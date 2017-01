Test Lenovo Vibe C2 Power

Jada, vi vet – det er nærmest blitt en journalistisk floskel å beskrive nye mobiltelefoner med overskrifter a là «Billig har aldri sett bedre ut» eller «Rett og slett latterlig mye mobil for pengene». Undertegnede er selv skyldig i et par slike tester, men det er da heller ikke uten grunn.

De kinesiske aktørene har nemlig endelig har fått øynene opp for Norge, og presser prisene nedover med stadig flere gode og billige telefoner.

Med mindre du på død og liv må ha en epletelefon har det rett og slett aldri vært bedre å være mobilkjøper, selv den svekkede norske økonomien tatt i betraktning. Og det er dagens testmodell et svært godt eksempel på.

Lenovo Vibe C2 Power Størrelse: 143 x 71,4 x 8,6 mm

Vekt: 155 gram

Skjerm: 5 tommer, 1 280 x 720 piksler, 294 ppi, IPS LCD

Maskinvare: MediaTek MT6735P, 4 x Cortex A53 @ 1,0 GHz, Mali-T720MP2 GPU, 2 GB RAM

Lagringsplass: 16 GB + minnekortplass

Operativsystem: Android 6.0 Marshmallow + Vibe UI

Teknologi: 4G/LTE, hurtiglading, tvilling-SIM

Kamera: 8 megapiksler hovedkamera, EIS (video), blits + 5 megapiksler frontkamera

Batteri: 3 500 mAh Pris: Fra 1 190 kroner

Hils på Lenovo Vibe C2, selskapets andre offisielt lanserte smartmobil her til lands. Første forsøk, Lenovo Vibe K5, gikk ikke så bra – metalldesign til tross. Både treghet, gammel programvare og et design kjedeligere enn sokkene til svigermor bidro til dét.

Vibe C2 kommer i to versjoner, én vanlig modell og én med litt ekstra saft: Vibe C2 Power. Det er sistnevnte vi har inne til test, og nøyaktig hva dét innebærer kommer vi tilbake til. Designmessig er de ganske like, hvilket betyr at de ikke har så mye som taler for seg kontra konkurransen.

Nokså kjedelig design – men enormt batteri

I likhet med eksempelvis Motorola G4 Play og G4 Plus snakker vi om et nokså nøytralt og plasttungt design, med den samme type blanke plastrammen som vi så hos nevnte telefoner. Ikke så rart, siden Motorola tross alt er eid av Lenovo. Det snakkes dessuten i gangene om at Vibe C2 nå skal fylle skoene til det som tidligere har vært Motorolas E-serie, hvilket gjør det enda mer naturlig at Lenovo nå stjeler litt fra den suksessfulle G-serien i sin billigmodell.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Også baksiden av Vibe C2 Power virker å være inspirert av sistnevnte serie, hvilket betyr at vi i det store og det hele snakker om et rett ut sagt ganske anonymt og kjedelig design. Sammenlignet med den matte, svarte og svakt teksturerte baksiden er den blanke rammen nesten på kanten til spennende, men i rettferdighetens navn liker vi hvordan den lyver på seg et tidvis overbevisende metalluttrykk.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

På høyre side finner vi strøm- og volumbrytere i samme utførelse, mens minijack- og micro-USB-inngang finnes i henholdsvis toppen og bunnen. I nedre del av den avtagbare plastbaksiden har man skåret ut en bred høyttalergrill, og i den øvre delen sitter en logo, hovedkameraet og en enkel blits. Rundt kameraet har man montert en pyntering i metall, som frisker litt opp.

Alt i alt snakker vi imidlertid om et av markedets kjedeligste design, men så prøver i hvert fall ikke Vibe C2 Power å være noe mer enn det den er. Den er også litt lubben, med sine 9,6 millimeter og 155 gram. Men dét er det da også en svært god grunn til, nemlig batteriet.

En av de største forskjellene mellom den vanlige Vibe C2 og vår Vibe C2 Power er nemlig at sistnevnte har fått oppgradert batteriet fra allerede respektable 2 750 mAh til 3 500 mAh. Selv i en toppmodell er slik batteristørrelse mer enn godkjent, og i en liten billigmodell blir det rett og slett hårete.

EN LITEN TJUKKAS: Vibe C2 Power nederst, Galaxy S7 Edge over og Xperia X øverst. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Videre er også lagringen jekket opp fra 8 til 16 GB, og minnet fra 1 til 2 GB – og Vibe C2 Power er noe tyngre og tykkere enn sin lillebror. Større forskjeller er det ikke på de to, og C2 kommer dessuten også i en 16 GB-utgave. Hvorfor ikke Lenovo rett og slett bare kunne kjørt på med én modell må fåglarna vite.

Kjapp nok på innsiden, men ingen racer

Grensesnittet er rent og enkelt. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

På innsiden er det Android 6.0 som regjerer, med Lenovos eget Vibe UI på toppen. Siden vi sist stiftet bekjentskap med dette systemet har MYE forbedret seg. Vibe K5 led av både gammel og til dels dårlig programvare – men her har Lenovo virkelig tatt sjumilssteg. Kun svært, svært få steder har vi kommet over grafikk som ikke tilhører Googles Material design-filosofi, og på generelt basis kan vi si at Vibe UI nå er mye nærmere standard Android enn før.

Innstillinger og appveksler. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

Dette ser ut til å være en trend blant flere mobilselskaper for tiden, og spesielt i billige modeller er det helt og holdent utelukkende positivt. Ikke bare ser det pent ut, det får også telefonen til å oppføre seg bedre fordi det er mindre unødvendig programvare (som sannsynligvis dessuten er dårligere enn Googles egen) å drasse på.

Dette gjenspeiler seg også i opplevd ytelse, som er svært god prisen tatt i betraktning. Faktisk så god at den uten problemer tåler sammenligning mot både G4 Play og G4 Plus, som vi tidligere har rost for nettopp dette. Selv med et lass apper oppe er det kun unntaksvis at Lenovos billigmodell hakker eller henger under vanlig menynavigering.

Noen operasjoner, eksempelvis åpning av kamera-appen eller lange omdirigeringer, kan tidvis ta noe tid – men det er heldigvis heller unntaket enn regelen. Med tanke på at det er en firekjernet MediaTek MT6735P-brikke på 1,0 GHz som sitter under skallet er det ganske imponerende, men i syntetisk ytelse får vi naturligvis ikke de høyeste tallene:

De grønne radene er telefoner i billigsegmentet, mens resten plasserer seg i de øvre sjiktene. Tallene for Vibe C2 Power ser kanskje avskrekkende ut, men for alle praktiske formål bør det mest av alt sees på som nok en påminnelse om at syntetiske tall alltid vil være nettopp dét – syntetiske, og ikke nødvendigvis i samsvar med virkeligheten.

I en såpass billig mobil er også 2 GB minne en helt respektabel mengde arbeidskraft. Det er mer enn i en del andre modeller, og er nok – sammen med den tilnærmet rene Android-en – sterkt medskyldig i den gode bruksopplevelsen.

God underholdningsmaskin på både lyd og bilde

. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

For svake prosessorer er det ofte tyngre arbeidsoppgaver som blir problemet. Lenovo Vibe C2 Power er intet unntak, og i tyngre spill som Asphalt 8: Airborne er opplevelsen merkbart dårligere enn i toppmodeller. I litt enklere spill som Hill Climb Racing 2 fungerer det meste knirkefritt, men å forvente at en mobil til under 1 200 kroner skal yte knirkefritt i tunge spill, er selvfølgelig helt urealistisk.

Bakre høyttaler. . Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

På lyd- og bildesiden kan vi melde at Vibe C2 Power klarer seg helt utmerket. Den 5 tommer store skjermen er god å se til, og er dessuten blant de mer lyssterke av billigmodellene på markedet. Oppløsning på 1 280 x 720 piksler er dessuten helt kurant her, og utenom småting som at fargene endrer seg noe fra vinkler er vi fornøyde.

Vibe C2 Power har én bakre høyttaler, og selv om det definitivt er en eim av blikkboks kan det – i motsetning til veldig mange andre billigmobilhøyttalere – til nøds brukes til litt musikk. En innebygget app kalt WAVES MaxxAudio sørger dessuten for at volumet kan bli rimelig høyt.

Dette er en lydforbedringsteknologi, og du kan stille inn lydmoduser separat for musikk, film og spill. Telefonen skjønner selv hva som er hva. Med øreplugger får du også kraftig økt volum, og appen er lettforståelig. Samtalehøyttaleren i fronten fungerer for øvrig helt O.K., men kunne hatt noe høyere volum. Støykansellering er imidlertid på plass, og fungerer bra.

Nærmer seg standard Android, og lite rusk i maskineriet

Lenovo har som nevnt tatt en skikkelig runde med støvsugeren i menysystemet sitt, og det finnes rett og slett svært lite overflødig å sette fingeren på her. Man har – som mange andre – droppet appskuffen, noe som fordrer litt ryddighet på hjemskjermene.

Ekstrafunksjonalitet. 2 GB minne er bra. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

Her er det fra start ganske ryddig, og alle Google-appene utenom Chrome er samlet i én mappe. Dermed blir også listen av apper vi mener kunne vært luket ut ganske kort:

UC Browser – kinesisk nettleser som svært få her til lands benytter.

– kinesisk nettleser som svært få her til lands benytter. Navigate – dårlig navigasjonsapp som blekner i sammenligning med Google Maps

– dårlig navigasjonsapp som blekner i sammenligning med Google Maps McAfee Security – antivirusprogrammet som nesten er et virus selv

– antivirusprogrammet som nesten er et virus selv Skype, Twitter og Evernote – må dette virkelig være forhåndsinstallert?

Foruten dette finner vi den tidligere nevnte lydtjenesten, Lenovo Companion og SYNCit og SHAREit. De to sistnevnte vil vi ikke trekke for, rett og slett fordi de fungerer så godt. Hvis du først tar i bruk begge er det finfine tjenester for synkronisering og deling av innhold mellom enheter – og ikke minst sikkerhetskopiering og speiling av sms, telefon, kontakter, apper og oppsett. Appene kan imidlertid ikke avinstalleres, kun deaktiveres, noe som er litt dumt.

SMS, telefon, kontakter og mail. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

Både telefon-, kontakter-, sms-, kalender- og mail-løsning leveres av Google, selv om alle utenom sistnevnte har fått Lenovo-ikoner. Skrivebordsapper er ikke installert, men som alltid er både Microsofts og Googles kontorpakker enkelt tilgjengelige i appbutikken.

Av andre smarte nyttefunksjoner må spesielt en smart strømstyring trekkes frem. Her kan du enkelt og greit stille inn når telefonen skal slå seg av og på, helt automatisk. Kanskje ikke like smart som Sonys nye adaptive lading, men fortsatt kjekt. Du får også avanserte muligheter til å kalibrere skjermen, gjennom en teknologi kalt MiraVision. Noen enklere valg lar deg også gjøre raske justeringer, ved å for eksempel øke fargemetningen.

En annen liten finesse er at du kan få sms-appen til å alltid sprette opp med et lite svarvindu når du åpner telefonen, dersom du har fått nye meldinger siden du sist sjekket. Smart!

Overraskende kapabelt kamera

Bilder tatt utendørs. Bilde: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Bilder tatt utendørs. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Den skumleste biten av en billigmobil er gjerne kameraet. Det er her produsentene er hardest med sparekniven, og enkelte ganger spares det så mye at det kan knekke et ellers godt produkt.

Derfor fryktet vi det verste da vi åpnet kamera-appen til Vibe C2 Power første gang, men det viste seg raskt at det stod bedre til enn fryktet. Faktisk knipser hovedkameraet ofte riktig så trivelige bilder til denne prisklassen å være – langt bedre enn for eksempel Galaxy J5 (2016) eller tidligere nevnte Moto G4 Play.

Bilder tatt innendørs. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Tilnærmet alle kameraer i billigmobiler sliter i mørke og i sterkt motlys, og er mer utsatt for bevegelser enn kameraene i dyrere modeller. Spørsmålet blir derfor hvilke mobiler som sliter minst, og Vibe C2 Power har færre problemer med dette enn mange andre. Bildene knipses relativt raskt, og blir stort sett riktig eksponert uten overdrevne farger eller unaturlig oppskarping. Om noe, så er bildene tidvis litt myke.

Spesielt eksponeringen er Vibe C2 Power flink på, og med HDR på plass får du riktig så pene og balanserte bilder i retur. Fargene overdrives imidlertid konsekvent om lysmålingspunktet settes til de lyseste områdene i bildet, men det er bare å lære seg å unngå så blir det straks mye bedre. Det kan også ta et sekund eller to å ta et HDR-bilde, noe som er helt vanlig.

Frontkameraet er helt greit, men gir en del mer støy enn hovedkameraet. Oppløsningen på 5 megapiksler er helt kurant. En artig detalj er imidlertid at telefonen gjetter både kjønn og alder på personene i bildet, og forsøker å sminke deg deretter.

For undertegnedes del gikk aldersberegningen nokså fint helt frem til dagen kom for å barbere seg. Da forsøkte Lenovo plutselig desperat å overbevise meg om at jeg var mellom 25 og 27 år, og – ikke minst – kvinne. For ordens skyld bør det nevnes at jeg slettes ikke er kvinne, og knapt har fyllt 21 år.

Frontkameraet forsøker å gjette alder og kjønn... Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Spøk til side: det er en artig løsning, og kan innby til mye latter. Men nytteverdien er ikke så stor. Det som derimot har stor nytteverdi, er at videoopptakene fra kameraet blir elektronisk stabilisert (EIS). Dette er en sjeldenhet blant såpass billige mobiler, og det fungerer bra. Dette er dermed én av de virkelig billige mobilene på markedet som faktisk leverer jevn og noenlunde hakkefri video – kudos!

Konklusjon: En ny standard for «mye for pengene» settes

. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Vi liker godt Vibe C2 Power, selv om den har et av årets absolutt mest kjedelige design. Men så er også design én av tingene du stort sett alltid ofrer for å gå såpass langt ned i pris, og det synes på konkurrentene også. I praksis er det i denne klassen langt, langt viktigere at telefonens funksjonalitet fungerer så knirkefritt som mulig, og her har Lenovo skutt blink.

Med en utsalgspris på knapt 1 190 kroner i skrivende stund (uten noen tilbud eller kampanjer) er det rett og slett ikke annet å si enn at Vibe C2 Power på effektivt vis er regjerende Norgesmester i klassen «mest mobil for pengene».

For å oppsummere alle lyspunktene du burde få med deg:

Kamera : Fungerer bedre enn mye annet vi har vært borti, og har elektronisk stabilisering.

: Fungerer bedre enn mye annet vi har vært borti, og har elektronisk stabilisering. Ytelse : Telefonen lugger sjelden, og har en anstendig mengde minne til å drive apper.

: Telefonen lugger sjelden, og har en anstendig mengde minne til å drive apper. Skjerm : Skjermen er lyssterkt nok til at den fint kan brukes ute.

: Skjermen er lyssterkt nok til at den fint kan brukes ute. Lyd : Brukbar lyd i innebygget høyttaler, og fint også gjennom hodetelefoninngang. En innebygget lydteknologi kan også gjøre underverker for både volum og lyd.

: Brukbar lyd i innebygget høyttaler, og fint også gjennom hodetelefoninngang. En innebygget lydteknologi kan også gjøre underverker for både volum og lyd. Batteri : Enormt batteri på 3 500 mAh gir dagesvis med saft, og kombinert med automatisk av/på-styring er dette en skikkelig rakker på batteritid.

: Enormt batteri på 3 500 mAh gir dagesvis med saft, og kombinert med automatisk av/på-styring er dette en skikkelig rakker på batteritid. Hurtiglading: At billigmobiler har støtte for hurtiglading er i seg selv noe nytt, og at Lenovo gir deg denne som standardutstyr er enda mer uvanlig. Men her får du altså i pose og sekk.

Foruten dette bør vi også nevne at det ikke er fingeravtrykkssensor eller biometriske løsninger utenom ansiktsgjenkjenning. Dette er noe mer usikkert, men vi prøvde det ut en del og det gikk som regel både raskt og presist i godt lys. Se GIF-en til høyre/over for eksempel.

Vibe C2 Power har også to separate SIM-kortspor og en egen minnekortplass, noe som etter vår oppfatning er en bedre løsning enn slike adaptive løsninger mange produsenter sysler med i toppmodeller.

Det følger med en hurtiglader, og da går det relativt raskt å fylle det svære batteriet. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Hurtigladingen innebygget i Vibe C2 Power fungerer også supert, selv om den ikke er kompatibel med Quick Charge-teknologien til Qualcomm. Dermed må du ha en Lenovo-lader (eller muligens en Motorola-lader) for å bruke hurtigladingen, men en slik får du med på kjøpet. At det i det hele tatt er hurtiglading her er mest som en bonus å regne, og vi skylder Lenovo en stor takk for å begunstige selv sin billigste modell med slikt.

Har du ikke så fryktelig store krav til design, er Vibe C2 Power rett og slett en fenomenal pakke. Prisen tatt i betraktning har vi ingenting å utsette her, annet enn at det tross alt er en svært billig mobil som dermed vil – og burde – oppleves dårligere i bruk enn dyrere modeller. Men sånn er det jo bare.

