Test Intel Core i5-7600K

Maskinvareinteresserte fikk nok med seg at Intel slapp Kaby Lake for stasjonære datamaskiner tidligere denne uka, og da naturlig nok med fokuset på toppmodellen Core i7-7700K.

Men i7-modellen er ikke den eneste nye brikka i butikken, og vi har fått tafse litt på en av dens lillebrødre: Core i5-7600K. Bokstaven K betyr at også dette er en modell som fritt kan overklokkes, men i forhold til Core i7-7700K er den stilt på en lavere klokkefrekvens, har mindre cache og mangler Hyper-threading.

Sistnevnte gir den dyrere i7-modellen dobbelt så mange logiske prosessorkjerner, og det er noe som kan være godt å ha i flere situasjoner.

Ettersom Intel Core i5-7600K foruten det nevnte er identisk med storebror i7-7700K, skal vi ikke gå spesielt dypt inn i Kaby Lake og hva den nye prosessorgenerasjonen har å by på. For mer informasjon kan du da heller lese den aktuelle testen.

Mot Skylake og Haswell

For å se hvilke nevneverdige forskjeller det er fra tidligere generasjoner – om enn noen – har vi satt nykommeren opp mot tilsvarende modeller fra Haswell- og Skylake-generasjonene. Dette gjør vi med Core i5-4690 og naturligvis Core i5-6600K.

Noen vil kanskje henge seg opp i at vi ikke har brukt den nyere K-utgaven av i5-4690, men det er kun muligheten for overklokking som skiller disse to.

I tillegg er vi naturligvis spent på hvordan disse prosessorene gjør seg mot de dyrere i7-modellene. Derfor har vi også tatt med Core i7-7700K, og hengt på de andre resultatene fra testen i tillegg. Det vil også si at et par prosessorer fra ekstremklassen også får bli med.

Core i5-4690 Core i5-6600K Core i5-7600K Core i7-7700K Kodenavn Haswell Skylake Kaby Lake Kaby Lake Produksjonsteknikk 22nm 14nm 14nm+ 14nm+ Antall kjerner 4 4 4 4 Hyper-threading Nei Nei Nei Ja Cache 6 MB 6 MB 6 MB 8 MB Grafikk Intel HD Graphics 4600 Intel HD Graphics 530 Intel HD Graphics 630 Intel HD Graphics 630 Klokkefrekvens 3,5 GHz 3,5 GHz 3,8 GHz 4,2 GHz Turbofrekvens 3,9 GHz 3,9 GHz 4,2 GHz 4,5 GHz TDP 84 W 91 W 91 W 91 W

Over har vi listet de tre Core i5-prossessorene og den nye Kaby Lake-toppmodellen i7-7700K.

Prisen på Core i5-7600K skal – i hvert fall i teorien – etter hvert legge seg på det samme nivået som dagens Core i5-6600K.

Resten av prosessorene vi har med i sammenligningen har vi listet på testens siste side, etter mer detaljerte resultater fra de forskjellige testene.

Bedre enn storebror?

Som tilfellet også var med storebror Core i7-7700K, er ikke i5-7600K så veldig forskjellig fra sin Skylake-forgjenger Core i5-6600K. Den nyere Kaby Lake-prosessoren har en turbomodus på 4,2 GHz, som er 300 MHz raskere enn hos i5-6600K.

En overklokket Intel Core i5-7600K kan i noen tilfeller gjøre det bedre enn en Core i7-7700K. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Det er en økning av klokkefrekvensen på drøye syv prosent, og det er også rundt dette tallet vi havner når vi måler den faktiske forskjellen i ytelse når vi ser på prosessortunge operasjoner.

For spilling med et dedikert grafikkort merket vi ingen praktisk forskjell. Det samme var tilfelle når vi så på prosessorens egen grafikkdel.

De fleste med en slik prosessor vil kanskje uansett hanke inn et dedikert grafikkort i tillegg, men skulle du ikke gjøre det er det for øvrig svært lite å hente i ren spillytelse på å gå for en dyrere i7-prosessor.

Men det er ett sted der vår Core i5-7600K faktisk gjør det bedre enn vår Core i7-7700K – og det er innen overklokking. For selv om i5-7600K starter på en lavere frekvens enn i7-7700K, ser den ut til å kunne klokkes like høyt.

Det vil si at den i visse tilfeller – når i7-7700K ikke får utnyttet sitt potensiale i kjerner og Hyper-treading – faktisk kan gi storebror dask. Vel å merke dersom du får klokket i5-7600K høyere enn i7-7700K.

Konklusjon

Intel Core i5-7600K får i det store og hele den samme dommen som Core i7-7700K: Her snakker vi ikke om noe stort skritt opp fra Skylake for stasjonære PC-er.

Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Den utvidede støtten for video er nok Kaby Lake-generasjonens fremste bidrag, ettersom det da betyr lavere prosessorbelastning og ditto strømforbruk samt varmeutvikling. Men for en kraftig stasjonær PC betyr naturligvis ikke dette all verden.

Så hvis vi tenker på folk som allerede har en tilsvarende prosessor fra forrige generasjon, vil det kun i spesielle tilfeller være noe poeng i å oppgradere til en Core i5-7600K.

Samtidig ser vi at i5-7600K faktisk sparker godt nok fra seg til at den i mange tilfeller kan hamle opp med den gamle Core i7-4770K – også i de tilfellene der den gamle Haswell-høvdingen får bruke alle sine krefter.

I enkelttrådede applikasjoner og andre situasjoner der Core i5-7600K kan konkurrere på like vilkår, legger den seg helt i toppsjiktet og kan faktisk sjefe litt dersom den i tillegg er overklokket.

Så vi tenker at Intel Core i5-7600K kan være en fin oppgraderingsvei for folk som har litt treg Core i3 eller svakere Skylake-prosessor, men det er trolig ikke mange med slike prosessorer som har hovedkort med støtte for overklokking.

Folk som har eldre plattformer vil nok ønske å først se an AMDs Ryzen-prosessor, som skal være nært forestående.

Overklokkere på budsjett vil nok også først snuse litt på den høyst reelle Core i3-7350K – som burde kunne klokkes til de frekvensene vi har sett hos Core i7-7700K og Core i5-7600K.

Uansett sørger det noe bedre overklokkingspotensialet at vi har mer sans for Core i5-7600K enn Core i7-7700K. Den dyrere storebroren sørger heller ikke i nevneverdig grad for bedre spillytelse med vårt oppsett, og sånn sett er lillebror i5 et bedre kjøp for folk som i hovedsak belaster PC-en med spilling.

Men vi råder deg altså til å vente på AMDs nye prosessor:

