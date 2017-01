Test Onkyo W800BT

Markedet for fullstendig trådløse øreplugger, altså øreplugger som ikke forbindes av et bånd rundt nakken eller liknende, blir stadig fyldigere. Tidligere har vi vært innom Jabra Elite Sport og selvfølgelig Apples Airpods, og nå er det Onkyos W800BT som har vært innom våre ører.

Selve ørepluggene er rimelig store, men har likevel et relativt attraktivt design i sort med stålliknende detaljer og en rød ring som også går igjen på ladeetuiet. De har ingen funksjonalitet utover lyden - her får du verken pulsmåler eller andre treningsfunksjoner, men etter vår erfaring er det kanskje like greit.

God komfort, ingen kontrollfunksjoner

Onkyo W800BT er Onkyos første forsøk i segmentet for øreplugger helt uten en tråd. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Ørepluggene er relativt enkle å skru på plass, men står langt ut av øret når du har dem på. De bittesmå vingene gjør likevel at de sitter veldig godt, i alle fall i undertegnedes ører. Det følger med tre par silikonputer, og jeg følte meg som vanlig mest venn med det minste av de tre puteparene.

Komfort er nok noe som oppfattes forskjellig, men for meg har den vært overraskende god, selv ved lang tids lytting. Onkyo har tilsynelatende konstruert plugger med en god fordeling av vekten, og de drar eller henger ikke unødig i ørene. Sammenliknet med Jabra Elite Sport føles det kanskje som om de sitter et ørlite hakk bedre fast, mens Apples Airpods er de enkleste å «glemme» at du har i ørene, med sin ultralave vekt.

Mens Onkyos etui omtrent tilsvarer et par snusbokser oppå hverandre, er Airpods-etuiet litt mer som en liten eske tannpirkere. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Ørepluggene har hver sin rimelig store knapp på siden, og det er litt spesielt at du må skru på begge pluggene hver for seg før de snakker sammen. Det er også rimelig spesielt, i hvert fall siden de allerede har hver sin store tast, at det ikke finnes noen form for musikk- eller volumkontrollmulighet. Det valget må dere gjerne komme og forklare for oss, Onkyo.

God batterilevetid, stort etui

Med i pakken følger det også, som seg hør og bør, et ladeetui. Onkyo har valgt et svært, ganske uelegant design med små pinner som pluggene dyttes nedpå når du skal lade. Det er ikke megaintuitivt hvilken vei som er den riktige, og vi frykter at disse små pinnene etter hvert kan bli ganske medtatte om du behandler dem litt uforsiktig.

Selve etuiet er også særdeles utsatt for både riper og fingermerker. Etter å ha ligget i vesker og lommer i løpet av en drøy uke er plastlokket rett og slett rimelig slitt allerede.

Vi synes også det er litt irriterende at pluggene ikke skrur seg automatisk på når du tar dem ut av ladeetuiet, slik både Jabra-ene og Airpods gjør. Her må du altså i tillegg skru dem på hver for seg.

Etuiet inneholder fem små lysdioder som forteller deg noe om hvor mye strøm som gjenstår. Knappen foran bringer informasjonen frem. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Ett pluss for etuiet skal Onkyo få, og det er at kabelen til å lade etuiet er fastmontert, noe som gjør at du ikke trenger å drasse med deg noen ekstra kabel om du skal på langtur. Pluggene i seg selv skal holde cirka tre timer på en lading, noe som virker å stemme greit overens med våre opplevelser, og fulladet har etuiet nok kapasitet til å lade pluggene ytterligere fem ganger, altså en total batteritid på 18 timer.

Det er bedre enn Jabra Sport Elite, som også holder tre timer på en lading, men bare kan lade ytterligere to ganger fra (det riktignok langt mindre) etuiet, men svakere enn Airpods, som holder fem timer på en lading og opptil 24 timer inkludert lading fra etuiet.

God lyd, men...

Niklas mener: Onkyo W800BT låter bra, det er det ingen tvil om. De relativt store pluggene har en bass som slår overraskende godt fra seg, uten at det buldrer for mye. Aller helst hadde jeg kanskje ønsket meg bittelitt mindre bass for å gi litt mer plass til mellomtonene, som forsvinner litt i basstunge partier. Diskanten er klar og fin, og skiller seg ikke ut hverken negativt eller positivt i mine ører. W800BT sitter ganske godt i ørene mine etter at jeg har justert litt på de medfølgende putene. De funker sånn sett greit til løping eller annen aktivitet, hvis du ser bort ifra at de stikker veldig langt ut av ørene. Et gjentakende problem jeg har med pluggene er bluetooth-tilkoblingen. Én ting er at de er litt klønete å koble til mobilen sammenlignet med konkurrentene, men det er kanskje en vanesak. Det virkelig irriterende er at lyden stadig vekk faller ut. Det skjer stort sett bare når jeg er ute og går blant folk, men det har også skjedd én gang foran PC-en på kontoret. Kanskje hodet mitt er for stort til at signalet kommer gjennom skallen..?

Lydkvaliteten er god, selv om du definitivt kan få langt bedre lyd om du har 3000 å bruke på hodetelefoner. W800BT har først og fremst en spretten, tørr og flott bassgjengivelse som gir en flott bunn til de aller fleste låter, selv om en del purister kanskje kan synes det er litt vel mye av det gode.

Klangen er svært nøytral, nesten på grensen til det kjedelige, og de mangler litt dynamikk og luft i området mellom diskant og mellomtone, noe som gjør at de kan låte litt mindre veloppløst enn vi liker, med et lite slør over vokaler. De låter i tillegg til lyst og skarpt i toppen på enkelte låter, men dette problemet er verre fra iPhone (7 Plus) enn fra Android (Samsung Galaxy S6 Edge+), et fenomen vi har påpekt mange ganger i våre mange tester av trådløse hodetelefoner de siste månedene.

Hvorvidt det skyldes manglende støtte for AAC-kodeken Apple bruker i iOS eller rett og slett bare at iPhone har en annen lydsignatur vites imidlertid ikke, men det låter ofte mer behagelig fra Android enn fra iPhone.

Det er ingen «dealbreaker» i dette tilfellet, og vi vil si at Onkyo W800BT absolutt hevder seg i toppsjiktet av de fullstendig trådløse pluggene vi har testet så langt.

Mye trøbbel med tilkoblingen

Det som trekker dem mest tilbake, er imidlertid at bluetooth-tilkoblingen ikke virker å være helt ferdigklekket. Det fungerer stort sett fint innendørs, på bussen og liknende, men så fort vi tar noen steg ut i Oslos sentrumsgater sliter den høyre ørepluggen, som mottar signalet fra telefonen, med å nå den venstre.

Et pluss med Onkyos litt for store etui er at de har klart å få plass til en integrert kabel. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Det gjør at signalet titt og ofte faller ut i ett øre, noe som er såpass irriterende at vi vil anbefale deg å velge noe annet om du har for vane å oppholde deg i wifi-tunge sentrumsområder.

Onkyo har heldigvis gjort noe så smart som å tone ut lyden når signalet faller ut og inn igjen når det kommer tilbake, så det er ikke så irriterende som det kunne ha vært, men det er likevel langt opp på irritasjonsskalaen.

Vi må også legge til at vi hadde til dels store problemer med i det hele tatt å få koblet pluggene til telefonen. De blinkende lysene er heller ikke veldig intuitive, og rett som det var måtte vi konsultere bruksanvisningen for å få oversikt.

De små pinnene gjør at du må knote litt for å få satt proppene på plass i etuiet. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Kanskje kan det komme en firmware-oppdatering som kan bidra til å rette opp problemene, og da vil vi i tilfelle oppdatere testen med nye inntrykk.

Konklusjon

Onkyo W800BT er rimelig store plugger, men sitter likevel godt i øret. De har også en viss bling-faktor. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Onkyo W800BT låter bra til trådløse øreplugger å være, med en punchy bass og flott balanse gjennom hele registeret. De mangler litt oppløsning i toppen og luftighet i lydbildet for å kunne slåss med de aller beste, men dette er likevel mer enn godkjent. De sitter også godt i ørene og er komfortable å ha på, i alle fall for undertegnede.

Det som trekker dem ned er at bluetooth-tilkoblingen mellom de to ørepluggene stadig faller ut når vi beveger oss ut av kontoret, noe som nærmer seg en tier på irritasjonsskalaen.

Vi er heller ikke superbegeistret for det store og litt upraktiske ladeetuiet, selv om det gjør sitt til at den totale batteritiden blir god. Alt i alt kunne W800BT plassert seg langt opp på lista over våre favorittøreplugger, men bluetooth-trøbbelet trekker dem ned et par hakk.

Vi synes Jabra Elite Sport gjør det meste Onkyo-ene gjør minst like bra, med et mer portabelt etui og omtrent like god lyd. De koster i tillegg mindre - til 3000 kroner forventer vi bedre enn hva Onkyo W800BT leverer.