Test GoPro Hero5 Session

Det var en del ting vi likte veldig godt med GoPro Hero4 Session. Som

enkelheten, den kule formen og det at det var vanntett uten ekstra hus (som bidro til ganske god lyd).

Så var det en del viktige ting vi ikke likte. Som det at bildekvaliteten ikke sto til prisen, mangelen på bildestabilisering, og det at alle innstillinger måtte gjøres via smarttelefonen.

Vel, GoPro rettet opp mye ved å kutte prisen og oppdatere brukervennligheten - og med GoPro Hero5 Session fikser de også det som kanskje var det største problemet, altså bildekvaliteten.

Med nye Hero5 Session får vi like høy bitrate som toppmodellen, GoPro Hero5 Black, noe som leder oss til å tro at bildekvaliten vil være sammenlignbar og helt på toppnivå. GoPro byr dessuten på elektronisk bildestabilisering og stemmestyring; til en lavere pris enn Hero4 Session kostet til å begynne med.

Hero4 Session øverst, Hero5 Session nederst. Forskjellene er minimale. Foto: Kristoffer Møllevik

Spesifikasjoner

I sin prisklasse har Hero5 Session sterkest konkurranse fra Garmin Virb XE, som i likhet med Hero5 Session har bildestabilisering, men en betydelig lavere bitrate. Til gjengjeld er det utstyrt med GPS og andre sensorer som gir oss tilgang til mye morsomme ekstradata vi kan legge på videoene våre som grafikk.

GoPro Hero5 Session GoPro Hero4 Session GoPro Hero5 Black Garmin VIRB Ultra 30 Garmin VIRB XE *Pris: 2989,- 2149,- 3986,- 4263,- 3509,- Maks FPS i 4K: 30/25 - 30/25 30/25 - Maks FPS i full HD: 90 60/50 120 120/100 60/50 Maks FPS i 720p: 120 100 240 (kun narrow) 240/200 120/100 Høyeste bitrate/format: 60 25 Mbps/H.264 60 Mbps 60 Mbps 24 Mbps Skjerm: Nei Nei Ja, berøringsskjerm Ja Nei Høydepunktsmerking Ja Nei Ja Ja 1 time og 39 min. **Batteritid: 2 timer og 7 minutter 1 time og 56 min. 2 timer og 6 min. 1 time og 41 min. Ja Utskiftbart batteri: Nei Nei Ja Ja Elektronisk Bildestabilisering: Ja, elektronisk Nei Elektronisk Elektronisk Ja GPS: Nei Nei Ja Ja Nei Vekt med/uten hus: 88/72 gram (ramme, ikke hus) 63/48 gram (ramme, ikke hus) 144/118 gram (ramme, ikke hus) 158/88 gram 151 gram Vanntett: Ja (til 10 meter) Ja Ja (til 10 meter) Med ekstra hus, til 50 meter Til 50 meter Tilkobling: Wi-Fi, Bluetooth, USB-C og Micro SD Wi-Fi, Bluetooth, Micro SD, Micro USB Wi-Fi, Bluetooth, USB-C og Micro HDMI Wi-Fi, Bluetooth, ANT+, Mini-USB, Micro SD Wi-Fi, Bluetooth, ANT+, USB, Micro SD, Annet: Stemmekontroll - Stemmekontroll Stemmekontroll og mye ekstra sensordata Mye ekstra sensordata

*Prisene som oppgis her er laveste pris i skrivende stund, og er hentet fra Prisguide.no (kommersiell partner).

**Batteritiden testes med at kameraene settes i opptak på 1080 50p, i et kjøleskap på 4° Celcius. Dette gir oss muligheten til å sammenligne batteritid på flere ulike modeller over tid, under like forhold. Opplevd battertid vil antakeligvis være mindre, da kameraene bruker en del strøm når de slås av og på. Opptak med annen oppløsning og/eller bildefrekvens kan også påvirke batteritiden, samt bruk av GPS og Wi-Fi.

Men på bildekvalitetssiden ser det på papiret ut til at vi omtrent på samme nivå som GoPro Hero5 Black og Garmin Virb Ultra 30, som koster rundt 1000- til 1500 kroner mer. En ikke ubetydelig pengesum. Men det som står på papiret er én ting, hvordan det fungerer i praksis er noe annet, og det skal vi finne ut av nå.

Vi har satt GoPro Hero5 Session (helt til venstre) opp mot (fra andre fra venstre) Hero4 Session, Garmin Virb XE og Garmin Virb Ultra 30. Foto: Kristoffer Møllevik

Ytre egenskaper

På utsiden er det ekstremt små forskjeller på Hero5 Session og forgjengeren; metallrammen rundt glasset har en litt annen farge, logoene er endret og opptaksknappen har en tynnere ring. Det er det. Det eneste vi savner er en sterkere signalfarge, som kunne gjort kameraet litt enklere å finne i snøen, gresset eller i bunnen av en mørk sekk, men det er noe vi kan fikse kjapt med litt spraymaling.

Hero5 Session blir noe større med ramma på, men det er fortsatt et veldig lite actionkamera. Foto: Kristoffer Møllevik

For å passe til GoPros fester må det plasseres i et eget rammehus, som sikkert gir litt ekstra krasjbeskyttelse. Med det i tankene kunne det gjerne stukket ut litt foran og bak også, som litt ekstra beskyttelse, om ikke annet enn bare i tilfelle vi mister det i gulvet. Selve glasset kan byttes dersom uhellet skulle være ute, noe som koster 259 kroner rett fra GoPro (ikke så helt galt), og ekstra dykkerhus finnes også å få kjøpt fra tredjepartsprodusenter. Det siste vil gi enda bedre beskyttelse, men vil nok ta livet av lydkvaliteten.

I likhet med forgjengeren kan ikke batteriet byttes ut, noe som gjør deg litt ekstra sårbar hvis du for eksempel er ute lenge i kaldt vær. Under innspillingen av vår testvideo oppbevarte vi kameraet nært kroppen mellom opptakene, og tok med en nødlader slik at vi kunne lade det underveis. Et ekstra batteri til kameraet hadde vært enklere, men det er ikke verdens ende. Vi liker også at GoPro har gitt kameraet USB-C-inngang; da passer pluggen begge veier (USB-C har ingen opp eller ned, slik som Mini- og Micro-USB), og alt som gjør det enklere å bruke actionkameraet med kalde fingre er velkomment.

Betjening

GoPro har som sagt oppdatert betjeningen, også på forgjengeren, slik at vi nå kan gjøre de fleste endringene vi trenger å gjøre på selve kameraet. Vi synes løsningen er god, og menysystemet er enkelt og oversiktlig. Skjermen er liten, men lesbarheten er god – også i sollys.

Her kan du se betjeningen i aksjon

Det er likevel enkelte ting vi må inn i appen for å sette opp - dette er ting som språk, innstillinger for opptakslys, tid og dato og videoformat (PAL/NTSC). For det meste er dette ting vi setter opp bare én gang, og mesteparten av tiden går det fint å endre dem via appen – bare vi husker å gjøre det før vi drar ut i skibakken.

Men det hadde jo vært fint hvis det fantes en slags «avansert» undermeny for disse tingene, sånn bare i tilfelle. Det er ikke alltid vi kan bruke mobilen hvis vi litt uforutsett trenger å for eksempel skru på pipingen som indikerer at kameraet er i opptak; smarttelefoner og kulde går for eksempel ikke så godt sammen.

Nedsatt skuddtakt

Kolonnen til venstre er for Hero5 Black, Hero5 Session er i midten, og Hero4 Session helt til høyre. Foto: Skjermdump

GoPro Hero5 Session har fått et betydelig løft fra forgjengeren, og gir oss nå video med samme bitrate som GoPro og Garmins toppmodeller, henholdsvis GoPro Hero5 Black og Garmin Virb Ultra 30. Til tross for dette gir den oss ikke de samme bildefrekvensene som «storebroren», for der Hero5 Black gir oss opp til 60 fps i 2,7K-oppløsning, 120 fps i full HD og 240 fps i 720p; får vi fra Hero5 Session bare 48-, 90- og 120 fps i de samme oppløsningene. (Du kan se en mer fullstendig oversikt i bildet til høyre).

Dette er for så vidt greit nok, men vi hadde gjerne sett at de hadde presset bildefrekvensen i full HD litt til, opp til 100 fps, slik at det er mer kompatibelt med PAL-systemet.

Med mindre du gjør veldig mye opptak i sakte film kommer nok ikke dette til å være et stort problem; vi filmer for det meste med 50 fps i full HD uansett, siden det er der videokvaliteten pleier å være best.

Svært konkurransedyktig bildekvalitet

Og bildekvaliteten er betydelig bedre enn forgjengeren, men med over dobbelt så høy bitrate skulle da dette også bare mangle. Når vi sammenligner bildene fra Hero4 Session med nye Hero5 Session, fremstår videoen fra det nye kameraet som mye skarpere, spesielt i bilder med moderat mengde bevegelse. Dette fordi lite bevegelse i bildet gjør det lettere for kodeken, og da kan vi klare oss med lavere bitrate; og når det er veldig mye bevegelse er det vanskeligere å se forskjellen på grunn av bevegelsesuskarpheten.

Hero4 Session til venstre, Hero5 Session til høyre. Foto/Montasje: Kristoffer Møllevik

Sammenligner vi med Garmins toppmodell, Garmin Virb Ultra 30, i full HD-oppløsning, er det litt vanskeligere. Det ser nemlig ut til at Hero5 Session legger seg på en litt høyere ISO for å bruke raskere lukkertid enn Virb Ultra 30, slik at det er mindre bevegelsesuskarphet i bildene vi får fra GoPro. Dette går på bekostning av mer bildestøy, som er noe av det vanskeligste du kan fore en videokodek med, og da går det spesielt utover fin-detaljene i bildet, i tillegg til at støyen trer frem som grønn- og rødlig missfarging enkelte steder i bildet. Dette forsterkes av de svake lysforholdene undertegnede har oppe ved Polarsirkelen på denne tiden av året, og det vil nok ikke være like fremtredende i godt dagslys. Men det er greit å merke seg likevel.

Se videoeksempel under punktet for bildestabilisering.

GoPro Hero5 Session (venstre) VS Garmin Virb Ultra 30 (høyre), 1080 50p. Hvis du høyreklikker på lenkene over og velger «Åpne linken i en ny fane», kan du sammenlinge bildene i full oppløsning Legg spesielt merke til hvor mye detaljer vi mister i hundens pels på bildet fra GoPro.

Øverst til venstre: GoPro; øverst til høyre: Garmin; nederst, første fra venstre: GoPro; andre fra venstre: Garmin; tredje fra venstre: Garmin; nederst til høyre: GoPro. Foto: Kristoffer Møllevik

I 4K-oppløsing er GoPro-en tydelig bedre noen steder, andre steder er Garmin minst like mye bedre igjen, og noen steder ser vi praktisk talt ingen forskjell. Vi tipper at ulikhetene vi ser har med kodek-GOP-en å gjøre, men for å ikke bli så alt for teknisk: Det er kort sagt veldig likt her, og GoPro Hero5 Session gir oss fint brukbar 4K-oppløsning, selv om skuddtakten på maks 30 fps er litt lite i mange sammenhenger.

Som vanlig fra GoPro får vi et litt varmt fargestikk i bildet, og kameraet klarer seg stort sett fint på denne fronten, men som du kan se på sammenligningsbildet litt lengre opp slet det når vi filmet ute i snøen rett etter solnedgang. Garmins Virb Ultra 30 er på sin side litt for blå igjen. Men under mindre utfordrende lysforhold klarer begge seg greit nok. Ikke perfekt, men greit.

Stabilt for størrelsen og prisklassen

Stabiliseringen på Hero5 Session er (ikke overraskende) svært lik som den på toppmodellen, Hero5 Black. Du kan se den i aksjon i videoen under. Garmin Virb Ultra 30 stabiliserer bedre, noe som særlig kan sees mot slutten av delen der undertegnede står på ski, der jeg rister litt i kameraene. Sammenlignet med Garmin Virb XE, er videoen fra Hero5 Session betydelig bedre. Dette er også på grunn av at når kameraene er montert som på det klippet, altså festet til sykkelstyret, plukker de opp mye mer humping og risting enn når det er festet på kroppen (som fungerer som støtdemper). Og bevegelsene forplanter seg sterkere i det tyngre Virb XE, noe som gjør at bildet fra den rister mer, uavhengig av hvor god stabiliseringen er. Det blir vel et slags vektstangprinsipp, eller noe slikt.

Så i kombinasjon med den lave vekten gjør bildestabiliseringen at vi får stabile og fine videoer, og selv om den gjerne kunne vært enda et hakk bedre, føler vi at den er god i forhold til prisklassen og kamerastørrelsen.

To mikrofoner, men vindstøy og håndstøy

Lydeksempler

I likehet med forgjengeren, er Hero5 Session satt opp med to mikrofoner: Én foran og én bak. Kameraet velger den som gir best lyd, og bruker dette blant annet til å redusere vindstøy. Og lyden er god, tydelig på stemmer, om enn kanskje litt «tørr». Men i likhet med GoPros toppmodell, Hero5 Black, plukker kameraet opp mye håndstøy, noe som kan bli plagsomt hvis du bruker kameraet mye håndholdt, eventuelt via en stang. Her savner vi et internt høypass-filter for å kutte frekvensene under 100Hz, siden dette ville gjort mye for å redusere problemet. Det er forholdsvis enkelt å gjøre i etterbehandlingen –i alle fall hvis du vet hvordan – men jo mindre vi trenger å gjøre i «post», desto bedre.

Og de to mikrofonene til tross, plukker Hero5 Session opp mer vindstøy enn Garmin Virb Ultra 30, noe som høres godt i stabiliseringstest-videoen litt lengre opp. Dette er nok mye på grunn av at Virb Ultra 30 er i et eget beskyttelseshus med en mer skjermet mikrofon, og er forholdsvis enkelt å fikse med en vindhette.

Passer med Karma, og stemmestyring

En annen ting som kan vise seg å være et godt salgspunkt for GoPro, er at Hero5 Session, i likhet med Hero5 Black, kan brukes med GoPros kameradrone Karma - når nå enn den kommer tilbake på markedet. Vi har ikke testet Karma, men ut fra det vi har lest andre steder ser den ikke ut til å være like god som DJIs enda mer bærbare drone, DJI Mavic Pro. Men hvis du er i markedet for både et actionkamera og en drone, er kombinasjonen GoPro Hero5 Session og GoPro Karma mye rimeligere enn en Mavic Pro og for eksempel et Garmin Virb Ultra 30. Når Karma kommer tilbake på markedet er ikke godt å si, men vi har ikke hørt noe, så vi ville ikke holdt pusten.

Enda en ting som Hero5 Session har til felles med «storebroren», er at kameraet er utstyrt med stemmestyring. Vi skal ikke gå mye inn på det her, og vi har skrevet mer om det i testene av Garmin Virb Ultra 30 og GoPro Hero5 Black. Kort fortalt er vi ikke spesielt overbevist over nytteverdien, og GoPros løsning fungerer dessuten ikke like godt som Garmins. Hvis dette er en funksjon som du mener kan være viktig for deg, anbefaler vi at du leser testene vi lenket til over.

Konklusjon: Mye bra i en liten pakke

Når vi legger til og trekker fra, plusser og minus, sitter vi igjen med et actionkamera som er imponerende bra i forhold til størrelsen. Vi får god bildekvalitet, solid stabilisering og en overraskende velfungerende, enkel betjening (få knapper til tross), til en pris som slettes ikke er avskrekkende. Og ikke minst et ganske kult design.

Det vi savner mest er all sensordataene vi får fra Garmins kameraer, som fart, høyde, puls, tid i hopp og mye mer. Foto: Kristoffer Møllevik

Det viktigste vi gir opp sammenlignet med toppmodellene i markedet, er skjerm, GPS-data og muligheten for å skifte batteri. Alt er ting som man kan klare seg godt uten, men som helt klart er både kjekt og gøy å ha. Det er for eksempel vanskelig å finjustere bildet uten skjerm, og selv om du kan bruke mobilappen til dette, er det jo ikke alltid at du kan ha mobilen fremme når du filmer. Hvis du ikke trenger å finjustere, men kan leve med at det blir «litt sånn cirka» (som det ofte blir med et actionkamera), bør det gå fint. Det med å ikke kunne skifte batteri kan nok bli et problem for mer aktive brukere, men vi tipper mange kommer til å klare seg godt med å bare lade litt underveis med en nødlader.

Da er sensordataene vi får fra Garmin et større savn. Der kan vi nemlig få opp ting som fart, puls og høydekurver, som i mange tilfeller gir videoene et ekstra fortellerelement som vi liker godt. Dessverre får vi ikke noe slikt fra GoPro Hero5 Session.

God bildekvalitet og funksjonalitet i forhold til pris og størrelse gjør at vi kan anbefale GoPro Hero5 Session. Foto: Kristoffer Møllevik

Men i sin prisklasse er kameraet enestående. For selv om Garmin Virb XE koster omtrent det samme, og gir oss sensordataene som vi nevnte i avsnittet over, er videokvaliteten fra Hero5 Session betydelig bedre. Og skal du ha nesten i pose og sekk, altså topp bildekvalitet, skjerm og mye sensordata, må du en tusenlapp opp i pris. Og da får du ikke Hero5 Sessions kule og ekstremt kompakte design.

Det er selvsagt ikke det riktige actionkameraet for alle, men vi tror at kombinasjonen av pris, videokvalitet og design, gjør at det kan være det riktige actionkameraet for mange. Det er ikke GoPros beste actionkamera, men på en måte er det akkurat det det er likevel.

