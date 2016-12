Test Pic FlexCam

Noen produkter har krystallklare bruksområder. Du lurer aldri på hva en gressklipper faktisk skal brukes til, eller hvordan en vannkoker anvendes. Likeens er det også produkter som har bein i flere leire, der kanskje mobiltelefonen er det fremste eksempelet – den kan brukes til veldig mye rart.

Slikt er det i varierende grad med det meste vi tester her på Tek – men dagens testkandidat har vi måttet klø oss skikkelig i bakhodet for å skjønne hva skal brukes til. Hils på Pic FlexCam, et actionkamera med en helt ny vri – bokstavelig talt. La oss først titte kjapt på spesifikasjonene:

Kamera: 8 megapiksler, 135-graders synsfelt, 1 080p/30fps video

8 megapiksler, 135-graders synsfelt, 1 080p/30fps video Batteri: 630 mAh (70 minutter brukstid)

630 mAh (70 minutter brukstid) Lagring : 16 GB

: 16 GB Tilkobling: Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, Micro-USB

Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, Micro-USB Dimensjoner & vekt: 44,6 x 3,3 centimeter, 87 gram

44,6 x 3,3 centimeter, 87 gram Annet: Sprutsikker, multifunksjonsknapp

Tanken bak Pic er egentlig ganske enkel. Der nær sagt alle actionkameraer er avhengige av et stativ eller en festeanordning for å kunne filme aktiviteter, er Pic også festet i seg selv. Dette oppnås ved hjelp av en lang, tynn og formbar hals, som i utstrakt form gjør produktet hele 44,6 centimeter langt:

Pic er laaaaaang, og halsen brukes til å feste kameraet til ting. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Produktet består veldig enkelt av en stor klump i bunnen, som via halsen strekker seg opp til en ny, litt mindre klump: kameraet. Den store klumpen har en knapp, en ladeinngang og en liten høyttaler, og begge klumpene har LED-dioder. Toppen har dessuten en utbyttbar «hatt», som gjør at du kan gi akkurat din Pic litt personlighet. For eksempel denne:

Hva med å gjøre Pic til et lite monster? Foto: BOUD

For å takle actionkamera-livet er Pic sprutsikkert, og virker robust konstruert. Designet må kunne sies å være både nokså trivelig og moderne, og hele kroppen er gummiert. Samtidig er det ikke til å komme fra at det har vært mye undring blant både kolleger og venner over hva dette faktisk er, og forslagene har vært mange.

Altså... hva skal man egentlig bruke dette her til? Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Ikke alle forslagene egner seg på trykk, av forståelige grunner. Det hjalp ikke på lattermildheten da det ble klart at produktet var fuktbeskyttet, men en venninne foreslo da også – nokså uskyldig – at det var et par svært merkelige, trådløse hodetelefoner.

Men spøk til side: Hvordan er egentlig Pic i bruk?

Hvordan bruker man Pic?

For å besvare spørsmålet over må man først forstå hva Pic faktisk kan brukes til. Ifølge selskapet selv er mulighetene «uendelige», men bare i form av hvor det kan brukes. Den bøyelige kroppen kan formes og knas til nesten alle fasonger, og du kan både knyte, snurre og hekte Pic fast på gjenstander eller deg selv. I bunn og grunn er det en slags forenkling av andre actionkameraer, som krever fester og stativer for å oppnå det samme.

Knyter du Pic litt smart, kan den festes noenlunde stabilt de aller fleste steder – men dette er ikke alltid like lett å oppnå. Det krever derfor litt trening og kreativitet, og erfaringsmessig vil Pic fortsatt være en god del mer utsatt for vibrasjoner og bevegelse enn et tradisjonelt actionkamera. Det skal vi snakke mer om litt senere.

Først skal vi imidlertid ta en titt på appen som følger med. Dette er Pics livsnerve mot deg som bruker, og her kan du både flikke på innstillinger, skru av og på video, ta bilder og se det som er lagret.

Slik ser hovedmenyen i Pic-appen ut. Fire opptaksmodi, og én kontrollside på hver side. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

På forsiden får du fire forskjellige modi å velge mellom: «Photo», «Video», «Timelapse» og «Slow motion». Navnene burde være nokså selvforklarende, og betjeningen er enkel. Du får noen få valg, men mest av alt er det bare tut og kjør. Appen i seg selv er en nokså stillferdig og minimalistisk affære, med friske farger og pene ikoner – men det merkes at den er laget av et forholdsvis lite og nytt selskap. Enkelte skaleringer blir ikke helt riktige, og noen kommandoer gir ikke helt den tilbakemeldingen man håper på.

Men stort sett fungerer det svært godt.

1. Oppstart kan ta litt tid 2. Du kan beskytte Pic med et passord 3. Du må laste ned video for å se den 4. Du får enkel oversikt over Pics lagring. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

Du kan også se gjenværende batterikapasitet på enheten, og stille inn automatisk avslåing etter så og så mange minutter uten handling. Smart! Bilde- og videostrømmen kan for øvrig direktesendes til mobilen, over wifi. Dette fordrer imidlertid at du er innenfor en viss rekkevidde, og bildet er ikke alltid like stabilt. Noen ganger hakker det også.

Et lite LED-lys i front viser hva som skjer – bildetaking eller videoopptak. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Appen kan også ta litt tid å starte for hver gang, spesielt hvis du har utstyrt Pic med et passord. Så her må du sette av et minutt før du kaster deg utfor slalåmbakken.

Skuffende bildekvalitet, og MYE risting

Hva angår bildekvalitet, så er ikke Pic det mest imponerende actionkameraet på markedet. Du får valget mellom Full HD (1920x1080) eller HD (1280x720), begge med 30 bilder i sekundet – samt saktefilmmodusen med et ukjent antall bilder i sekundet.

Det er som nevnt fire modier å velge mellom i appen, men nettopp saktefilmen har vi ikke sansen for. Både oppløsning og videokvalitet er rett og slett så dårlig at resultatet stort sett blir ubrukelig, og videoen blir ikke så fryktelig sakte.

Kort sagt: du får bedre saktefilm ut av de fleste mobiltelefoner i dag.

Bildene Pic tar er ikke de aller beste – spesielt ikke innendørs. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Bildemodusen er heller ingen vinner, takket være lav oppløsning, svært bred vidvinkel med forvridning og ikke akkurat klasseledende dynamikk eller fargegjengivelse. Det som fungerer best med Pic er – ikke overraskende – vanlig videomodus. Her blir videoen nokså kurant, forutsatt at du har godt med lys og greier å feste Pic på en noenlunde stabil og oppreist måte.

Dette er imidlertid ikke alltid like enkelt, noe du kan se i videoen under. I videoen demonstrerer vi også Pics siste funksjon, nemlig timelapse. Dette fungerer også tålelig greit, men igjen: De aller fleste mobiltelefoner vil filme både langt bedre, ha flere innstillingsmuligheter og ikke minst kunne filme over mye lengre tidsperioder enn det Pic kan:

For å få sett videoen må du dessuten laste den ned på mobiltelefonen din først, noe som tar en god stund. Her skulle vi gjerne sett at videoen kunne direktestrømmes til mobilen, om enn i lavere oppløsning. Men uten denne muligheten er det vanskelig å vite hva man skal slette og hva som skal bli værende uten å fysisk flytte data fra Pic til en annen maskin.

Konklusjon: Kjøp heller et dedikert actionkamera

Du kan surre, bøye eller kna Pic inn i nær sagt hvilken som helst form. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Vi vet ikke helt hva Pic er for noe. Er det et actionkamera? Nja, tja, kanskje – men den står i alle fall ikke i direkte konkurranse med de andre actionkameraene på markedet. Til det er bildekvaliteten altfor dårlig og mulighetene for få, samt formfaktoren altfor annerledes.

Det store spørsmålet blir som regel hvor man skal gjøre av den tunge klumpen – den er nesten alltid enten i veien eller destabiliserer festet. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Det er en fin tanke at man skal slippe å ha med seg fester og stativer slik man må med andre actionkameraer, men på veien for å oppnå dette har man ofret mye. Selve hovedidéen fungerer dessuten kun tålelig greit, for det er ikke bare bare å feste Pic og samtidig unngå risting, omplassering eller deising i bakken.

Innen du har oppfunnet en smart måte å knyte Pic stabilt fast til sykkelstyret ville du helt sikkert hatt tid til å montere festet til et annet actionkamera og fyre løs. Sannsynligvis ville resultatet fra sistnevnte dessuten blitt mye bedre rent videomessig.

Vi liker appen. Her skal BOUD – selskapet bak – ha kudos. Det er en ren, enkel og lettbetjent affære, som med litt utvikling kunne blitt et supert verktøy. Men aller først må selve produktet bli bedre. Akkurat nå blir det alt for dårlig bildekvalitet, og alt, alt for mye risting. Med optisk bildestabilisering og en bedre bildebrikke kunne Pic faktisk vært et ganske interessant nisjéprodukt. Men det har man altså ikke klart.

Prisen, på nærmere 2 000 norske kroner, er også ganske stiv. Ta heller en titt på alternativene under:

