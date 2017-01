Test Omen X by HP

HP Omen X (Y1C21EA) Prosessor: Intel Core i7-6700K (4 kjerner, 4 – 4.2GHz)

Grafikk: Nvidia GTX 1080 (8GB)

Lagring: 256GB M.2 PCIe + 2TB HDD

Minne: 32GB DDR4 (2133MHz)

Strømforsyning: 600W

Nettverk: Gigabit-kontakt, 802.11ac, Blåtann 4.2

Tilkoblinger: 8x USB 3.0 + 2x med Type-C-kontakt, Hodetelefon- og mikrofonkontakt, Optisk lydutgang

Annet: Minnekortleser, DVD-drev

Størrelse: 50,5 x 40,5 x 51,5 cm, 28 kg

Pris ved test: 32 000 kroner

Ferdigbygde, stasjonære spillmaskiner er et segment vi i Tek bare såvidt har stusset borti tidigere. Mens vi i løpet av vinteren sikter på å få til en samletest er det i dag én spillmaskin som får tyvstarte ballet, med all oppmerksomhet viet seg selv.

Det skyldes ikke at vi ønsker å beskytte dagens testkandidat fra konkurranse, men heller det faktum at vi ikke har andre relevante testresultater å støtte vurderingene våre på ennå. Vi ønsket dessuten å vie litt ekstra plass til maskinen HP har levert til oss denne gang, for Omen X, selskapets comeback i den stasjonære spillmaskin-verdenen er såpass spesiell at den faktisk fortjener nettopp det. Ikke har den, med sitt særegne design, noen helt gitte konkurrenter heller.

I tillegg til å drodle litt rundt løsningene HP har valgt for sin relativt spesielt utformede nykommer vil vi sammenligne styrken dens mot vår egen grafikkorttestbenk – som er veldig likt spesifisert – og et utvalg mer kompakte spillmaskiner vi testet i fjor.

Designet som et ekte flaggskip

Rent designmessig er det ingen tvil om at Omen X er et flaggskip, et flaggskip som i tillegg til å skulle selge seg selv, er ment å ha en ambassadørrolle for resten av HPs spillsatsning under Omen-paraplyen.

Vi kan ikke vurdere Omen-serien som helhet, men om Omen X kan vi i alle fall slå fast at dette er et produkt som går ut over kun å levere god ytelse. Omen X dreier seg vel så mye om å levere smarte løsninger, og om HP har klart akkurat det er noe vi straks skal ta en titt på.

Omen X er en gigant, men heldigvis utnytter den plassen den stjeler fra skrivepulten din til å introdusere en rekke smarte løsninger. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

HPs Omen X måler 51 x 51 x 40 centimeter og veier 28kg. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Vi begynner likevel med designet og byggkvaliteten. For, det første mange kommenterer når de ser Omen X første gang har nettopp med formen å gjøre. En og annen kubeformet maskin har de vel sett før, men disse blir alle smårollinger sammenlignet med HPs 51 x 51 x 40 centimeter store mastodont, som attpåtil er vinklet 45 grader.

Her virker det nesten som HP aktivt har forsøkt å gjøre den tyngst mulig. Droget veier inn på lite sjarmerende 28 kilo, og mens komponentene selvsagt skal ta sin del av skylden er hovedmistenkte selve kabinettet. Dette er konstruert av massivt, ruglete og «røft» stål, som for øvrig er varmebehandlet med sink for å holde seg motstandsdyktig mot overflateskader og annen slitasje herfra til evigheten. Skikkelig tunge saker, altså, men så er også Omen X virkelig solid bygget. Her er det ikke en knirkelyd å høre, ikke en løs del å oppdrive, og ikke en vaklevoren luke eller bryter å finne. Alt er skreddersydd for å passe og for å gi tilfredsstillende tilbakemelding enten i form av hørbare klikk og knepp eller følbare dump. Så får det være at den ikke er særlig lett å få tak rundt, men hvor ofte flytter du egentlig den stasjonære maskinen din?

Takket være tidvis ganske dominerende LED-belysning i front oser Omen X «spill og underholdning». LED-belysningen kan du imidlertid konfigurere selv ved hjelp av en egen app. Her kan du justere intensitet, endre farge i hver av fire ulike soner i front og til og med la prosessorens belastning eller temperatur kontrollere lysshowet.

Omen D.N.A. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Vi synes Omen X gjør seg godt med den rette LED-belysningen, og sammen med noen futuristiske og tøffe, men fortsatt minimalistiske detaljer, ser vi absolutt for oss at denne maskinen kan bli et imponerende skue på manges skrivebord. Spesielt dekoren på venstre kabinettside, med den innprentede Omen-logoen, Omen-navnet i krom og skriften «Omen D.N.A. Designed and Engineered by HP Inc.» sender et tydelig signal om at dette ikke er en maskin du tilfeldigvis har kommet over og plukket med deg. Nei, du har aktivt oppsøkt og valgt den fordi designet og måten den er konstruert på appellerer til deg og ditt bruk. For, Omen X er ikke bare en spillmaskin, den er en erklæring.

Det eneste vi har å utsette på konstruksjonen er at hver av de to små dekslene i bakkant av maskinen er laget av hardplast fremfor stål. Du kan blant annet gå via et av disse dekslene for å få tilgang til å skru løs strømforsyningen, og da må du være påpasselig slik at dekslet ikke knekker eller sprekker i prosessen. Selv med medfølgende spesialverktøy for å fjerne plastdekslene følte vi at det kunne gå begge veier da vi kledde av maskinen her på kontoret – men så kan disse i de aller fleste tilfeller få stå i fred.

Kabinettet har ellers gummierte lister under, noe som bidrar til at maskinen står stabilt og ikke sklir selv på glatte underlag. Listene fungerer også som en vibrasjon- og støydemper.

Verktøysettet som ikke burde vært nødvendig

Bak frontpanelet skjuler det seg et lite verktøysett. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Helt i front av maskinen, bak det nedre dekslet som holdes på plass av magneter, skjuler det seg faktisk et verktøysett. Her finner du en liten sak som hjelper deg å skru opp eller feste nye komponenter, en dings som hjelper deg å «brekke» opp dekslene foran og bak maskinen samt en håndfull ekstra skruer i tilfelle du skulle miste noen.

Dette slår oss først som et ganske artig og kjekt påfunn. Aldri skal du måtte utsette å slenge inn det nye grafikkortet fordi du har rotet bort stjernetrekkeren. Men, ved ettertanke lurer vi på hvor nødvendig det egentlig er med et integrert mini-verktøysett.

Alle komponenter er lette å nå, med unntak av strømforsyningen, som du må skru ut hovedkortet for å komme til. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Faktum er nemlig at mens et av HP Omen X' store salgsargument er smarte løsninger, kunne HP med minimal innsats gått mye lenger i å gjøre den mer oppgraderingsvennlig ved å bruke skruer med stort hode som kan skrus inn og ut kun ved hjelp av hånden. Slik blant annet kabinettprodusenter som Lian Li er kjent for.

For, skal du bytte grafikkort eller sette inn ekspansjonskort er det ingen bønn. Stjernetrekkeren må frem. Skal du bytte hovedkort må du frem med trekkeren, og skal du bytte M.2-SSD-en er det ditto frem med verktøyet. Og du skal selvsagt ha skrudd opp åpningsmekanismen for kabinettdøren først.

Dette bringer oss inn til hjertet av maskinen, for, for å slippe inn hit trenger du faktisk en del fra det integrerte verktøysettet. En skrue låser nemlig åpningsmekanismen til kabinettdøren, som først når den er fjernet lar deg trykke inn den dedikerte «Eject»-knappen som får «panseret» til å poppe opp med et tilfredsstillende klikk.

Kammer 1: Hovedkortet. Her ser du det lukkete vannnkjølingssystemet som holder prosessoren kjølig. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Det er når vi ser hva som møter oss på innsiden av Omen X at vi virkelig forstår hvorfor HP valgte å vinkle maskinen 45 grader. Her ligger nemlig hovedkortet og alle dets komponenter brettet ut for deg i riktig arbeidshøyde og med full oversikt. Det er mye lettere å jobbe med komponentene i Omen X enn i noen annen maskin vi har vært borti, maskiner som gjerne står i 90 grader og kan tippe når som helst, eller som er veltet over.

Genialt harddiskbytte

Harddisker kan mates inn og ut av egne luker i kabinettet ved hjelp av Hot Swap. Helt kabelfritt er det også. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Noe du ikke ser snurten av når du åpner kabinettdøra er harddisker. Annet enn en plass for et stykk lynrask PCIe M.2-SSD på hovedkortet har HP, med stort hell, valgt en ganske utradisjonell løsning for disse.

Dette er også noe av det mest geniale med Omen X, at det er uhyre enkelt å bytte harddisker, være seg SSD-er eller tradisjonelle snurredisker. Mens «Hot Swap»-støtte gjør det mulig å bytte disker uten å slå av maskinen først, sørger det smarte designet for at det dessuten lar seg gjøre uten å åpne kabinettet i det hele tatt. Hver av de inntil fire diskene ligger nemlig lett tilgjengelig i et eget kammer, bak en luke i kabinettets høyre «langside». Med egne brytere for å frigjøre disken, og et eget bånd til å hale den ut med, er et diskbytte gjort på under et minutt, helt uten bruk av verktøy.

Det er både billigere og hendigere å ha sikkerhetskopier, spill eller andre store filer lagret på egne 3,5- eller 2,5-disker som i løpet av sekunder kan monteres, fremfor å måtte betale ekstra for eksternt kabinett til eksterne disker, samt tilhørende kontrollerkort og USB-kabler.

Tre små kammer er bedre enn ett stort

Når du åpner kabinettdøren på Omen X får du kun tilgang til ett av totalt tre kamre. Du har nemlig et hovedkammer for hovedkortet og dets komponenter, et kammer for harddisker og et kammer for strømforsyningen. Når du ser på designet til Omen X ser du også at det er helt nødvendig å dele kabinettet opp i ulike kamre for å utnytte plassen på en god måte.

Inndelingen i ulike kamre bidrar til at innsiden av Omen X fremstår som svært ryddig ettersom de fleste kabler kan ryddes ut av syne samt at harddiskene er skjult. HP hevder at kammerinndelingen, sammen med vinklingen av maskinen på 45 grader, strategisk plasserte vifter og luftehull bidrar til å forbedre den interne kjølingen i forhold til kjølingen i tradisjonelle tårnbygg.

Om HPs løsning virkelig senker temperaturen i kabinettet på en smartere måte enn i et tårnkabinett har vi ingen mulighet til å få målt. Likevel har de flere fornuftige argumenter for hvorfor dette skulle være tilfelle. Blant annet gir det mening at varmen som genereres fra strømforsyning og harddisker ikke smitter over til hovedkammeret hvor grafikkort og prosessor holder til, takket være fysisk adskillelse og en vinkling som gjør at varmen deres kan stige uforstyrret oppover og ut av maskinen uten å gå via andre komponenter.

Prosessoren er videre kjølt av et lukket vannkjølingssystem som frakter overskuddsvarmen dens med seg opp til en kombinert radiator og 120mm-vifte i toppen av kabinettet. Dette fungerer strålende, og prosessoren hører vi svært sjelden noe som helst til. Som ytelsestestene våre på neste side viser sliter prosessorkjøleren aldri med å gjøre jobben sin, heller.

Om du skal kjøre et CFX- eller SLI-oppsett må du forbi hovedkortet for å hente en ny PCIe-strømkontakt med åtte pinner. Kablene som stikker frem som standard kommer kun med 8 + 6 pinner. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Om du planlegger å overklokke prosessoren er det videre veldig betryggende at HP har lagt alt klart for montering av en inntil tre ganger så stor radiator, eller altså til sammen tre 120mm-vifter på rekke.

Ett problem fant vi likevel med denne kammerinndelingen. Det er nemlig langt mer styr å komme til strømforsyningen i Omen X enn i et vanlig kabinett. HPs flaggskip krever at du løfter ut hovedkortet for å eksempelvis trekke en ny kabel til strømforsyningen. Det kan det hende du er nødt til ettersom det som standard kun stikker frem en 8 + 6-pinners PCIe-strømkabel for tilkobling av grafikkort. Det blir akkurat for pinglete om du snuser på et SLI- eller CFX-oppsett, noe vi regner med mange av dem i Omen X' målgruppe vil være interessert i.

Oppgraderingsmuligheter og porter

Du finner også flere tilkoblingsporter på siden av maskinen. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Når det gjelder selve hovedkortet, som har en micro-ATX-formfaktor, er det MSI som har produsert dette for HP. Denne formfaktoren er det barnemat å finne oppgraderinger til den dagen Omen X begynner å slite med å holde tritt med kravene dine. Ekstra kjekt er det at hovedkortet er utstyrt med en egen 802.11ac-Wi-Fi-brikke, samt støtter blåtann 4.2-standarden for trådløs paring mot tilbehør som hodetelefoner, mus og tastatur.

Hovedkortet kan utstyres med en rask PCIe M.2-SSD, inntil fire 2133 MHz DDR4-brikker på totalt 32 GB minne og grafikkort fra Nvidia eller AMD i SLI eller CFX-konfigurasjon. I tillegg står to PCIe-spor tomme, klare for å fylles av utvidelseskort du skulle ha behov for.

Av tilkoblinger byr Omen X på noe for enhver smak. Du har et sett tilkoblinger i bakkant og et sett tilkoblinger som med plassering på høyre langside er langt lettere å nå kjapt.

Fra baksiden har du blant annet hele seks USB 3.0-porter, en gigabit ethernet-port og en optisk utgang for lyd. Langs siden har du to USB 3.0-porter til, og ettersom Omen X er en maskin du vel kjøper for å ha i mange år er det på sin plass at HP har lagt til to USB 3.1-tilkoblinger med Type-C-kontakter. Her finner du også et spor for SDXC-kort, samt innganger for hodetelefon og mikrofon. Om du bøyer på hodet og kikker langs den nedre delen av Omen X' høyreside får du også øye på et skjult DVD-drev.

Oppsummering

Før vi avslutter er vi nødt til å snakke litt om pris. I skrivende stund må en stakkar som har forelsket seg i HPs Omen X, og da gjerne vår tilsendte testkonfigurasjon, ut med vanvittige 32 000 kroner. Greit, maskinen finnes i lavere spesifiserte versjoner også, men ettersom kabinettet alene står for en så stor del av kaka som 6-7000 kroner (skal selges separat) er uansett ikke Omen X noe for den som skal ha en «enklere» spillmaskin. Her går du enten «all in» eller står over.

Vår alternative maskin bør yte likt som Omen X, men koster vanvittige 11 000 kroner mindre.

Vi tok oss den frihet å sette sammen vår egen fiktive spillmaskin ved hjelp av Prisguide.nos handlekurv (kommersiell partner). Her sanket vi inn tilsvarende kraftige komponenter, med tilsvarende kvaliteter. Vår handleliste ga oss dermed et godt grunnlag for å vurdere eventuell merverdi HP mener deres Omen X gir deg fremfor å bygge en tilsvarende maskin på egenhånd.

Ikke helt uventet kom vårt selvbygg langt bedre ut enn den ferdigbygde og spesialdesignede Omen X. Men, at det skulle skille over 11 000 kroner overrasket oss.

Tross alle gode løsninger, være seg smart harddiskbytte, velfungerende kabeladministrasjon, fremtidsrettede porter, solid kjølesystem eller kraftfulle utforming, er HPs flaggskip uten tvil skikkelig overpriset.

Prisen kan ikke forsvares, og vi har svært vanskelig for å se at selv HP forventer å selge særlig mange av Omen X. Det tror vi imidlertid ikke de har regnet med heller. Vi tror Omen X er deres kaptein, som med stø hånd fører resten av følget i Omen-konvoien ut på havet, hvor de etter hvert kan forlate flaggskipet og finne sine egne trygge havner.

Omen X vil med dagens pris tidsnok synke, eller plukkes opp av entusiaster med ubegrenset budsjett. Alt vi derfor bør våge å håpe på er at HP tar med seg de beste ideene fra flaggskipet deres når de videreutvikler de øvrige medlemmene av Omen-familien.

(Eller vi kan selvsagt håpe at HPs admiraler våkner fra selvbedraget og setter prisen ned til et mer edruelig nivå. Finner du vår testkonfigurasjon til nærmere 25 000 kroner enn 30 000 kroner kan det nemlig være lettere å forsvare innhogget i egen lommebok.)

