Test Tile Slim

For snaut to måneder siden publiserte vi en sak med tittelen «Det er en ny konge på haugen», og produktet det handlet om var den lille sporingsbrikken Chipolo Plus. Per da måtte vi rett og slett fastslå at det var den beste sporingsbrikken på markedet, sett i forhold til pris og funksjonalitet.

Samtidig lovet vi imidlertid at det senere skulle komme en test av den kanskje sterkeste konkurrenten, Tile, sine produkter, og det har vi nå på plass. Hils på Tile Slim, én av de to nye sporingsbrikkene til selskapet.

Tile Slim Dimensjoner: 54 x 54 x 2,4 millimeter Vekt: 9,3 gram Farger: Grå/hvit Materialer: Plast, delvis gummiert Volum: 82 dB App: Ja, til Android og iOS Utbyttbart batteri: Nei, 1 år batteritid Teknologi: Bluetooth 4.0, Sprutsikker (IPX5) Rekkevidde: ca. 30 meter Pris: Fra 370 kroner, inkludert frakt

Den andre brikken heter Tile Mate, men vi har dessverre kun greid å få tak i Tile Slim til vår test. Den mest merkbare forskjellen på de to er imidlertid at Slim er – som navnet tilsier – langt tynnere, og også har en god del større overflateareal. Slik sett ligner den mest av alt på Protag Elite, som vi tidligere har testet i denne artikkelen. Slim har heller ikke noe festehull til for eksempel nøkkelringer, noe Mate har.

Ettersom Mate og Slim ellers er helt like, vil du imidlertid kunne overføre det meste som sies her mer eller mindre direkte over på Mate-modellen.

Nytt designspråk med mer fokus på detaljer

Tile Mate til høyre, Slim til venstre. Foto: Tile/Marc Fiorito

Felles for begge to er et helt nytt, todelt design. Der forgjengeren – som forresten bare het «Tile» – bestod av én type, helhvit og blank plast, har man her valgt to farger og litt mer pynt. Materialvalget er dessuten både matt og svakt gummiert, og gir rett og slett en mer «premium»-følelse enn tidligere.

Toppen av Tile-brikkene er hvit, og har en sølvfarget sirkel i midten. Inne i sirkelen står Tile-logoen uthevet i blank utførelse. Sirkelen er forresten også en knapp, noe vi kommer tilbake til om litt.

På den store, hvite overflaten har man imidlertid pyntet opp med et finmønstret sirkelmønster, som kun blir delvis synlig i visse vinkler. Bunnen har ingenting slikt, men er i en grå utførelse og har ett lite hull i et hjørne til høyttaleren på innsiden.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

De to delene møtes i en svært smal glipe på midten, og til tross for den imponerende magre livvidden er vridningsstabiliteten til Slim god. Totalinntrykket er rett og slett knallgodt, og der forgjengeren lett fikk både merker og hakk vil nok de nye modellene holde seg noe bedre.

Lite nytt under solen, utenom design

Men hva er egentlig nytt siden vi testet forgjengeren, utenom nytt design? Vel, for Slim sin del handler det selvfølgelig mest om formfaktor. Ifølge selskapet selv er tanken at du eksempelvis skal kunne feste Slim-brikken på lokket på datamaskinen din, på bøker eller legge den i lommeboka. Altså, steder der tradisjonelle sporingsbrikker ikke får plass.

Chipolo Plus på toppen av Tile Slim. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Av samme grunn selger også selskapet nå pakker med spesialskårede lim-«pads», som kan brukes til å klistre Slim skikkelig godt fast. Vi har ikke fått noen av disse til test, men at det er en mulighet er ihvertfall ikke negativt. Det lages også festeanordninger for blant annet klær, bagasje og penger.

Som før er de nye Tile-modellene sprutsikre etter IPX5-standarden, og som før har de en knapp med samme funksjonalitet som før. Knappen her er imidlertid langt tydeligere og dessuten bedre å trykke ned enn før. Ellers er også rekkevidden og tilkoblingsteknologien den samme: ca. 30 meter over Bluetooth.

. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Utenom dette er det på programvare-siden vi finner det mest interessante, i form av et nytt grensesnitt i appen og muligheten til å programmere forskjellige melodier Tile-brikken skal spille. Et par andre finesser er også på plass – og vi går gjennom alt i neste avsnitt.

Penere og mer funksjonell app

Appen er altså totalt redesignet, og for Android-versjonen har man nå gått bort i fra det iOS-lignende grensesnittet. Godt er det, for det opplevdes noe inkosekvent forrige gang vi stiftet bekjentskap med det. Nå har man et mer tydelig Material Design-uttrykk, med rene, uniforme fargeflater. Vi liker det vi ser, men det er etter undertegnedes mening stadig mindre godt enn det hovedkonkurrent Chipolo har fått til med sin app.

Appnavigasjon.

Noen menyvalg virker litt for bortgjemte, kartnavigasjonen er ikke like responsiv og automatisert og enkelte fonter og grafikker virker rett og slett bittelitt uelegante. Men totalt sett er det en finfin app, og en god del bedre enn før.

Startsiden består som tidligere av en liste over registrerte brikker og telefoner, med en søsterside til venstre som viser de samme enhetene i et verdenskart. I begge sidene har du nederst tilgang til å legge til nye enheter, og hoppe til innstillingene. I innstillingene får du egentlig ikke gjøre så fryktelig mye. Det du får gjøre er å velge om telefonen skal vises under enhetsoversikten, endre passord og brukernavn og velge om appen selv skal fikse Bluetooth-problemer og finne Tile-brikker når den er lukket.

Appen er pen og ryddig. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

Klikker du på én av Tile-enhetene i listen på forsiden kan du imidlertid stille inn ringetone (kun for den nye generasjonen), endre bilde for brikken og endre navn. Du kan også velge å dele brikken med andre, i tilfelle for eksempel hele familien trenger å vite hvor ekstranøkkelen til huset befinner seg.

Det aller viktigste er dog selvfølgelig muligheten til å lokalisere brikkene, og dét gjør du ved å trykke på den store «Find»-knappen inne på brikkens side. Da ringer brikken, dersom den er innenfor rekkevidde. Om den ikke er innenfor rekkevidde vil appen gi klar beskjed om dette, og om du vil se hvor langt unna den befinner seg (vel, sånn omtrentlig) kan du trykke på brikke-ikonet med den grønne sirkelen rundt.

Finfin rekkevidde og bra med melodibytte

. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Å anvende funksjonaliteten er altså ikke spesielt vanskelig, og det fungerer tålelig greit i praksis også. Vi gjorde noen små forsøk rundt omkring, blant annet under tepper, innimellom sofaputer og i rom på andre siden av leiligheten.

Her var det ikke noe problem å høre brikken om man faktisk hørte etter. Verre var det ute og blant folk, der støy raskt gjør det vanskelig å lokalisere brikken basert på lyd alene – her merkes det at de 82 desibelene er mindre enn Chipolo Plus-brikkens 92 desibel.

Verre er det imidlertid når brikken faktisk brukes slik den er tenkt, for eksempel i en lommebok eller ved en datamaskin pakket inn i et etui. De tettpakkede lagene med kort, sedler og kvitteringer gjør kort prosess på lyden, som blir nokså dempet. Spesielt gjelder dette skinnlommebøker, som undertegnede bruker.

Ikke at det blir på langt nær umulig, men om du for eksempel har lommeboka nedi en sekk eller en veske og Tile Slim godt inni den innerste lomma i lommeboka blir det med ett direkte utfordrende på litt avstand. Vi liker imidlertid godt at du nå kan velge mellom fire avspillingsmelodier til Tile-brikken, noe som gjør det enklere å tilpasse frekvensen etter bruksområde.

Knappen kan trykkes ned.

Det fungerer faktisk bedre med funksjonen for å finne telefonen, som du aktiverer ved å trykke på knappen på Tile-brikken to ganger i rask rekkefølge. Telefonen ringer straks med en høy melodi, uansett om den er i stillemodus eller ikke. Ved å registrere i appen får alle enheter også tilgang til folkelokaliseringstjenester, som gir deg beskjed dersom noen andre appbrukere kommer i nærheten av dine tapte enheter. Det skal imidlertid nevnes at her i Norge, hvor Tile ikke har en enorm brukerbase, så vil du neppe få stor uttelling for denne funksjonen.

Den grønne ringen som skal vise anslått avstand til brikken fungerer tålelig greit, men virker å være nokså upresis. Selv om brikken skulle befinne seg kun få centimeter unna telefonen, viser appen nær sagt aldri at den er på kloss hold.

Konklusjon: Et godt alternativ, men med noen viktige ulemper

. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

For å runde av testen, så må vi si at vi er godt fornøyde med at Tile faktisk har gjort et helhjertet forsøk på å lage en alternativ sporingsbrikke for andre formål enn allerede eksisterende modeller. Vi liker også de nye materialvalgene, utformingen og designet i sin helhet. Også knappen er bedre å bruke enn før, og vi snakker i det hele tatt om et svært gjennomført produkt på de fleste områder.

Der Tile Slim etter vår mening svikter litt, er imidlertid på volum og i appens stabilitet. Mate-modellen er hakket mer høylydt, men ligger fortsatt fire desibel unna Chipolo Plus, den hittil beste brikken vi har testet. Slim kan bli direkte vanskelig å høre inne i lommebøker og lignende – og det er jo nettopp der den er tenkt brukt også.

. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Appen er på sin side litt mer rotete enn Chipolo sin, selv om den har blitt hakket bedre enn sist. Mer irriterende er det imidlertid at avstandsvisningen er inkonsekvent, og at tilkoblingen oppleves noe ustabil. Helt uten forvarsel og uten god grunn kunne appen plutselig «miste» brikken, selv om både telefon og brikke lå helt stille rett ved siden av hverandre.

Batteriet er heller ikke nå utbyttbart i noen av versjonene, og de er «bare» sprutsikre. Etter vår formening kunne man like godt vanntettet fullstendig når man først skulle lage et lukket system (slik Chipolo gjorde).

Til slutt er det også dette med prisen da. Med frakt vil en Tile Slim koste deg 42 dollar fra produsentens hjemmeside, eller omtrent 370 kroner. Mate-modellen koster 50 kroner mindre, og det gjør også Chipolo Plus eller Chipolo Classic. I motsetning til Chipolo sender imidlertid ikke Tile direkte til Norge (eller blir solgt i store kjeder), men kan allikevel kjøpes gjennom forskjellige utenlandske distributører. Dermed er Chipolo-brikkene enklere å få tak i, og kommer dessuten under momsgrensen med frakt.

I våre øyne er både Tile og Mate verdige alternativer til Chipolos brikker, men det holder ikke helt til mål med tanke på hverken volum, funksjonalitet, appen eller vanntetting. Prisen er også litt for høy – men det blir spennende å se hvor utviklingen bærer hen videre.