Test GPSforbarn Viksfjord

En av tingene som er i vinden om dagen er barneklokker med innebygget GPS. Disse gjør at foreldre kan se hvor barna befinner seg, og i tillegg lar de deg ringe eller bli ringt etter fra klokken.

Noen måneder tilbake testet vi to slike klokker, og nå står en Viksfjord-modell fra GPSforbarn for tur. Dette er en direkte konkurrent til de to modellene vi allerede har testet, så det vil være naturlig å sammenligne disse to mot vår nye utfordrer.

Denne klokken kan også kjøpes fra andre forhandlere, og prisen varierer noe ettersom hvem som selger den. Vårt eksemplar er altså levert av GPSforbarn.

Følger med kontantkort

Ut av esken så får du klokken ferdig satt opp med et kontantkort fra Talkmore på 25 kroner. Det er nok penger til at du fint kan komme i gang med å bruke klokken før du trenger å fylle på eller endre til et annet abonnement.

Ergo har du mye av den samme valgfriheten som med Gator 2-klokken, hvor du altså står fritt til å velge en annen operatør og abonnement dersom du har noen spesielle preferanser. Det er et pluss i vår bok. Klokken fra Xplora kommer med et eget abonnement fra Pepcall, altså er du låst til dette abonnementet – og som ikke er blant de billigste på markedet.

Prisen på Viksfjord ligger i skrivende stund rundt prisen av Xplora, altså rundt to tusen kroner.

Sikkerhet

Appen er enkel å bruke, men blir litt treg av seg. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Når det kommer til barn er sikkerhet en av de mest essensielle tingene. Her ønsker du kontroll over hvem barnet kan ringe, og ikke minst hvem som kan ringe barnet ditt.

Via appen (SeTracker3) til denne klokken kan du legge inn en kontaktliste på inntil ti nummer med navn. Disse sendes deretter over til klokken, og det hele er raskt oppdatert og klart til bruk.

I så måte er sikkerheten ganske god, og etter å ha prøvd å ringe nummeret til klokken med et nummer som ikke er lagt inn så fikk vi kun et opptattsignal. Ergo kan ikke hvem som helst ringe nummeret uten å være klarert på forhånd.

Her gjør denne klokken altså mye det samme som Gator 2, mens Xplora sin klokke er hakket mer sikret i form av at alle som skal kunne ringe klokken i tillegg må verifiseres via e-post.

Komfort og robusthet

Viksfjord-klokken virker ikke å være spesielt robust når vi pakker den ut av esken. Festet til reimen virker å være ganske puslete, og urkassen er i plast. Men etter å ha brukt klokken over en god stund på armen til junior, kan vi slå fast at den er langt mer robust enn hva utseendet tilsier.

Denne klokken har vært med på fotballtreninger, klatreturer i skogen, skøytegåing med mye knall og fall, samt flere motorcross-treninger. Og den har overlevd disse påkjenningene uten problemer. Også skjermen har kommet unna den hardhendte bruken uten store skrammer, selv om det har blitt en og annen liten stripe i den.

Samtidig er tilbakemeldingene fra junior at den er ganske så behagelig å ha på seg, hvor reimen som følger med kan justeres etter behov. Den er med andre ord ganske lang, men slik vi skjønner det kan du fint korte den inn ved å ta i bruk en saks.

Klokken kan virke litt puslete, men i realiteten er den ganske robust. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

På spørsmål om hvordan den er å ha på seg kontra de andre klokkene vi testet tidligere i år, er tilbakemeldingen at den er noe mindre enn Xplora, og ganske lik som Gator 2. Som vi også påpekte i den tidligere testen så er Xplora-klokken en god del større enn konkurrentene, og dermed ofte for klumpete for de minste barnearmene.

Klokken er såkalt IP-sertifisert, altså tåler den fint å være ute i all slags vær, og er samtidig ikke plaget av å brukes i nærheten av sand.

I bruk

Klokken vi har fått inn til test kan velge mellom flere ulike språk, hvor engelsk er det nærmeste vi kommer. Her hadde vi selvsagt håpet på en norsk variant, men for barna viser det seg å ikke spille så stor rolle.

Klokken har nemlig, i likhet med Xplora, ikoner i menyen som gjør at det er enkelt å gjenkjenne hva man driver med. I kjent stil fant junior ut hva de ulike ikonene gjorde relativt raskt, og det at den manglet norsk språk var ingen stor hindring.

Berøringsskjermen er ikke like presis som sine konkurrenter, men fortsatt en klar favoritt versus vanlige trykk-knapper. Foto: Ole Henrik Johansen

Skjermen er berøringsfølsom, altså kan barnet bruke klokkens menyer og funksjoner ved å stryke fingeren over skjermen. Det samme kan også Xplora sin konkurrent, men det er en forskjell i hvor følsomme og presise de to er.

Xplora er nemlig en del bedre på dette området. Det samme sier også vår seks år gamle forsøkskanin. Ofte må du trykke litt ekstra på klokken fra GPSforbarn, dog er den ikke helt på ville veier heller. Sammenlignet med Gator 2 ser vi nok en gang at barna foretrekker berøringsskjerm fremfor tradisjonelle knapper.

Samtalekvalitet og funksjoner

Denne klokken lar deg føre samtaler og sende meldinger. Og det er kanskje sistnevnte som er mest artig for barna. I alle fall syns junior det er fryktelig artig å sende talemeldinger til foreldrene – selv om beskjedene mildt sagt er lite informative.

Reima er stor, og kan fint modifiseres for å passe på små barnearmer. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

I tillegg kan du altså ringe eller bli ringt etter. Og etter å ha testet klokken en stund må vi si at samtalekvaliteten er ok nok. Den er ikke fullt så bra som på Xplora, men rimelig lik den du får med Gator 2.

Dog har Viksfjord-modellene en annen artig funksjon. Den har nemlig en skritt-teller. Og etter å ha latt guttungen registrere sine bevegelser over en lengre periode, har undertegnede funnet ut at de små beina går mye lenger enn hva man skulle tro.

Du kan naturligvis måle antall skritt med et vanlig aktivitetsbånd også, men når du først har en klokke som dette er det en kjekk funksjon å ha. Samtidig har også klokken en pulsmåler. Denne hadde vi dog problemer med å få til å virke, hvor vi testet oss ut via appen ved å aktivere og deaktivere de ulike valgene. Beskjeden var at enheten var offline, hvilket den jo ikke var.

Rask sporing

Skjermen mister fort litt piffen om du dreier den litt til siden. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Med disse barneklokkene kan du også spore hvor barnet er ved hjelp av blant annet GPS. Og denne sporingen fungerer ganske bra med Viksfjord, hvor du kan aktivere eller deaktivere funksjoner for å øke hastigheten av sporingen.

Dog må vi si at selve appen er litt vel treg. Her er det ofte noen små tenkepauser når du ber appen utføre ulike kommandoer. Ikke lange pauser, men nok til at det hele virker litt tregt. Til opplysning kan vi fortelle at vi brukte en Android-telefon under testperioden, så vi kan ikke utelukke at dette fenomenet er det samme på iOS.

En annen funksjon er såkalt «Geofence», en funksjon som lar deg definere et område hvor du blir varslet om klokken forlater det gitte området. Denne funksjonen kan være hendig dersom du har en liten krabat som liker å gå ut på oppdagelsesferder. Eventuelt er det en grei løsning om du for eksempel vil vite at barnet har kommet seg til eller fra skolen.

Klokken lades med en vanlig USB-kabel. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Solid batteritid

Da vi testet de to forrige barneklokkene viste det seg at batteritiden var ganske så forskjellig på Xplora og Gator 2, der sistnevnte var den beste av de.

Viksfjord-klokken har en batteritid som vil gi Gator 2 kamp om beinet. Altså er også denne klokken en god del bedre enn Xplora på dette feltet. Det som dog er litt merkelig, er at det står spesifisert i bruksanvisningen at klokken ikke må lades mer enn tre timer. Dog vil du neppe lade så lenge. Det tar nemlig ikke så lang tid å fullade klokken.

Med intens bruk har du batteri i rundt to og en halv dag. Med litt mer forsiktig bruk av sporing og samtaler, fikk vi klokken til å holde rundt fem dager. Det er godt innenfor, etter vår mening.

Konklusjon

Barneklokker har blitt populære. Foreldre kan på en enkel måte ringe eller sjekke hvor barnet befinner seg.

Denne gangen har vi testet en klokke fra GPSforbarn, nærmere bestemt Vikfjord-modellen. Og denne viser seg å være mer robust enn hva utseendet kan tilsi. Den ser nemlig ikke spesielt robust ut, men i praksis viser den seg å tåle greit med juling.

Du har kontroll over klokken via en app som du logger deg inn med et brukernavn og passord. På denne måten er sikkerheten greit i varetatt ved at du selv definerer hvem som kan ringe eller bli ringt av klokken. De som ikke er listet opp vil kun bli møtt av et opptattsignal om de prøver å ringe.

Klokken koster deg omtrent det samme som konkurrenten fra Xplora, altså rundt to tusen kroner. Forskjellen er dog at du ikke er bunnet til hvilken operatør eller abonnement du trenger med Viksfjord. Klokken blir levert med et kontantkort fra Talkmore, og herfra kan du selv velge hvilken løsningen du ønsker.

Viksfjord har en forholdsvis stor berøringsskjerm som gjør det enkelt for barnet ditt å navigere seg rundt i menyene. Dette passer nemlig «iPad-generasjonen» godt. Dog er ikke presisjonen i skjermen like god som hos konkurrenten, og den er ganske svak på innsynsvinkel. Likevel er en berøringsskjerm tydelig en fordel versus tradisjonelle trykknapper.

Klokken lar deg føre samtaler eller ringe til den, og kvaliteten du får er ok – men langt fra den beste. Den er etter vår mening ikke like god som med Xplora-klokken, men ganske så lik den du får med Gator 2. Barna setter i tillegg pris på å kunne sende talemeldinger – dog mer for moro enn nytte, sett fra en foreldres ståsted.

Klokken er relativt rask til å finne posisjonen sin, men selve appen er ganske treg i bruk. Her blir det litt vel mange «tenkepauser» mellom operasjonene. De er riktignok ikke lange, men lange nok til at de forringer brukeropplevelsen.

Alt i alt er Viksfjord en grei og enkel barneklokke som har sine positive sider, men som også har rom for forbedringer.