.

Lysstyrken er imidlertid med sine 400 nits svært god, og med nesten usynlige rammer har begge skjermene et minimalt fotavtrykk på pulten din.

Skjermene kan høydejusteres, dreies og vinkles. Av tilkoblinger finner du DisplayPort 1.2a, HDMI 1.4, en USB 3.0-hub med tre utganger og en utgang for lyd. To 2-watts høyttalere er også integrert.

Prisen for 24,5-tommeren er oppgitt til 550 dollar, mens det er ukjent hva Acer vil ha for storebroren. Salgsstart blir i likhet med Predator Z301CT februar måned.

