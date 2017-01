Test Intel Core i7-7700K

Vi skriver 2017, vi skriver 3. januar og vi skriver Kaby Lake – Intel har nemlig omsider sluppet sine siste flaggskip i entusiastklassen. Som vanlig er det toppmodellene som kommer først, og de er da i form av en overklokkbar Core i5 og Core i7.

Intels Kaby Lake-prosessorer har vært på markedet noen måneder allerede, men da kun i bærbare datamaskiner og svakere stasjonære. Vi så eksempelvis på ASRock Beebox-S med en slik prosessor rett før jul.

Men nå er det altså de mer fullverdige utgavene som er å finne i butikkhyllene. Ettersom det er snakk om syvende generasjon Core-prosessor begynner også modellbetegnelsen med et 7-tall, og de to sjefsmodellene i Core i5- og i7-klassen kalles da i5-7600K og i7-7700K.

Core i7-7700K Core i7-6700K Core i5-7600K Core i5-6600K Arkitektur Kaby Lake Skylake Kaby Lake Skylake Produksjonsteknikk 14nm+ 14nm 14nm+ 14nm Antall kjerner 4 4 4 4 Hyper-threading Ja Ja Nei Nei Cache 8 MB 8 MB 6 MB 6 MB Grafikk Intel HD Graphics 630 Intel HD Graphics 530 Intel HD Graphics 630 Intel HD Graphics 530 Klokkefrekvens 4,2 GHz 4,0 GHz 3,8 GHz 3,5 GHz Turbofrekvens 4,5 GHz 4,2 GHz 4,0 GHz 3,9 GHz TDP 95 W 91 W 95 W 91 W

Vi kan starte med å lede oppmerksomheten til den nye grafikkdelen, som gjør Kaby Lake langt bedre på dekoding og koding av HEVC-materiale. Vi må også nevne «YouTube-kodeken» VP9, som prosessorene fra Skylake og tidligere generasjoner ikke kan takle på noen annen måte enn med rå regnekraft.

Ved siden av grafikkdelen, er hovedforskjellen mellom Kaby Lake og Skylake at førstnevnte kan nå høyere klokkefrekvenser uten å generere noe særlig mer varme.

De to generasjonene har ellers svært mye til felles. De er lagd med 14 nanometers produksjonsprosess, benytter seg av samme prosessorsokkel og kan kjøre på samme brikkesett. Intel mener for øvrig at det er en «oppussa» prosess, så de kaller det 14nm+ – men 14 nanometer er det uansett.

Ettersom prosessorene har såpass mye til felles trenger du i de fleste tilfeller ikke noe mer enn en liten BIOS-oppdatering for å kunne bruke en Kaby Lake-prosessor på ditt gamle Skylake-hovedkort.

Når det er sagt tar vi også med at Intel slipper nye brikkesett som da er myntet på Kaby Lake. Hovedkort med disse brikkesettene vil også ta Skylake-prosessorer.

Nytt på nytt: Intel Core i5-7600K på Core i7-7700K.

I dag skal vi konsentrere oss om Core i7-7700K, som altså er den nye Kaby Lake-toppmodellen. Den rimeligere i5-utgaven, som i forhold til i7-en har lavere klokkefrekvens og mangler Hyper-threading, kommer vi tilbake til senere denne uka.

Under ti prosent raskere

For deg som har fulgt med på Intel noen år, vil det nok ikke komme som noen stor overraskelse at det ikke er drastiske forskjeller i ytelse sett mot tilsvarende modell fra forrige generasjon.

Dersom vi ikke kalkulerer inn potensialet i overklokking tikker Core i7-7700K unna på 4,5 GHz med turbomodus, opp 300 MHz i forhold til Core i7-6700K. Det er drøye syv prosent raskere klokkefrekvens, og det er også rundt dette tallet den faktiske forskjellen ligger i ytelse – når vi snakker om prosessortunge operasjoner.

For spilling med et dedikert grafikkort merket vi ingen praktisk forskjell. Det samme gjaldt når vi så på prosessorens egen grafikkdel, men vi regner uansett med at de fleste med en prosessor av dette kaliberet ønsker seg litt mer grafikkmuskler.

For detaljer kan du selv se resultatene fra testingen over de neste sidene. Den nye Core i7-7700K ble for øvrig ikke bare målt mot tilsvarende prosessor fra Skylake-generasjonen, men også Haswell og Haswell «Devil's Canyon». Verstingprosessorene fra Haswell-E og Broadwell-E ble også med på moroa.

Konklusjon

Intel Core i7-7700K og Kaby Lake-plattformen er ikke noe stort skritt opp fra Skylake for stasjonære PC-er. Som også skrev i den aktuelle testen av ASRock Beebox-S vil nok prosessoren snarere tekkes filmfrelste og folk med datamaskiner som går på batteridrift.



Den utvidede støtten for koding og dekoding av tyngre videoklipp er kanskje Kaby Lake-generasjonens fremste bidrag, ettersom det da betyr lavere prosessorbelastning og ditto strømforbruk samt varmeutvikling. Men for en kraftig stasjonær spillrigg betyr naturligvis ikke dette stort.

Det trenger ikke bety at Kaby Lake ikke har noen plass hos entusiasten, men da bør det kanskje være en oppgradering fra Haswell eller helst enda lenger tilbake. Det smarteste akkurat nå vil uansett være å helle isvann i undiken, ettersom vi også snart kommer med test av lillebror Core i5-7600K.

Både denne og den ryktede Core i3-7350K kan vise seg å være mer fornuftige og morsommere prosessorer enn dagens testobjekt.

For ikke å glemme at du først må få med deg hva AMD trekker opp av hatten under Ryzen-navnet. For hvis tidlige rapporter stemmer, kan dette være en enda bedre godsak.

Du trenger kanskje ikke vente så lenge heller:

